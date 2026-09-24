150º aniversario de Pau Casals

Pau Casals, una de las grandes figuras de referencia internacional de la música del siglo XX, reconocido también por su compromiso con la paz. Su excelencia artística y su compromiso inquebrantable con la paz, la libertad y la dignidad humana lo convirtieron en un referente cuya influencia sigue inspirando, ciento cincuenta años después de su nacimiento. La conmemoración de este 150.º aniversario, constituye una oportunidad para conocer su legado musical, redes cubrirla vigencia de su compromiso con la paz y acercar sus valores a las nuevas generaciones.

Reconocido como uno de los violonchelistas más influyentes de todos los tiempos, revolucionó la interpretación del violonchelo y contribuyó decisivamente a consolidarlo como un instrumento solista de la música clásica. Gran director de orquesta, compositor y pedagogo dedicó su vida a la música con un convencimiento inquebrantable: que el arte solo alcanza su verdadero sentido cuando está al servicio de las personas.

El acto contará con la participación de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados; Jordi Pardo, director general de la Fundación Pau Casals; Ana Belén, cantante; Iñaki Gabilondo, periodista; Ettore Pagano, violonchelista, y Yoko Suzuki, pianista.

La ceremonia combinará música, palabra y memoria para acercarse a las distintas dimensiones del legado de Pau Casals. Ana Belén e Iñaki Gabilondo conducirán el acto y mantendrán un diálogo sobre la trascendencia y la vigencia de su legado artístico, intelectual y humano, así como sobre su compromiso con la paz, los derechos humanos y el entendimiento entre los pueblos.

Uno de los momentos centrales será la actuación del joven y gran violonchelista Ettore Pagano, acompañado por la prestigiosa pianista Yoko Suzuki, que permitirá escuchar de nuevo el histórico violonchelo de Pau Casals, un Matteo Goffriller de 1733. El programa musical incluirá obras de Johann Sebastián Bach, Enrique Granados y Manuel de Falla, además de “El Cant dels Ocells”, la canción popular catalana que Casals convirtió en un símbolo universal de paz.

Durante el acto también se podrá escuchar la voz de Pau Casals a través de fragmentos de la declaración por la paz que pronunció en las Naciones Unidas en 1958, uno de los momentos que mejor reflejan el compromiso que mantuvo durante toda su vida con la paz y los derechos humanos.

El homenaje reivindicará así la extraordinaria vigencia del legado artístico, intelectual y humano de Pau Casals y su capacidad para seguir inspirando, desde la música y la cultura, el diálogo, la convivencia, la defensa de los derechos humanos y el compromiso con la paz

Ese principio marcó toda su trayectoria. En un siglo profundamente convulso, Pau Casals decidió poner el prestigio alcanzado gracias a la música al servicio de la paz y de unos valores que consideraba irrenunciables. Desde el exilio, convirtió su voz en un símbolo de resistencia moral y utilizó cada concierto y cada intervención pública para defender el diálogo entre los pueblos y el respeto a los derechos humanos. Fue invitado en cuatro ocasiones por la ONU para interpretar y dirigir, pero también para pronunciar discursos y declaraciones en favor de la paz.

En 1971, después de dirigir el Himno a Naciones Unidas que le había encargado el secretario general U-Thant, la ONU le concedió la Medalla de la Paz en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria como músico comprometido con la defensa de la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. Pau Casals tiene un reconocimiento internacional no solo como un músico excepcional, sino también como uno de los grandes referentes humanistas del siglo XX. Ciento cincuenta años después de su nacimiento, el pensamiento de Pau Casals tiene una vigencia extraordinaria. En un contexto global marcado por nuevos desafíos sociales, medioambientales, democráticos y culturales, su figura sigue recordándonos el papel que la música y la cultura pueden desempeñar como espacio de encuentro, entendimiento y convivencia.

Con ese espíritu nace “Casals 150”, la conmemoración del 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals, impulsada por la Fundación Pau Casals con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de España y numerosas instituciones culturales, musicales y académicas. Declarado el acto como “Acontecimiento de Excepcional Interés Público”.

Su extraordinaria aportación a la música, reafirma la permanente actualidad de su pensamiento y acerca su figura a nuevas generaciones. Conciertos, exposiciones, publicaciones, actividades educativas y encuentros institucionales conforman una programación de alcance global que invita a redescubrir a Pau Casals desde una mirada contemporánea y a profundizar en su gran legado artístico, la defensa de la paz y su compromiso ético.

Este próximo otoño, la capital de España acogerá tres importantes actos que, desde ámbitos diferentes pero complementarios, pondrán de relieve las principales facetas de Pau Casals: Su compromiso con la paz; Su concepción de la cultura como espacio de diálogo y Su extraordinaria contribución a la música como lenguaje universal.

Pablo Casals nacido en El Vendrell, Cataluña en 1876 y fallecido en San Juan de Puerto Rico, en 1973, ha sido uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Violonchelista, director de orquesta, compositor, humanista y firme luchador por la libertad y la democracia, su legado lo convierte en uno de los nombres más universales de la música y de la paz.

Con veintitrés años triunfa en París de la mano del gran director Charles Lamoureux, empezando una brillante carrera como solista que lo lleva a tocar en los mejores auditorios del mundo. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se traslada a Nueva York donde consolida su carrera como uno de los mejores violonchelistas del momento.

En 1919 vuelve a Barcelona y crea la Orquesta Pau Casals, que dirige bajo su batuta hasta el 1936. Con el estallido de la Guerra Civil Española y la victoria del General Franco, el 1939 se exilia en Prades, Francia, y a partir del 1957 en San Juan de Puerto Rico donde fallece a la edad de noventa y seis años. En noviembre de 1979, con el retorno de las instituciones democráticas en Cataluña, sus restos son trasladados al cementerio de su villa natal, El Vendrell.

En septiembre, de 1958, junto con el violinista Sándor Végh y el pianista Mieczyslaw Horszowski, participa en un concierto homenaje en la casa nativa de Beethoven en Bonn. El concierto, junto con el «mensaje de paz» que Pablo Casals había grabado unos días antes en Ginebra, fue retransmitido por radio además de 40 países. Pablo Casals es nominado para el Premio Nobel de la Paz.

El 27 de abril, hace su primera actuación musical, como segundo soprano en el coro del Vendrell. Empieza a recibir clases de su padre de música y piano. Inicia sus estudios de primaria en la Escuela Montserrat del Vendrell. Colabora con su padre en la composición de una partitura para la representación de “Los Pastorcillos en Belén”. Comienza a estudiar violín.

Su padre y el barbero, Peret, le construyeron la «calabacita», que se considera su primer violonchelo. Toca por primera vez el órgano del Vendrell.

Participa en un trío de música de cámara, con Josep García como chelista, da un concierto en el Centro Católico del Vendrell. Es la primera vez que Pablo Casals ve y escucha un violonchelo, y decide que es el instrumento que quiere tocar. A finales del verano viaja a Barcelona con su madre y comienza sus estudios de cinco años en la Escuela Municipal de Música con Josep Rodoreda como profesor de composición y Josep García como profesor de violonchelo. Su padre le compra un violonchelo de ¾.

En 1889 Comienza a tocar en el Café Tost de Barcelona siete días a la semana, tres horas cada noche por 4 pesetas. Durante el verano en Sant Salvador, da su primer concierto en Tarragona. Asiste a un concierto en Barcelona dirigido por Richard Strauss. Descubre las “Seis Suites para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach”en la calle Ample de Barcelona. Su padre le compra un violonchelo grande.

El 23 de febrero de1981, tiene amistad con Isaac Albéniz y amistad con Enrique Granados y participa en un concierto benéfico para la actriz cómica Concepció Palà en el Teatro Novedades de Barcelona. Isaac Albéniz escribe una carta de recomendación para Pablo Casals, al conde de Morphy, mecenas y secretario de la reina regente de España, María Cristina. Empieza a trabajar en La Pajarera, un café situado en la plaza de Cataluña, con actuaciones cada noche en las que formaba trío con Ibarguren y Armengol. El grupo se extiende a seis miembros y pasan a formar parte del conocido como “Sextet de la Pajarera”.

En 1893 obtiene una beca de la reina María Cristina de 250 pesetas e inicio sus estudios en Madrid. En primavera se gradúa con honores de la Escuela Municipal de Música de Barcelona. Inicia su segunda etapa de formación musical en Madrid en el Conservatorio de Música y Declamación con Jesús de Monasterio como profesor de música de cámara. Durante estos años establece una relación personal con la reina María Cristina que emerge como su protectora.

En noviembre, debuta en el Café Romero de Madrid, formando parte de un cuarteto con el violinista Julio Francés, el viola Rafael Gálvez, Peralta de segundo violín y José Güervós como pianista. A finales de 1894 e inicios de 1895, comienza una gira por varias provincias de España con el tenor Damian Roura, el pianista Saturnino Fresno y el violinista Julio Francés.

El 14 de febrero es nombrado caballero de la Real Orden de Isabel la Católica. Viaja a Bruselas con una carta de recomendación de François Gavaërt, director del Conservatorio de Música. Después de las pruebas de acceso, con Édouard Jacobs, Pablo Casals renuncia a entrar en el conservatorio. La reina María Cristina le retira la pensión. Decide ir a París donde pasa tiempo difíciles de incertidumbre profesional. A finales de larga amistad con sus hijos Gertrude y Leo Stein. La reina María Cristina le entrega la Gran Cruz de Caballero de la Real Orden de Carlos III.