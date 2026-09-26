El Ayuntamiento de Madrid reconoce a Noches del Botánico como «Evento de interés turístico»

Noches del Botánico suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria. El festival ha sido distinguido por el Ayuntamiento de Madrid con el Reconocimiento de Turismo de Madrid en la categoría «Evento de interés turístico», un galardón que pone en valor su contribución a la proyección cultural y turística de la capital.

La entrega tuvo lugar este viernes, 25 de septiembre, en la Casa de la Villa, durante un acto promovido por el Área Delegada de Turismo bajo el lema «El oficio de ser de Madrid». Estos reconocimientos buscan destacar la labor de personas, empresas y entidades que contribuyen a conservar la personalidad de la ciudad y a enriquecer la experiencia de quienes la visitan.

En el caso de Noches del Botánico, el Ayuntamiento ha querido poner el foco en la transformación del Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid en uno de los espacios de referencia para la música en directo durante los meses de verano. El recinto acoge cada temporada a artistas de relevancia nacional e internacional y combina la programación musical con un entorno singular de naturaleza y patrimonio universitario.

La distinción coincide con la celebración de la décima edición del festival, que cerró con más de 195.000 asistentes. Una cifra que refleja la capacidad de la cita para atraer tanto al público residente en Madrid como a espectadores procedentes de otras comunidades autónomas y de distintos países.

Durante los meses de junio y julio, Noches del Botánico convierte este espacio universitario en un punto de encuentro para los aficionados a la música y en una alternativa cultural vinculada a la oferta turística de la capital. Su programación contribuye así a ampliar la imagen de Madrid como destino de grandes acontecimientos culturales y experiencias de ocio.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento subraya el papel que desempeñan iniciativas como Noches del Botánico en la promoción de Madrid como destino turístico, al unir música en directo, cultura y un espacio natural que ofrece una forma diferente de vivir la ciudad.