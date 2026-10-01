Ubicado en el barrio especial de Shinjuku, una de las zonas más modernas y cosmopolitas de la capital de Japón, está el Nuevo Teatro Nacional de Tokio, considerado como la principal institución nipona dedicada a las artes escénicas, abarcando su programación con la ópera, el ballet, la danza contemporánea y el teatro. Así como numerosas actividades que incluyen los programas educativos, exposiciones y la presencia de un “centro de Información”, que custodia y difunde la memoria de los treinta años de existencia que en 2027 cumplirá el Nuevo Teatro Nacional de Tokio.

Desde su primera función, que tuvo lugar en octubre de 1997, el Nuevo Teatro Nacional de Tokio lleva ofrecidas en sus tres salas principales más de 750 producciones, poniendo en cartel una media de 300 representaciones cada temporada a las que asisten más de 200.000 personas, contando entre dicho público con una importante presencia de espectadores llegados desde fuera de Japón para disfrutar de un proyecto marcado por la excelencia artística y el compromiso con la cultura.

En agosto de 2025, tuvo lugar el estreno mundial de “Natasha”, ópera creada por Toshio Hosokawa fruto de un encargo del Nuevo Teatro Nacional de Tokio, momento en el que se pudo conocer de primera mano sus instalaciones, cuya flexibilidad para adaptarse tanto al repertorio histórico como al contemporáneo, poniendo a los músicos y artistas las más modernas tecnologías, causado una gran impresión, por la comodidad de sus salas y su excelente nivel acústico.

Apostando por la temporada 2026-2027 por la entrada de unas colaboraciones internacionales que han llevado a sus salas a algunos de los directores de escena, directores musicales y cantantes más importantes de las últimas décadas.

El Nuevo Teatro Nacional, ofrece, desde el 2 de octubre y hasta el 8 de agosto, una completa programación que incluye tres nuevas producciones operísticas, encontrándonos entre dichas puestas en escena coproducciones con algunos de los más prestigiosos teatros de ópera del mundo, como el Teatro Alla Scala de Milano, la Opera Nacional de Lyon y el Teatro Real de Madrid.

Una temporada más será Kazushi Ono, el director artístico de la sección de ópera del Nuevo Teatro Nacional. Una dirección que se propuso revisar diez títulos fundamentales de la ópera europea de los siglos XVIII, XIX y XX, siendo el primero de ellos “Il Turco in Italia”, de Gioachino Rossini, que cuenta con la presencia española del bajo tenor gallego Alejandro Baliñas, mientras que la producción será la de Laurent Pelly presentada en el Teatro Real de Madrid.

Las cinco funciones de “Il turco in Italia”, se podrán escuchar del 2 al 12 de octubre en el Palacio de la Ópera, y contará con la dirección musical de Alessandro Bonato y un elenco vocal en el que también figuran Claudia Muschio, Paolo Bordogna, Ruzil Gatin, Bruno Taddia o Yuka Tajima, estando en el foso la extraordinario Filarmónica de Tokio y completándose el efectivo musical con el Coro del Nuevo Teatro Nacional.

Del 23 de noviembre al 5 de diciembre, el turno será para la ópera británica, con Benjamin Britten y Peter Grimes, que contará con Kazushi Ono como director musical al frente de la Filarmónica de Tokio y con la escenografía de Robert Carsen, pudiéndose ver en el Nuevo Teatro Nacional la producción que tantos elogios recibió hace tres años en el Teatro Alla Scala de Milano. En Tokio, como a Peter Grimes se podrá escuchar a Brandon Jovanovich, tenor estadounidense que cantó dicho papel en Milán en la misma producción de Robert Carsen.

Un día después de que Peter Grimes se despida del Nuevo Teatro Nacional, al escenario subirá la atemporal puesta en escena que Andreas Homoki concibió para “Le Nozze de Figaro”, título mozartiano que se representa en cuatro ocasiones, hasta el 12 de diciembre. Todas ellas con la dirección musical de Tetsurō Ban.

En esta tercera ópera de la temporada, tanto la orquesta como el coro, la dirección musical y el elenco vocal son íntegramente japoneses. En los roles principales nos encontraremos con algunos de los cantantes nipones más exitosos del momento, como Shingo Sudo, Tamayo Yoshida, Yoshiaki Kimura, Kanae Kushima o Hiroka Yamashita. La Filarmónica de Tokio y el Coro del Nuevo Teatro Nacional completan la plantilla.

La firme apuesta que el Nuevo Teatro Nacional lleva años realizando por las jóvenes voces japonesas, a través del “NNT Opera Studio”, se refuerza con el “Recital de Invierno”, el 13 de diciembre y contará con puesta en escena de Jun Aguni y con Satomi Nishi al piano, para acompañar a un buen número de cantantes entre los que darán vida a fragmentos de óperas de Rossini, Gounod, Strauss o Chaikovski.

La ópera escenificada volverá al Nuevo Teatro Nacional el 28 de enero de 2027, con las seis funciones hasta el 11 de febrero con puesta en escena de Antonello Madau-Díaz, se escuchará a “Tosca” de Giacomo Puccini, que contará en el foso con Donato Renzetti al frente de la Orquesta Sinfónica de Tokio. El director italiano dispondrá de un elenco formado por cantantes europeos en los roles principales, como Carmen Giannattasio, Saimir Pirgu o Dalibor Jenis, junto con reconocidas voces niponas.

La versatilidad y las prestaciones del Palacio de la Ópera se pondrán a prueba en febrero, mientras “Tosca”, continúa sus funciones con la misma orquesta el director japonés Ryūsuke Numajiri, se pondrá al frente de “Salome”, ópera de Richard Strauss que se escuchará en el Nuevo Teatro Nacional por séptima ocasión desde su estreno en el año 2000. En esta temporada, se subirá a escena cuatro veces, hasta el 13 de febrero. En sus papeles principales, Hedvig Haugerud, como Salomé, y Peter Tantsits como Herodes.

La ópera italiana regresa del 6 al 16 de marzo con el ya clásico binomio que conforman “Cavalleria Rusticana” y “Pagliacci”, creación de Pietro Mascagni y Ruggiero Leoncavallo, en sus cinco representaciones contarán con la batuta de Kazushi Ono y la dirección escénica de Gilbert Deflo. La Orquesta Sinfónica de Tokio, volverá a estar en el foso.

Junto con Giuseppe Verdi y Richard Strauss, serán los únicos compositores de los que se escucharan dos títulos en la temporada 2026-2027 del Nuevo Teatro Nacional, ya que, tras Salome, del 2 a 11 de abril llegará “Der Rosenkavalier” en cuatro funciones, ópera que regresa al Palacio de la Ópera, con la Filarmónica de Tokio, dirigida por el austriaco Patrick Hahn.

La Filarmónica de Tokio continuará en el foso del 21 al 29 de abril, durante cuatro funciones, para dar la bienvenida en la temporada 2026-2027 a la música de Giuseppe Verdi, cuyo primer título será la postrera “Falstaff”, de nuevo en la producción de Jonathan Miller, director de reconocido prestigio que fue tanto en la música de Verdi como en el teatro de Shakespeare, ambientando su “Falstaff” en el mundo de la pintura neerlandesa del siglo XVII.

El italiano Maurizio Benini tomará la batuta al frente de un reparto en el que, como Falstaff, escucharemos al barítono romano Roberto Frontali, completando el elenco Ricardo José Rivera, Kota Murakami o Shuhei Itoga, además del Coro del Nuevo Teatro Nacional.

La única presencia rusa en la temporada 2026-2027, en lo que a la ópera se refiere, será Piotr Ilich Chaikovski, compositor al que el Ballet Nacional de Japón prestará su habitual atención en la danza. Del 16 al 23 de mayo, cuatro serán las funciones en las que al frente de la Filarmónica de Tokio se vuelva a poner el ucraniano Andriy Yurkevych para conducir “Eugene Onegin”, título que ya dirigió en 2019 en el Nuevo Teatro Nacional.

La temporada operística del Nuevo Teatro Nacional se cerrará el 18 de julio, con la sexta función de “Macbeth”, partitura de Giuseppe Verdi que habrá subido al escenario el 30 de junio en una nueva producción de Lorenzo Mariani. Uno de los más importantes directores de ópera italiana de nuestro siglo. Carlo Rizzi, se pondrá al frente de la Filarmónica de Tokio.

Las salas del Nuevo Teatro Nacional de Tokio aún permanecerán abiertas hasta el 8 de agosto, presentando a lo largo de su temporada 2026-2027 una ambiciosa programación de danza, con el Ballet Nacional de Japón como protagonista, incluyendo títulos clásicos del repertorio y adaptaciones como “City Lights”; “El cascanueces”; “Giselle”; “Los cuentos de Hoffmann”; “Romeo y Julieta” y “Don Quixote”, producción de Miyako Yoshida, directora artística del Ballet Nacional de Japón, cuya sede se encuentra en el Nuevo Teatro Nacional. Como en los títulos operísticos, la Orquesta Sinfónica de Tokio y la Filarmónica de Tokio bajarán al foso para poner música a las funciones de “ballet” y danza contemporánea”.

Completará tan ambiciosa programación la sección de teatro, en la que, con dirección artística de Satoshi Kamimura, destacan las puestas en escena de “El maestro y Margarita”, en adaptación de Edward Kemp a partir de la novela de Mijaíl Bulgákov, cuya dirección correrá a cargo, en el mes de noviembre, del propio Satoshi Kamimura.

Kazushi Ono Nacido en Tokio, tras cursar estudios en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, y con Wolfgang Sawallisch y Giuseppe Patanè en la Bayerische Staatsoper, becado por el ministerio de cultura de Japón, en 1987 ganó el primer premio en la “III Toscanini International Competition”.

De 1992 a 1999, Ono fue el director titular de la Orquesta Filarmónica de Tokio y del 2002 al 2008, del Teatro Real de la Moneda de Bruselas, donde hizo su debut con “Luci mie traditrici” de Salvatore Sciarrino y dirigió, “La mujer sin sombra” de Richard Strauss; “Don Giovanni” de Mozart; “Tristán e Isolda” de Tannhäuser y “El holandés errante” de Richard Wagner.

Hace poco hizo su debut en el Metropolitan Opera Hause de Nueva York con “Aida” y en la Opera de París. En 2015 se incorporó como director titular a la OBC Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. En el verano de 2019 dirigió la OBC en una gira triunfal a Japón comparando su éxito con la gira de 1992 por Luis Antonio García Navarro el entonces, director titular de la OBC.

En abril de 2012, dirigió la Orquesta Nacional de España para el estreno del concierto para fagot y orquesta, “Notas para la paz” de la compositora Marisa Manchado, compuesto por encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España.