Lima Shakes, de revelación de las Noches del Botánico a protagonista en el Hard Rock Hotel

Hay canciones que nacen de la nostalgia y otras que prefieren mirar hacia delante. «Around Tonight», el nuevo single de Lima Shakes, pertenece a estas últimas. La banda madrileña presenta este sábado 3 de octubre en el Hard Rock Hotel Madrid su primera señal de lo que será su álbum debut, previsto para principios de 2027, después de un verano en el que su nombre empezó a hacerse notar con fuerza en la escena alternativa.

El concierto, programado a las 19:30 horas, llega después de uno de los momentos más importantes en la todavía corta trayectoria del grupo: su paso por Las Noches del Botánico 2026. Allí, Lima Shakes actuó el pasado 25 de julio dentro de la programación previa al concierto de The Kooks y terminó convirtiéndose, según la prensa especializada, en una de las revelaciones de esta edición.

No es un detalle menor. Las Noches del Botánico se ha convertido en uno de los grandes escaparates musicales del verano madrileño y su apuesta por incorporar nuevos nombres permite descubrir proyectos que todavía están construyendo su público. Lima Shakes llegó a ese escenario con una propuesta asentada en el rock alternativo, el pop-rock y una evidente conexión con la tradición británica, pero con la mirada puesta en un presente mucho más inmediato.

Ahora el grupo vuelve a Madrid con una canción que apunta precisamente en esa dirección.

Una canción contra el piloto automático

«Around Tonight» habla del deseo de romper con una vida demasiado programada. No lo hace desde la nostalgia ni desde la reivindicación de un pasado idealizado, sino desde una necesidad mucho más contemporánea: recuperar la capacidad de imaginar, desear y decidir en un entorno en el que buena parte de nuestra existencia parece transcurrir en piloto automático.

La canción se mueve alrededor de tres ideas —deseo, fantasía y determinación— y de las contradicciones que aparecen cuando las tres entran en conflicto. Hay pasión, pero también incertidumbre; voluntad de escapar, pero también conciencia de aquello que se deja atrás.

Ese contraste encaja con la identidad de Lima Shakes, un proyecto que ha encontrado en el directo una de sus principales señas de identidad. La formación, liderada por Alessandro Ambrosini y Alonso Suárez, combina guitarras, bajo, teclados y batería para construir un sonido en el que conviven el rock alternativo, el indie y determinadas influencias del pop británico.

Durante su recorrido por Madrid, la banda ha ido sumando escenarios y reconocimientos hasta llegar a uno de sus principales puntos de inflexión: Las Noches del Botánico. La prensa llegó a señalarles como la banda revelación del festival, una etiqueta que ahora tendrá que medirse con el desafío más importante para cualquier grupo emergente: convertir la atención de una noche en una trayectoria.

El primer capítulo de un disco

El concierto del Hard Rock Hotel tiene, por eso, una lectura que va más allá de la presentación de un nuevo single. «Around Tonight» es también la primera pieza visible del álbum debut de Lima Shakes, un trabajo que el grupo prepara para comienzos de 2027.

La actuación permitirá comprobar cómo funciona en directo una canción concebida como declaración de intenciones. Y, sobre todo, permitirá seguir de cerca la evolución de una banda que ha pasado en pocos meses de los circuitos de la escena madrileña a compartir cartel con nombres internacionales y a llamar la atención de medios especializados.

El reto ahora es distinto. Después del descubrimiento llega la construcción de una identidad propia y reconocible.

Este sábado, Lima Shakes vuelve a subirse a un escenario madrileño. Esta vez no para demostrar que está ahí, sino para empezar a contar hacia dónde quiere ir. «Around Tonight» es, en ese sentido, más que un adelanto: es la primera página de un disco todavía por llegar y el comienzo de una nueva etapa para una banda que parece decidida a no quedarse quieta.

Dato práctico: Hard Rock Hotel de Madrid. Rda. de Atocha, 17, Arganzuela, 28012 Madrid 19:30–21:00 horas Sábado 3 de octubre