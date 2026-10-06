Madonna arrasa a Taylor Swift

La noche del pasado domingo 27 de septiembre, cuando algunas de las estrellas más grandes de la música se reunieron en el “Teatro Peacock”, para descubrir quién se llevará a casa el resultado de todo un año de trabajo cantando y bailando en diversos escenarios del mundo de la Televisión y el video musical, en especial en los Estados Unidos. Serían los “Premios MTV” Videos Musicales 2026, los que definieron los trabajos potencialmente más fuertes, más sugestivos y de mayor audiencia, entre los más importantes cantantes del momento en este Siglo XXI.

Eran muchas las especulaciones. Una rivalidad existente se percibía desde la nominación de los posibles ganadores entre los veteranos como Madonna a los más jóvenes como Sabrina Carpenter o Taylor Swift, sin dejar de valorar una voz y unas canciones como las de Ella Langley.

El peso de la experiencia y el buen hacer, convierte a la veterana Madonna ganadora de los “Premios MTV, alcanzando siete premios en total, incluyendo el de “artista del año”; “Mejor dance” y “Mejor dueto” con el tema: “Bring Your Love”, con la jovencísima, Sabrina Carpenter.

Otra gran triunfadora de la velada fue Taylor Swift, con tres premios y entre ellos recibió el galardón inaugural “Artist director Honors” y saliendo tres veces más al escenario para llevarse el último premio de la noche: el “video del año” por el tema “The Fate of Ophelia”. También se impuso con “la mejor dirección” por el tema “Opalite”.

Esto sucede en un momento que todavía no había puesto en la calle su último y nuevo video dirigido por ella, llamado “Patient Zero”. Es espectacular. No deberíamos dejar de verlo, ya que goza de una gran imaginación en los movimientos de baile de las coreografías y una precisión en los cambios de escenario y la conjunción con la canción de Taylor Swift.

Esta es la segunda vez que Swift supera a Bruno Mars en esta categoría de “Mejor video del año”. En el 2015, ganó su primer premio en esta categoría por “Bad Blood”, con la colaboración de Kendrick Lamar. Mars, fue nominado ese año como artista invitado en “Uptown Funk!” de Mark Ronson.

La categoría de “mejor canción pop” recayó en Lisa, cantante y actriz de estilo rapero y de origen tailandés, por su canción “Dream”, en colaboración con Kentaro Sakaguchi, mientras que la joven británica de 21 años, Sienna Spiro fue valorada como “Mejor artista nuevo”.

Entre los artistas latinos que anteriormente fueron nominados, esta Shakira lideraba con tres menciones, incluyendo dos en la categoría de “Mejor cancion Latina” por “Choka Choka” cantada en dueto con Anitta y “Dai Dai” cantada con la colaboración de Burna Boy. Esta última canción, fue el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El premio al “Mejor tema Latino”, fue para el Puerto riqueño, Bad Bunny por su canción “Nuevayol”.

La gala retrasmitida por la CBS fue conducida por “Snoop Dogg” conocido rapero que se llama Calvin Cordozar Broadus Jr., conocido artísticamente como “Snoop Dogg”. Rapero, empresario, productor y actor estadounidense.​ Uno de los artistas de hip-hop con más éxito. Además, fue en esta gala, productor ejecutivo junto a los productores Sara Ramaker y Jasmin Ratansi.

Durante la gala, los asistentes tuvieron ocasión de presenciar actuaciones y homenajes especiales incluyeron a Madonna abriendo el show; Kacey Musgraves, interpretando un momento de tributo a Dolly Parton; Teddy Swims, rindiendo homenaje a George Michael; Nirvana, recibiendo el “Premio Vanguard” a la Trayectoria musical. Grupo que se disolvió tras el suicidio de su vocalista y guitarrista Kurt Cobain.

Tod0 el mundo apostaba a que Madonna, ganaría el premio al mejor video de larga duración por “Confessions II -The Film”. Madonna había sido la primera ganadora en esta categoría en 1991 con “The Immaculate Collection”, repetir la victoria sería un broche de oro para su incomparable trayectoria en los Premios MTV, efectivamente, se alzó con el premio.

Bruno Mars, ganó el premio a la mejor canción de “R&B” (Ritm & Blues), por “I Just Might”. Es su segunda victoria en esa categoría. “Leave the Door Open”, de Silk Sonic, en la que colaboró ​​con Anderson Paak, ganó en esta categoría en 2021.

La veterana Madonna ha sido un ícono del pop durante más tiempo del que Taylor Swift lleva viva. Aun así, fue sorprendente que la superara en cuatro categorías. Madonna venció a Swift como “Mejor artista del año”. Además, “Confessions II “de Madonna superó a” The Life of a Showgirl” de Swift como mejor álbum y “Confessions II – The Film”, también superó a “The Fate of Ophelia” de Swift como mejor fotografía y mejor coreografía.

Otra sorpresa relacionada con Madonna. Es la primera vez que gana el premio a la mejor coreografía, galardón que se otorga desde 1989. Siendo esta su séptima nominación en la categoría.

La leyenda de Madonna como ‘Reina del pop’ comenzó a fraguarse hace ahora 40 años, cuando la artista se liberó de cualquier tipo de atadura y lanzó su álbum titulado ‘Like A Virgin’, una creación transgresora e irreverente que fungía como oda a la libertad sexual y que escandalizó hasta al propio Vaticano.

El 12 de noviembre de 1984 se materializaba este disco -el segundo de su aún incipiente carrera- que recibió el mismo nombre que su tema principal y mostraba a una joven vestida de novia que gesticulaba y se contoneaba sensualmente con un león entre los canales de Venecia (Italia).

La de los años ochenta fue una década de consolidación de movimientos feministas a nivel mundial y el caldo de cultivo perfecto para que la “Ambición rubia’, como se conoce a Madonna (66 años), protagonizara un despegue sin precedentes en la industria.

Más allá de la rompedora estética y el alarde de sensualidad, uno de los elementos del video musical que más trascendió -sin el que no se entiende el impacto de ‘Like A Virgin’- fue la presencia de un león real en el set.

“Like a Virgin”, está considerada una de las canciones más influyentes de la década de los ochenta, con 21 millones de copias vendidas y situándose en el número 1 en EE.UU. y Europa. Esa enorme acogida fue diametralmente opuesta al sentimiento de rechazo que despertó entre grupos católicos y en el mismo Vaticano.

Cuando Madonna inició su gira europea ‘Blonde Ambition’ (1990), incluso el papa Juan Pablo II pidió a los fieles no ir a los conciertos programados en Italia por ser “uno de los espectáculos más satánicos de la historia de la humanidad”. Prácticamente el Papa, estaba excomulgando a Madonna.

Seis años antes, en la gala de los premios MTV Video Music Awards de 1984, Madonna se había presentado con el traje de novia de ‘Like a Virgin’ e interpretó el tema con un cinturón que rezaba “hombre objeto”.

La “Madonnamanía” se extendió por todo el planeta y se abrieron las puertas, incluso en el mundo de la moda, comenzando así una relación de continuas colaboraciones con el diseñador Jean Paul Gaultier, quien confeccionó el icónico sujetador de conos que portó durante aquella exitosa gira de ‘Blonde Ambition’.

Además, la influencia de la canción llegó también al cine con uno de los diálogos más famosos del séptimo arte en los noventa. Concretamente, en “Reservoir Dogs” (1992), donde el grupo de criminales liderado por su director Quentin Tarantino, con Michel Madsen y Tim Roth debaten durante casi tres minutos acerca de la metáfora que presenta “Like A Virgin” en la vida sexual de Madonna.

Así, los momentos memorables alrededor de este tema se han ido repitiendo con el paso de las décadas y, si en 1984 ya causó sensación en los premios MTV, Madonna volvió a elegir esa cita, para fundirse en un recordado beso con Britney Spears y Christina Aguilera mientras interpretaban la canción.

Multitud de versiones y adaptaciones, incluida una en Broadway de la mano de Baz Luhrmann dentro del repertorio de ‘Moulin Rouge’ (2001), o en programas de éxito como ‘American Idol’ también han contribuido a elevar su leyenda.

Los premiados de los MTV 2026 y sus categorías son: Video de año a Taylor Swift por “The fate of Ophelia”; Artista del año: Madonna; Canción del año: “Swin” de Bis; Mejor artista revelación: Sienna Spiro; Mejor dueto: Madona y Sabrina Carpenter; Mejor Canción Pop:”Dream” de Lisa; Mejor Hip Hop: “Safe” de Cardi B.Feat; Mejor R&B: “I just Might” de Bruno Mars; Mejor tema alternativo: “The Cure” de Olivia Rodrigo; Mejor Dance: “Confesions II” de Madonna; Mejor canción latina: “Nuevayol” de Bad Bunny; Mejor K-Pop: “Swin” de Bis; Mejor canción Country: “Chossin Texas” de Ella Langley; Mejor dirección musical: Taylor Swift; Mejor video: “Confessions II de Madonna; Mejor edición musical: “House Tour” de Sabina Carpenter.; Mejor coreografía: Madonna; Mejores efectos especiales: “Hate that i made you love me” de Ariana Grande; Mejor grupo del año: Bis; Mejor video formato largo: Confessions II de Madonna; Mejor canción del verano: “Hate that i made you love me” de Ariana Grande.

La transmisión de la Gala MTV 2026 por CBS, atrajo a 8,43 millones de espectadores, convirtiéndose en la edición más vista desde 2015 con un 51% más que la gala de los premios de 2025.