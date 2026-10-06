Susana Bacas, creadora de “La flor de la canela” y “Fina estampa”

Un año y cuatro meses después de su retorno a los escenarios, luego de alejarse de la música por problemas de salud, la gran Susana Baca vuelve a Quito a un show junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos. Susana, habla como canta con una intensidad y dulzura que dan ganas de nunca dejar de escucharla. Y sorpresa, canta descalza, se mueve por los escenarios conectando con algo en la tarima, que cruza por la planta de sus pies y llega a sus cuerdas vocales, dándole un poder que muy poca gente tiene cuando canta. Es como si nada más existiera cuando está frente al público.

Ese impacto se gesta a la distancia, entre Quito y Cañete, donde ella vive, a 140 kilómetros al sur de Lima, y es el mismo efecto que el público quiteño experimento, el pasado sábado 26, en el Teatro Nacional Sucre, cuando ella se subió al tablado a presentar su espectáculo “Maestra vida”, en compañía de la Orquesta de Instrumentos Andinos.

La gran cantante peruana, ganadora de cuatro “Latín Grammy”. Tiene 82 años y pasó casi seis meses del 2024, en cuidados intensivos por una crisis multisistémica que la tuvo al borde de la muerte. Pero se recuperó y en mayo de 2025 volvió a los escenarios y este año lanzó su más reciente álbum, ‘El viaje de la lengua’, en el que le pone melodía y armonía a una serie de poemas de grandes autores en español.

Susana Esther Baca de la Colina, nacida en Lima, (1944) es una cantante, compositora, investigadora de música y educadora. Tres veces ganadora de un Grammy Latinos. Está considerada como figura clave en el folklore latinoamericano, influyendo a diversos cantantes del mundo. Fue Ministra de Cultura del Perú y Presidente de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA. Obtuvo su tercer “Latín Grammy” por el álbum “A capella”, disco que fue grabado durante el confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19 y que recibió aclamación de la crítica latinoamericana.

Hija de Ernesto Baca Ramírez y de Carmen de la Colina Gonzáles. Susana viene de una familia dedicada a la música afroperuana: los De la Colina, provenientes de San Luis de Cañete. Desde niña estuvo rodeada de músicos; su padre era guitarrista, su madre bailarina, sus tías cantaban y sus primos fueron los creadores del grupo “Perú Negro”, ellos influyeron para que Susana se dedique de lleno a la música.

Comenzó sus estudios de música y formó un grupo de música experimental que combinaba música y poesía local. Ganó dos becas, para investigar las raíces de la tradición musical peruana, además de obtener el premio de interpretación y composición en el primer Festival Internacional de Agua Dulce.

Estudió en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Se graduó en 1968 y obtuvo el título profesional de Educadora. Esta misma institución le concedió el 20 de noviembre del 2009, el Doctorado Honoris Causa.

A fines de los años 70 trabajó para Chabuca Granda. La famosa cantante y compositora se convirtió en otra pieza clave en la carrera de Susana. Chabuca, está considerada una de las más grandes cantautoras y folcloristas de la historia de la música peruana y latinoamericana. Es autora de clásicos inmortales de la música criolla como La flor de la canela, Fina estampa y José Antonio.

Después del fallecimiento de Chabuca, Susana continuó la tarea de estudiar y recuperar el sonido de su tierra. El resultado de ese trabajo se transformó en el libro “Del fuego y del agua”, publicado en 1992, tras once años de labor. En 1995 creó el «Instituto Negro Continuo», que se instauró con un objetivo similar al del libro: mantener vigente la tradición afroperuana. El 28 de julio de 2011, asumió su cargo como ministra de Cultura en el gobierno de Ollanta Humala, sucediendo de esta forma a Juan Ossio en el cargo ministerial..

En noviembre de 2011 fue elegida por la OEA para presidir la Comisión Interamericana de Cultura, cuya principal responsabilidad es implementar el diálogo ministerial interamericano en materia de cultura. Este mismo año, 2011, obtuvo el segundo Latín Grammy de su carrera por la colaboración que realizó con el grupo puertorriqueño Calle 13 en la canción «Latinoamérica»,

Un tercer “Latín Grammy”, llego el 19 de noviembre del 2020 en una ceremonia virtual (debido a los efectos de la pandemia), por su álbum “A Capella” en la categoría “Mejor álbum folclórico”. La idea de cantarlo a capela fue de su esposo, rememorando el momento en el que la conoció mientras cantaba en un escenario sin músicos. El pasado año, 2025, volvió a ser galardonada con el “premio a la excelencia musical” en los Latín Grammy.

Susana comenta tras el concierto el pasado sábado, 26 de septiembre “Yo creo que la música ha servido muchísimo para recuperarme, porque volver a cantar, a trabajar con los músicos, a tener ensayos, a emocionarnos en cada ensayo y todo eso, pues eso es la vida. Creo que seguir haciendo música, seguir trabajando y viajando, llevando mi música a otros lugares, es un agradecimiento a la vida. Realmente le doy gracias a la vida que pude volver y que estoy cantando y bailando en un escenario, cuando no podía ni mover mis manos”

En mayo del 2026, Susana publicó su más reciente disco: “El viaje de la lengua”, basado en poemas de escritores como Nicolás Guillén, Julio Cortázar, Luis sar Vallejo, entre otros. Este disco tiene una continuación. “Falta una segunda, porque me faltan un montón de poetas -comenta Susana- “Ya lo hemos grabado, pero hay que hacer algunos ajustes”, asegura.

Según la revista “Rolling Stone”, Susana Baca es más que una diva afroperuana, aunque su voz rica y sugestiva sin duda, la hacen merecedora del título de 2la mejor cantante de poemas musicalizados”. Mientras que la revista «Stylus Magazine», señala que; » Susana ha realizado un número 1 de populares álbumes con una increíble gran calidad. «Michaell Heumann” crítico musical dice: «Ella es una artista talentosa y única que representa al pueblo negro de Perú y sus canciones inspiran y entretienen a cualquiera que tenga la voluntad de escuchar”

Timothy G. Merello con relación a su actuación en el show «Old Town School of Folk Music de Chicago»- dijo- «Susana Baca, más que sólo una cantante, es una poetisa, una historiadora, una espeleóloga y exploradora del folklore y música afro-peruanos. Junto a sus músicos, ella entretiene, educa e involucra a una multitud con una mezcla musical de ritmos, melodías, beats y baile. Uno de los aspectos más cautivadores de Baca, es como interactúa con su banda».