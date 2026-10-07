50 años han pasado para resurgir la sincera e invulnerable María del Mar Bonet

Después de su resurgimiento en el ámbito nacional y con la dificultad de poner sus voces en las emisoras de radios y en los escenarios, este nuevo formato musical, perseguido en su iniciativa por los poderes políticos de los años 60, y ante las dificultades en interpretar en España con facilidad las canciones de la “Nova cançó”, María del Mar eligió París y el Olimpia para dar su concierto.

Ahora será la repetición, cincuenta años después, el próximo día 11, su regreso al Teatro Olimpia de Paris. En este concierto tan especial, María del Mar Bonet presentará una selección de las canciones más emblemáticas que interpretó en el Olympia en 1975, junto con algunos temas de su último trabajo discográfico, “L’aigua no cansa” publicado a principios del presente año 2026 y galardonado por la crítica en la novena edición de los Premios Enderrock de la Música del 2026.

En este concierto estará acompañada por sus músicos, rememorando el histórico concierto que ofreció allí el 25 de abril de 1975 y su repertorio recorrerá los distintos universos musicales de la artista, desde las raíces de la música tradicional hasta sus composiciones más recientes. Estará acompañada por Toni Pastor (laúd), Marc Grasas (guitarra), Marko Lohikari (contrabajo), Benjamí Salom (violín) y José Llorach (percusión), quienes configuran un paisaje sonoro delicado, rico y profundamente mediterráneo.

Aquel recital, publicado poco después en formato discográfico, fue recuperado el año pasado en una nueva edición en vinilo y disco CD, con nuevas mezclas que han actualizado el sonido sin perder su esencia. Esta reedición incluye también el tema, “Qué volen aquesta gent?. Una canción que María del Mar ya interpretó en aquel concierto de 1975 pero que no pudo incluirse en la edición original debido a la implacable censura vigente en aquellos años en nuestro país con las canciones en catalán.

Este regreso al Olympia, cincuenta años después, representa mucho más que una conmemoración: es la celebración de una carrera excepcional que ha proyectado la cultura y la lengua catalanas en los principales escenarios internacionales, manteniendo intacta la fuerza expresiva, la sensibilidad y el compromiso artístico que han convertido a ella, María del Mar Bonet en una de las grandes voces del Mediterráneo.

En esta ocasión esta prevista la grabación del recital con el objetivo de realizar una futura edición fonográfica de esta actuación histórica. Para llevar a cabo este proyecto, además del equipo técnico habitual de los directos de María del Mar Bonet, se desplazará a París el ingeniero de sonido Mateu Picornell, responsable de la recuperación fonográfica del concierto grabado en 1975 y técnico de su último disco, ‘L’Aigua no cansa’.

Asimismo, la discográfica aportará un equipo audiovisual encargado de realizar un “making of” del viaje y de la estancia en París de María del Mar Bonet y sus músicos, documentando este regreso tan significativo al escenario francés.

En aquel recital interpretó algunas de sus composiciones más representativas, así como la testimonial y emblemática «Què volen aquesta gent?», con música de María del Mar Bonet y letra de Lluís Serrahima. También recuperó y adaptó piezas del cancionero popular, mostrando ya entonces su profunda vinculación con la tradición musical mediterránea. Al mismo tiempo, dio nueva vida a la poesía catalana poniendo música a versos de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, una muestra del compromiso artístico que ha caracterizado toda su trayectoria.

El año 1962, es el de la creación de los primeros embriones de la “Nova Cançó” catalana. Jóvenes universitarios, en principio mas interesados en la difusión de su lengua, el catalán, que en ningún propósito musical, crean las bases para la normalización del uso de su idioma. Piensan, que la música puede ser un vehículo ideal tras comprobarla gran capacidad de difusión que tienen la canción de autor francesa, la que firman Jacques Brel, George Brassens o Leo Ferré.

Así empezaron a preparase las bases de aquellos “16 jueces”, que, poco a poco acabarían completándose con nombres como Manuel Serrat, Lluís Llach, o María del Mar Bonet. De todas formas, de todos estos datos se puede deducir, aunque consideremos 1962 como el año del nacimiento de la “nueva música pop española”, no es todavía un año importante con resultados tangibles. Si se ponen los cimientos para profesionalizar, lo que hasta entonces ha sido un movimiento de jóvenes aficionados que se toman la música como diversión de un fin de semana y complemento de otras actividades como los estudios universitarios o primerizos trabajos.

El 14 de mayo de 1965 debería estar registrado en algún libro de “Oro de la canción española”. Fue aquel día y en la Capilla Francesa de Barcelona, durante un festival de los componentes de la “Nova Cançó” catalana junto a los consagrados, María del Carmen Girau; Miquel Porter y Marti Llaraudó, donde debutaria un nuevo cantautor, Juan Manuel Serrat.

Barcelona bullía entonces con los nuevos cantantes que ponían en lengua catalana los éxitos internacionales y canciones nuevas. Los promotores de la idea, llevaban grabando discos desde 1962 con nombres como Pi de la Serra; Guillermina Motta y el valenciano transgresor, Raimon. junto a ellos, otros de menor capacidad artística que irían retirándose con el paso de los años. Jugando con las primeras palabras de un trabalenguas que es la demostración de una correcta pronunciación en catalán denominaron el embrión de su idea, “Els setze jutges” o “los dieciséis jueces”. Pero tan solo eran todavia una docena. Cuando Joan Manuel consigue que le acepten, en tan exclusivo club le adjudican el número 13 de esa lista que luego se completaría con María Mar Bonet; Rafael Subirachs y Lluis Llach que serán los jueces 14,15 y 16 y aparecen discos con los tres artistas, María del Mar con canciones tradicionales de Menorca; Subirachs con temas propios y Llach con temas como “la barca” o “Què feliç era mare”.

María del Mar Bonet i Verdaguer, nacida en Palma de Mallorca (1947), es cantante y compositora española que canta en catalán, con una larga trayectoria de investigación en las músicas populares de las islas Baleares y Cataluña, y de todo el entorno mediterráneo.

Hija del escritor y periodista Juan Bonet y hermana del también cantautor Joan Ramon Bonet, estudió cerámica en la escuela palmesana de artes y oficios y en la Massana, pero acabó dedicándose a la canción. Llegó a Barcelona en 1967, donde empezó a cantar con “Els Setze Jutges” (los trece jueces) y formó parte del movimiento de la nueva canción catalana (Nova Cançó catalana).

Desde entonces ha editado discos de música folk en catalán. Además ha realizado diversos conciertos en diferentes puntos de Europa, el norte de África, los Estados Unidos, el Japón e Iberoamérica, además de participar en el campo de investigación de nuevas formas artísticas.

Entre sus primeros éxitos se encuentran las grabaciones de “Què volen aquesta gent?”, su canción más contestataria y su versión de “L’àguila negra”, original de la francesa Barbara, que junto a “No voldria res més ara”, consigue ser “disco de Oro en España” en 1971. La canción “Què volen aquesta gent?” fue compuesta por Maria del Mar Bonet y Lluis Serrahima, en recuerdo de lo que le ocurrió al estudiante madrileño y militante antifranquista Rafael Guijarro Moreno en enero de 1967. En esa fecha murió a causa de la caída desde el balcón de su casa en un sexto piso cuando la policía efectuaba un registro en su domicilio. La canción editada al año siguiente se convirtió en uno de los himnos del antifranquismo.

En 1974 pone música a poemas de Bartomeu Rosselló-Pòrcel y Joan Alcover, canciones recogidas en su tercer disco, en el que cuenta con una estrecha colaboración del cantautor Hilario Camacho y que será editado con una portada realizada ex profeso por el pintor Joan Miró. En ese año, sufrió una breve detención tras descubrirse en su casa propaganda ilegal.

En 1980 graba “Jardí tancat” (Jardín cerrado), un disco clave en su carrera, dedicado a poetas de la escuela mallorquina. Los poetas incluidos son Miguel Costa y Llobera, Alcover, Oliver, Alomar, María Antonia Salvà y Riber. A partir de 1988 actúa periódicamente con el pianista Manel Camp, reinterpretando en clave de jazz canciones propias y de otros autores. En 1993 dedica un álbum a la obra del compositor e intelectual griego, Mikis Theodorakis con letras adaptadas al catalán. En 1995 publica “Salmaia”, que incorpora canciones del compositor turco Zülfü Livaneli.

En 2007 es galardonada con la medalla de honor del Parlamento de Cataluña en reconocimiento a su labor durante la etapa de “Els Setze Jutges” y edita su disco “Terra secreta”, que ya había presentado en directo en 2006 y en el que hace un homenaje a algunos compañeros de la “Nova Cançó”.

En este año de 2007 colabora con Miguel Poveda en un trabajo conjunto que no se llegó a publicar en disco y que si presentaron ambos artistas, el 4 de mayo de 2007 en Nueva York con el título “Els treballs i els diez” en el Auditorio del Museo Metropolitano (MOMA). El concierto es uno de los actos del programa cultural “Made in CataluNYa” y “Catalán Culture in New York”. El espectáculo se presenta también en el “Festival Grec” y tambien forma parte del acto institucional de la Diada Nacional de Cataluña el 11 de septiembre en el parque de la Ciudadela de Barcelona.Igualmente, se presenta el 20 de enero de 2008 en Palma de Mallorca.

En 2012 es nombrada doctora honoris causa por el Consejo de Gobierno de la Universidad de las Islas Baleares. En 2013 participó en el “Concierto por la Libertad”. En la década de 2020 sigue su actividad artística publicando varios discos y con giras de presentación de los mismos, acompañada principalmente en escena por Borja Penalba.