David Bisbal: «Vivo la mejor época del pop romántico»

El nuevo álbum, que incluye versiones de clásicos popularizados por Nino Bravo, José José y otros. Salió a la venta el pasado jueves 1 de octubre.

Hay canciones que David Bisbal conoce de toda la vida, pero escucharlas con la intención de cantarlas le ha permitido descubrirlas de una forma totalmente nueva. Para el álbum “Eternos”, décima grabación de álbum en estudio, David pone su voz a clásicos del pop romántico de los años 60, 70 y 80, popularizados por Nino Bravo, José José, Juan Gabriel, Raphael y otros.

“Este es un homenaje a la que considero la mejor época del pop romántico en español”, comenta Bisbal y añade que, abordar este repertorio le dio una nueva perspectiva sobre cómo son profesionalmente, los artistas que popularizaron estas canciones. “Cuando empecé -comenta David- a estudiar las canciones de estos intérpretes, me di cuenta de que eran, sin duda, los mejores”.

Para hacer suyas estas canciones, tan estrechamente ligadas a otras voces, Bisbal partió de una idea sencilla: imaginar que los compositores se las habían entregado directamente. A partir de ahí, buscó su propia manera de interpretarlas, respetando las melodías y gran parte de los arreglos originales, sin intentar replicar las interpretaciones que las hicieron famosas.

El álbum incluye diez canciones, como “Te Quiero, Te Quiero”, “Vivir Así es Morir de Amor”, “El Amar y el Querer” y “Abrázame Muy Fuerte”. En la mayoría, Bisbal se mantuvo fiel a los arreglos originales; en otras, se permitió mayor libertad creativa, como en el clásico de Raphael, “Qué Sabe Nadie”, que la adaptó a su propio estilo. Vocalmente, muestra un enfoque más contenido y mesurado a lo largo de gran parte del disco, dejando que las melodías respiren y reservando su potente voz para los momentos en que las canciones lo requieren.

Para el tema “Eternos”, Bisbal colaboró ​​una vez más con Cheche Alara, productor y arreglista de su álbum navideño “Todo es Posible en Navidad” (2024). El objetivo era recrear la forma en que se grababa la música hace décadas, reuniendo a músicos para tocar en vivo, con grandes conjuntos instrumentales que, en algunos temas, involucraban a más de 90 músicos. La base del álbum se grabó en vivo en los estudios “Henson Recording Studios” de Los Ángeles, con batería, bajo, percusión y Alara al piano, mientras que las secciones de cuerdas y metales se grabaron posteriormente en Budapest.

“Antiguamente, para que una canción sonara potente, no quedaba más remedio que contratar a muchos músicos”. “Hoy en día, podemos sustituir a los músicos con programación, pero para que el álbum sonara como hace 50 o 60 años, teníamos que grabarlo en las mismas condiciones”. “Amor Eterno” representa uno de los momentos más grandiosos del álbum, con un arreglo sinfónico de mariachi que incluye cuerdas, arpa, metales y guitarrones.

Para Bisbal, sin embargo, la canción “Amor Eterno”, trascendió del ámbito musical al personal. Cuando la grabó, su padre atravesaba una difícil situación de salud, y pensó en Juan Gabriel y en el dolor que lo había inspirado a escribir la canción para su madre. Tras el fallecimiento de su padre en febrero, Bisbal se encontró cantando la canción desde su propio lugar de duelo. “Ahora, esa canción ha adquirido un nuevo significado para mí”, dice. “Él está aquí, está conmigo”.

Entre los compositores incluidos, Manuel Alejandro destaca como el más representado, con temas como: “Qué Sabe Nadie”; “Frente a Frente” y “El Amar y el Querer”. Esta última, en particular, fue una verdadera revelación para Bisbal, tanto por su letra como por lo que descubrió al estudiarla para hacerla suya. También encontró algo especial en “Frente a Frente”, una canción con pocas versiones masculinas y que, según él, es especialmente gratificante interpretarla en dircto. Sobre “Quijote”, Bisbal bromea diciendo que conectó con una letra que “describe a la perfección la vida de Julio Iglesias”.

Tras las secciones de cuerdas, metales, mariachi y grandes arreglos, “Eternos” cierra con el toque más sencillo: Cantando a capella «Aquellas Pequeñas Cosas» de Joan Manuel Serrat, un magnífico final para un álbum donde los arreglos juegan un papel fundamental.

Para Bisbal, este proyecto discográfico, forma parte de un camino que sigue abierto, incluso después de más de dos décadas de carrera, impulsado por una curiosidad que espera no perder nunca: “el deseo de seguir aprendiendo”.

El próximo reto será llevar estas canciones al escenario, algo que, según admite, exigirá una interpretación única cada noche. Para ello, planea ampliar su banda con una sección de cuerdas y otra de metales. «Algunos artistas necesitan bailarines u otros elementos; lo que yo necesito es mi banda», afirma.

La gira arranca el 6 de octubre en Santiago de Chile y recorrerá durante el 2026 Latinoamérica antes de continuar por México y Estados Unidos. mientras que en España no podremos verle hasta el verano del 2027.

David Bisbal Ferre, nació en Almería (1979). Cantante español de música pop, blues y música latina.

En la década de los 2000, adquirió fama como artista al participar en la primera edición de Operación Triunfo. Luego de ello, publicó su primer álbum “Corazón Latino” (2002), del cual se convirtió en uno de los discos más vendidos en la historia de España, con 1,3 millones de unidades.

En 2016, la agencia Personality Media elaboró un informe de opinión pública en donde él seguía obteniendo un alto porcentaje de popularidad entre la población española siendo conocido por el 97% y una valoración de 6 sobre 10.

Ha vendido más de 4 millones de copias a lo largo de su carrera discográfica. También vendió más de 3,5 millones junto con Operación Triunfo 2001

David Bisbal es hijo de José Bisbal Carrillo y de María Ferre Montoya. Nació el 5 de junio de 1979 en Almería y tiene dos hermanos: José María, y María del Mar. Su padre era boxeador y se retiró en 1976, dejando un récord de 49 peleas ganadas, 35 perdidas y 9 empates, y habiendo ostentado el título de campeón de España en peso ligero. Una vez retirado del boxeo se dedicó como funcionario de carpintería en el Ayuntamiento de Almería, y su madre era costurera.

Se educó en el colegio Goya de Almería, pero abandonó los estudios en 2.º de BUP porque no le gustaba estudiar.[8] Sus padres lo apuntaron a un curso-taller de forestal y empezó a trabajar en el vivero municipal de Almería por influencia de su padre. En 1997, mientras cantaba en el trabajo, la dueña del vivero llamada María del Mar Martínez le oyó y le recomendó presentarse al casting para ser el cantante en la Orquesta Expresiones, donde su marido era productor. Bisbal resultó elegido y compaginó su trabajo en el vivero con su trayectoria como cantante en la Orquesta durante la época de fiestas estivales de Andalucía Oriental.

El 22 de octubre de 2001 Bisbal, con veintidós años, hizo su primera aparición pública en la primera gala del concurso musical Operación Triunfo 2001. El 25 de mayo, fue uno de los coristas en la actuación de Rosa López en el Festival de la Canción de Eurovisión 2002 con la canción “Europe’s living a celebration”,

El 3 de junio fue publicado su primer álbum “Corazón latino”, alcanzó el número uno en su primera semana de debut, batiendo récord de ventas y manteniéndose durante siete semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas de España. En septiembre de 2003, ganó su primer Grammy Latino en la categoría Mejor Artista Revelación. El 31 de octubre inició su primera gira latinoamericana donde recorrió 12 países con 17 conciertos en directo. En noviembre se puso a la venta en México una edición especial del álbum y vendió alrededor de 1 300 000 copias con lo que obtuvo su primer disco de Diamante y se le otorgó el Premio Ondas, además de varias nominaciones a los Premios de la Música y Premios Amigo.

El 7 de enero de 2004 se estrenó “Bulería” primer sencillo del segundo álbum con el que alcanzó el número 1 en las listas de ventas de España y América Latina.

El 11 de febrero de ese mismo año salió a la venta su segundo álbum, que llevaba el mismo nombre que el primer sencillo. El álbum debutó en el número uno en las listas de ventas de España donde vendió más de 300.000 copias en una semana. A su vez, logró alcanzar el disco de oro en Colombia y Venezuela al poco tiempo de salir a la venta el álbum. El álbum vendió más de 1 300 000 copias en todo el mundo.

En enero de 2007, su segundo sencillo “Silencio”, permaneció durante 8 semanas consecutivas en el número uno de los 40 Principales. En ese mismo año colaboró con los artistas Luis Fonsi, Alex Syntek y Noel Schajris para el tema “Aquí estoy yo” con el que David conseguiría posteriormente su segundo Grammy Latino.

“Sin mirar atrás, es el nombre de su cuarto álbum de estudio. Se lanzó al mercado el 20 de octubre de 2009 en España, Latinoamérica y los Estados Unidos El primer sencillo “Diez mil maneras”, fue estrenado el 23 de enero y se convirtió desde la primera semana de su lanzamiento en número 1. El día 18 de marzo estrenó su disco “Tú y yo”. En este disco cuenta con la colaboración de artistas como India Martínez, Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Vega y la brasileña Sandy

La carrera de Bisbal dio un giro hacia sus inicios cuando se unió al reality show español de talentos “La Voz” como juez. Además, es juez en “La voz México”. en la tercera temporada del programa. En enero de 2014 Bisbal, anunció que dejaría estos roles debido a una apretada agenda de trabajo en vivo y promocional para su nuevo álbum “Tú y Yo.

El 3 de enero de 2020, lanzó su séptimo álbum de estudio “En tus planes”, el cual se caracteriza por la variedad de ritmos entre la balada, el pop y el reguetón.

David colabora en varias causas sociales. El 19 de abril de 2017 David, fue nombrado Embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por parte del Comité Español.