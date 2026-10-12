Llegó a Madrid haciendo escala en su tournée flamenca, el pasado domingo 11, Lorena Flores y su “Gitana en Nueva York”, por desgracia con una sola actuación en el Teatro Albéniz, porque posteriormente tiene que continuar con la gira, pasando por diversas ciudades de nuestro país y llegar al 2027, al Festival de Danza de Tailandia en Bangkok.

Este espectáculo de Lorena, es una fusión impulsada por Rafa Tena y su compañía “Lorena Flores Dance”, con una propuesta escénica que rompe fronteras y conecta culturas a través del movimiento la danza y la música que se acompaña de los gestos, los giros y el taconeado de las coreógrafas que alimentan sus gestos a los cuadros flamencos, que dibuja Lorena flores en el escenario lleno de luz y sondo.

“Gitana en Nueva York” espectáculo de flamenco sin fronteras donde el arte del baile dialoga con otros lenguajes escénicos, especialmente con la danza contemporánea y la raíz cubana, sello identitario de su creadora y directora artística, Lorena Flores. La obra plantea un viaje simbólico y emocional entre la isla y otros continentes, con Nueva York como punto de encuentro multicultural y espacio de tránsito, desde el que reflexionar sobre el éxodo humano, la migración y la transformación constante de la identidad, es un hecho cierto.

Un espectáculo de danza que traza el viaje íntimo de una mujer que abandona la Habana, llevando consigo como único equipaje la herencia de la música cubana y su ADN del flamenco. A lo largo de la obra, escena tras escena, el movimiento se convierte en lenguaje, la música en refugio y el escenario en un espacio de transformación. El cuerpo narra, lo que las palabras callan el desarraigo. la búsqueda de refugio artístico, adaptación y renacimiento del conocimiento del baile.

El flamenco se presenta aquí como un arte vivo, capaz de cruzar fronteras sin perder su esencia, en una propuesta de fuerte carga visual y emocional que combina escenas corales y solos de gran intensidad expresiva, con la interpretación de once bailarines en escena.

La música ocupa un lugar central en “Gitana en Nueva York”. Porque cuenta con una banda sonora original, creada “ad hoc” por los compositores Juan Parrilla, Efraín Chibás y Rafa Tena, concebida como uno de los pilares fundamentales del universo artístico de la obra. Lejos de acompañar la acción, la música la habita, la impulsa y la transforma.

Esta creación musical ha sido registrada en un álbum discográfico “Banda sonora Gitana en New York”, que reúne la voz y el talento de grandes referentes de la música latina y el flamenco, dando forma a una obra sonora de enorme riqueza y profundidad. En este trabajo discográfico participan artistas de la talla de Antonio Reyes, Tomasito, Josemi Carmona, Sandra Carrasco, Alain Pérez, Juan Parrilla, Rafa Tena, Pacho Chibas, Joni Jimenez, Diego Carrasco, Noemi Humanes y Enrique Heredia “El Negri”.

Un encuentro excepcional de estilos, generaciones y sensibilidades que refuerza el carácter único del espectáculo y subraya su vocación mestiza y contemporánea.

Al frente de esta propuesta se sitúa Lorena Flores, bailarina, coreógrafa y directora artística cubana. Formada en la “Escuela Vocacional Amistad Cuba Canadá” y en “Lizt Alfonso Dance” de Cuba, en cuyo estudio desarrolló una sólida carrera profesional como bailarina solista, participando en numerosas giras por Europa, América y Asia.

Su identidad artística se construye desde el flamenco como eje principal, enriquecido por la danza contemporánea y la raíz cubana, elementos que definen el lenguaje creativo de “Lorena Flores Dance”, una compañía española con profunda herencia cubana, comprometida con un flamenco actual, abierto al diálogo con otros estilos y culturas.

Al frente de esta propuesta se sitúa Lorena Flores, bailarina, coreógrafa y directora artística cubana. Formada en la “Escuela Vocacional Amistad Cuba–Canadá” y en la “Lizt Alfonso Dance Cuba” donde desarrolló una sólida carrera profesional como bailarina solista, participando en numerosas giras internacionales por Europa, América y Asia.

Lorena, nos acoge en el estudio del “¿Circulo de baile”, en plenos ensayos y nos interesa su definición de cómo es pasar, estar y como fue la creación de este espectáculo?

Fue, una cosa conjunta con mi productor Rafa Tena, que decidimos por un tema de su último disco que se titula, “Gitana en Nueva York”. Nos pusimos manos a la obra y creamos y programamos los diversos capítulos para llevar a cabo una hora de espectáculo en tres sesiones, o digamos tres cuadros, dando movimiento a once bailarines y a una música de una orquesta en directo y en el escenario compuesta por ocho músicos.

¿Quién te influyó dentro de la profesión, para llegar a ser una dotada y experta bailaora flamenca?

No te lo vas a creer, de pequeñita en mi casa, se oía mucha música tanto clásica como moderna, y se ponían muchos videos de baile, sin embargo, yo me fije en películas de los musicales de Michel Jackson y su incomparable baile y movimientos eclípticos con la presencia de movimientos que venían dados en su origen de las películas de Chaplin de primeros del siglo XX, con esa incomparable y difícil manejabilidad de los pies. Los tres años que estuve en la escuela de Litz, me sirvieron para añorar e ir al exterior y demostrar mi capacidad de como entendía el baile en el flamenco. Llegue a España hace cinco años con y actualmente tengo mi propia compañía.

Su identidad artística se construye desde el flamenco como eje principal, enriquecido por la danza contemporánea y la raíz cubana, elementos que definen el lenguaje creativo de Lorena Flores Dance, una compañía española con profunda herencia cubana, comprometida con un flamenco actual, abierto al diálogo con otros estilos y culturas,

le acompañan en esta aventura cultural, Juan Parrilla, maestro y compositor, colaborador habitual de Joaquín Cortés, Rafael Amargo o María Juncal. Efraín Chibás. Es productor y compositor cubano, autor de espectáculos para la “Lizt Alfonso Dance Cuba”; “Miami City Ballet” o “Tampa City Ballet”, y es colaborador de agrupaciones como “Los Van Van”. También. tiene responsabilidad en este proyecto, Rafa Tena, músico y productor español con una amplia trayectoria en la industria musical y productor de numerosos proyectos artísticos.

Lorena Flores es una bailarina solista profesional y maestra titulada en Danza Fusión, con una sólida formación en ballet clásico, danza española, flamenco, folclore cubano, ballet fit y barré. Originaria de Cuba, desarrolló su carrera artística en la reconocida compañía Lizt Alfonso Dance Cuba, donde se formó y se presentó en los teatros más emblemáticos de la isla y del mundo.

Durante su trayectoria internacional, ha llevado su arte a escenarios de países como Canadá, México, China, Perú, España, Italia, Alemania, Turquía, Martinica y Estados Unidos.

En 2015, participó en los Latín Grammy Award, representando con orgullo la danza cubana junto a Lizt Alfonso Dance Cuba. Ya en España, continuó su perfeccionamiento con la compañía de Sara Martín, destacándose en presentaciones como la del Auditorio Nacional de Madrid. Actualmente, Lorena dirige su propia escuela, “Lorena Flores Dance”, donde comparte su pasión, experiencia y visión contemporánea de la danza con nuevas generaciones de bailarines.