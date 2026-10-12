Marta Sánchez, «estrena nueva profesión»

Siempre me ha resultado interesante investigar las acciones de ciertos profesionales del mundo del teatro, la música o la sociedad en general en cualquiera de sus apartados cuando intentan jugar en campo ajeno. Quiero decir, si están sobradamente bien pertrechados con su profesión y su bagaje económico y funcional en ese estado, van y se sitúan en la posibilidad de entrar en otro mundo y otra especialidad con la posibilidad de fallar y dar un retroceso a toda su trayectoria en el otro campo.

Son casos como futbolistas que se meten a cocineros; presentadores de televisión que se introducen en el mundo rural cultivando vegetales en el campo; Actrices que montan una tienda de ropa. Son infinitas las circunstancias que se pueden desarrollar y que, en su foro interno se dicen a sí mismo… “Esto era lo que yo más deseaba hacer cuando llegase a esta edad”.

Podría ser este caso, el que hoy hemos tendido la suerte de presenciar y sorprendidos nos hemos quedado cuando toda una cantante iniciada allá por el final del pasado siglo, cantante del grupo “Olé Olé y conocida con el nombre de Marta Sanchez, se impone en una nueva profesión; pintora/creativa. Se ha presentado en sociedad en la tarde del 7 de octubre, con una serie de productos creados dentro de lo que podría llamarse: “Colaje”, y aquí se denomina “Pop-Cut”, término muy ambiguo y que podría definirse como una “técnica artesanal de troquelado”.

Quizás sea la definición de “Colaje”, la forma de expresión más apropiada, para definir estos trabajos de Marta y seria: “Colaje”, (o collage, grafía original en francés), técnica artística que consiste en ensamblar y pegar diversos fragmentos de materiales como recortes de revistas, periódicos, fotografías, telas u otros objetos sobre una superficie como un lienzo, madera, cartón o papel.

Esta claro. Marta, nos ha brindado la posibilidad, de conocer una nueva faceta artística de ella, más allá de la excelente interpretación de canciones que a largo de los últimos 40 años podrimos oír y seguir susurrando los estribillos.

Invitados al evento, nos introducimos en una nave destartalada apropósito, con paredes sin terminar y escayolas con efecto de ruina, que la empresa de comunicación, “Garaje Lola” puso a su disposición, las blancas paredes para colgar los trabajos de Marta Sanchez.

¿Nos comenta Marta, a la pregunta, ¿Como surgió esta nueva forma de arte en tu vida y como llegaste a ello?

Desde muy joven-comenta- sentí una atracción especial por crear con las manos. Una de las asignaturas que mas disfrutaba era La Pretecnología y descubrí mi facilidad al trabajar con papel, cartón y acuarelas. Bastante antes de esta época escolar, en mi casa mi madre guardaba las revistas de Vogue, Elle y otras de temas de moda, con las que yo me entretenía en recortar las figuras y fotos que más me llamaban la atención guiada, por una imaginación de conjunto de los recortes con sentido de unidad.

Poco a poco, los recortes salieron del armario e iniciaron un camino hacia corchos enmarcados para pasar a una creación que hoy se ha materializado en estos cuadros. A los cuales he dedicado un amplio número de horas. Así nació mi manera de trabajar en esta especialidad, recortando, combinando las figuras con objetos y superponiendo a mi gusto, todos aquellos recortes que terminarían teniendo un significado muy particular y personalizado.

De ello podemos dar opinión, al observar coherencia n loque dice Marta, porque los cuadros tienen una significación central con una motivación, así está la cara de una actriz famosa rodeada de nebulosas imágenes, de otras caras y otros cuerpos. Todo ello, con una superposición de distintas figuras y llevando al conjunto, a un tono ocre amarillento con muy buena estética todo el conjunto.

En un alarde de imaginación, llega Marta, a crear uno de estos cuadros con el apoyo de cristales de Swarovski. Con su incorporación, se realza el conjunto de figuras de papel artísticamente colocados y elegidos. los famosos cristales son objeto de atención por los visitantes a la exposición.

Con gran libertad a nuestra pregunta, de la oscilación en la que se encuentra el precio de las obras. Marta sin reparos, nos dijo, que su precio está entre los 1500/3000 euros según que modelo. El tamaño, es ligeramente igual en todos de 1.20×80. Creemos que su precio es razonable. Su construcción está realizada con la defensa de un cristal que evita ser manipulado y le hace tomar mas cuerpo al conjunto de la obra. Nos ha gustado en general los cuadros presentados y la falta de definición del conjunto de los cuadros creando con ello, una situación de no acostumbrarnos en una primera mirada y teniendo la posibilidad en las sucesivas visualizaciones encontrar nuevos aspectos en la creación y montaje del colaje.

Eran muchos los famosos asistentes a la inauguración, que hacían compañía a Marta, en este, su debut de “nueva profesión”, dedicación o entretenimiento, según se mire. En el tiempo que estuvimos con ella, se felicitó la venta de tres cuadros, que encontraron otra pared para ser colgados y ofrecer un nuevo disfrute.

Marta Sanchez nació en Madrid (1966) cantante y compositora. En 1985 entra a formar parte del grupo Olé Olé, logrando gran éxito dentro y fuera de España. Debutó como solista independiente en 1993 con el álbum “Mujer”.

Hija del cantante asturiano Antonio Sánchez Camporro. Marta creció en un ambiente artístico. Su padrino fue el reconocido tenor y profesor de canto Alfredo Kraus. Desde temprana edad mostró interés por la música, componiendo canciones a los 13 años junto a su compañero de clase Pedro Perilla, algunas de las cuales fueron dedicadas a la Virgen de su colegio. A lo largo de su adolescencia, Marta se empeñó en seguir su pasión por la música, y con este objetivo se presentó al programa televisivo “Sabadabadá” deTve, presentado por el showman italiano, Torrebruno. En dicha emisión, interpretó «Voy buscando mis raíces», una canción de su propia autoría, acompañada de una guitarra que sus padres le habían regalado. Marta Sánchez se incorporó al grupo “Olé Olé” como vocalista a los 19 años, en sustitución de Vicky Larraz.

Desde 1986 a1990, estuvo unida al grupo Olé Olé como vocalista principal, Marta Sánchez participó en la grabación del primer álbum de la banda titulado “Bailando sin salir de casa”. Este disco, de estilo tecno-pop, fue un éxito comercial, vendiendo más de 100.000 copias y convirtiéndose en uno de los álbumes más importantes en la carrera del grupo. Su éxito no se limitó a España, el álbum les permitió abrirse paso en el mercado musical de Hispanoamérica. A partir de ahí, la banda comenzó a ganar popularidad en diversos países de habla hispana.

En 1987, Olé Olé lanzó su segundo álbum Los caballeros las prefieren rubias, un trabajo que consolidó a la banda en la escena musical española. Al año siguiente, en 1988, el grupo publicó Cuatro hombres para Eva, un disco que marcó un hito en la carrera de Marta Sánchez.

Marta se destacó no solo por su potente voz, sino también por su presencia escénica y su capacidad para conectar con el público. A finales de 1991, Marta se mudó a Nueva York junto a su novio Sterling Campbell, baterista del grupo “Duran Duran” y juntos comenzaron a componer temas para el álbum debut de la artista. Dos años más tarde, Marta publica su segundo álbum en solitario, Mi mundo, lanzado en mayo de 1995, el cual también contó con una versión en inglés, My World, para el mercado anglosajón y japonés.

Su trayectoria profesional, es amplia y llena de éxitos con la incorporación de álbumes a lo largo de cuatro décadas para llegar al 2025, cuando Marta centró gran parte de su actividad profesional a la preparación de su nuevo álbum, que hacia el número 19 y las 21 giras a lo largo de su vida, así como últimamente la promoción de su colaboración con la cantante mexicana Fey, en una nueva versión del tema “Azúcar Amargo”, el cual tuvo una gran repercusión mediática.[]

El 21 de noviembre de 2025 lanzó su álbum recopilatorio 40 Años 1985–2025, un doble disco con sus grandes éxitos, temas inéditos y colaboraciones memorables que repasan su trayectoria desde “Olé Olé” hasta hoy.