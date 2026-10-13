Duran Duran vuelve a Madrid tras dos décadas con un espectáculo que promete hacer historia

Madrid se prepara para recibir de nuevo a una de las bandas que marcaron el rumbo del pop internacional. Duran Duran volverá a actuar en la capital el próximo 6 de noviembre, en el Movistar Arena, con una parada especial de su gira Free to Love Tour. Un acontecimiento esperado por sus seguidores, que podrán reencontrarse con el sonido de una formación que ha dejado una huella imborrable en varias generaciones.

La cita contará también con la participación de Europa FM, que celebra su 30º aniversario, y Melodía FM, en un homenaje a la música británica y a una banda cuya influencia sigue presente en la escena actual. Artistas como Justin Timberlake, Mark Ronson y The Killers forman parte de la larga lista de nombres vinculados a la evolución del pop que Duran Duran contribuyó a impulsar.

Cuatro décadas de éxitos sobre el escenario

Desde su nacimiento en Birmingham, el grupo ha sabido reinventarse sin perder su identidad. La formación original continúa al frente del proyecto con Simon Le Bon como vocalista, Nick Rhodes a los teclados, John Taylor al bajo y Roger Taylor a la batería.

Su próximo concierto ofrecerá un recorrido por los temas más emblemáticos de su discografía, además de incluir Free to Love, su reciente sencillo, escrito junto a Nile Rodgers, colaborador habitual de la banda y figura fundamental de la música disco y funk.

El repertorio promete recuperar canciones que siguen sonando en las emisoras de radio y que forman parte de la memoria colectiva de los aficionados al pop. Entre ellas destacan Notorious, Ordinary World y The Wild Boys, junto a A View to a Kill, la canción que el grupo grabó para la película de James Bond Panorama para matar. Este último tema alcanzó el número uno de la lista estadounidense Billboard Hot 100 en 1985, un logro histórico dentro de la música asociada a la saga del agente 007.

Una banda que cambió las reglas del pop

Las cifras ayudan a entender la dimensión de Duran Duran: más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, reconocimientos a su trayectoria y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame consolidó también su lugar entre los grandes nombres de la historia de la música popular.

A estos méritos se suma Danse Macabre, su álbum de estudio más reciente, que amplía el universo sonoro del grupo y aporta nuevas canciones a un repertorio construido durante décadas.

Pero su legado no se limita a las listas de éxitos. Duran Duran también destacó por su capacidad para anticiparse a los cambios de la industria y del espectáculo en directo, apostando por grandes producciones visuales, pantallas de gran formato y nuevas formas de comercializar su música, como la distribución digital de sencillos.

El concierto del 6 de noviembre será una oportunidad para comprobar cómo conviven ese espíritu innovador y los clásicos que convirtieron al grupo en un fenómeno internacional. Una noche en la que Madrid volverá a bailar al ritmo de una banda que ha sabido atravesar generaciones sin renunciar a su personalidad.