La Comunidad de Madrid cierra Hispanidad 2026 con más de un millón de espectadores

La Comunidad de Madrid despide la sexta edición de Hispanidad con un balance histórico: más de un millón de espectadores han participado en las actividades organizadas durante once días de celebración. La cifra supone un crecimiento superior al 10 % respecto a 2025 y consolida esta cita como uno de los grandes acontecimientos culturales de la región.

Bajo el lema Todos los acentos del español caben en Madrid, el festival ha desplegado más de 200 propuestas en calles, plazas, parques y espacios culturales. La música ha sido uno de los principales reclamos, con cerca de 700.000 asistentes a los conciertos celebrados en escenarios emblemáticos como la Plaza de España, la Plaza Mayor y la explanada multiusos de Madrid Río.

Una programación musical con acento internacional

La Plaza de España se convirtió en uno de los grandes puntos de encuentro gracias a actuaciones como la del colombiano Sebastián Yatra, Marta Sánchez y el venezolano Carlos Baute. La Plaza Mayor ofreció una propuesta diversa, con la participación del trompetista cubano Arturo Sandoval, la fusión de flamenco y jazz de Ibérica Suite, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y una gala flamenca del Corral de la Morería.

Madrid Río también reunió a miles de aficionados con una programación que combinó diferentes géneros y procedencias. Sobre su escenario actuaron la cubana Aymée Nuviola, Cimafunk y Lin Cortés junto a su banda, además del grupo de rock 091, entre otros artistas.

La Gran Vía se convierte en escaparate de la diversidad cultural

La Gran Cabalgata, celebrada el 4 de octubre, volvió a ser uno de los acontecimientos más multitudinarios de Hispanidad. Más de 300.000 personas siguieron el desfile por el centro de Madrid, que contó con 15 carrozas y alrededor de 4.500 participantes, entre músicos, bailarines, acróbatas, patinadores, actores y compañías artísticas.

La comitiva reunió a representantes de numerosos países y territorios, desde México y Guatemala hasta Argentina, Chile, Colombia, Perú y República Dominicana, además de Cuba, Venezuela, Ecuador, los países centroamericanos y otras naciones de habla española. Filipinas, Guinea Ecuatorial y Estados Unidos también estuvieron presentes, junto con Madrid, Guam y las Islas Marianas del Norte.

La celebración tuvo este año una dimensión especial con Estados Unidos como país invitado. Su legado hispano protagonizó distintas actividades culturales, entre ellas las actuaciones de la World Street Brass Band de Nueva Orleans, el ciclo cinematográfico Cine y Flamenco, dedicado a la trayectoria de Carmen Amaya y Antonio el Bailarín en territorio estadounidense, y la experiencia NFL Culture Club Madrid. La agenda se completó con conferencias, exposiciones y encuentros especializados.

Cultura para todos los públicos y tradiciones compartidas

La programación también reservó un lugar destacado para las familias, con propuestas de circo, magia, clown, títeres y acrobacias en los Jardines del Palacio de Vista Alegre y el Parque de Santander. A estas actividades se sumaron representaciones teatrales, espectáculos de danza y el tradicional espectáculo piromusical del 12 de octubre en la plaza de Cibeles.

La gastronomía mexicana tuvo un gran protagonismo en Puente del Rey, donde el festival Agave y Maíz congregó a 50.000 personas atraídas por la cocina del país norteamericano, con los tacos como uno de sus principales reclamos. El deporte también formó parte de la celebración a través de Madrid corre en Español, una carrera que reunió a 5.000 participantes en un recorrido por enclaves como el Parque del Oeste, la Plaza de España y la Casa de Campo.

Por su parte, la plaza de toros de Las Ventas registró una asistencia de 23.000 personas para presenciar la vuelta a los ruedos de Morante de la Puebla, una convocatoria que agotó las localidades disponibles.

La bandera española y los países hispanohablantes, protagonistas en Sol

El cierre de la programación coincidió con la celebración del Día de la Fiesta Nacional. Los días 11 y 12 de octubre, la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, se iluminó con los colores de la bandera española.

Los balcones del edificio exhibieron, además, las banderas de los 22 países hispanohablantes y de Estados Unidos, en reconocimiento a su papel como invitado de esta edición.

Con este balance, Hispanidad 2026 concluye su edición más concurrida hasta la fecha, con Madrid como punto de encuentro para la música, las artes escénicas, la gastronomía y las tradiciones de las comunidades que comparten la lengua española.