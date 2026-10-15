Deep Purple desatará su leyenda en España: dos noches de rock eléctrico en Barcelona y Madrid

Hay bandas que escriben la historia del rock y otras que, con el paso de las décadas, siguen demostrando por qué forman parte de ella. Deep Purple pertenece a ese reducido grupo. La legendaria formación británica regresará a España en octubre de 2026 con dos conciertos que reunirán la fuerza de su sonido característico, sus grandes clásicos y la energía de una trayectoria que se acerca a las seis décadas.

La cita con el público español tendrá dos paradas: el 19 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 20 de octubre en el Movistar Arena de Madrid. Después de su paso por el Barcelona Rock Fest en 2024, el grupo volverá a encontrarse con sus seguidores en una nueva visita que promete convertir ambas noches en una celebración del rock más contundente.

Las entradas para los dos espectáculos ya están disponibles a través de getrock.es. Además, los asistentes al concierto de Barcelona podrán optar a una experiencia VIP Meet & Greet Upgrade Package, cuya información y condiciones pueden consultarse en este enlace. Este paquete especial no incluye la entrada al concierto.

Una banda que cambió las reglas del rock

Desde su nacimiento en Hertford, Inglaterra, en 1968, Deep Purple ha construido una identidad musical reconocible por sus guitarras afiladas, sus teclados de inspiración clásica y una base rítmica de enorme potencia. Su evolución a lo largo de los años contribuyó a sentar las bases del hard rock y a influir decisivamente en el desarrollo del heavy metal.

Uno de los capítulos fundamentales de su historia llegó en 1969, con la formación conocida como Mark II, integrada por Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Jon Lord, Roger Glover e Ian Paice. Aquella alineación impulsó una etapa decisiva para el grupo y dio forma a un sonido que marcaría a generaciones de músicos.

Discos como Deep Purple In Rock (1970) y Machine Head (1972) se convirtieron en referencias esenciales del género. De este último surgió «Smoke on the Water», uno de los temas más reconocibles de la historia del rock y una canción cuya guitarra inicial forma parte del imaginario colectivo de millones de aficionados.

La personalidad de Deep Purple también se distinguió por combinar la intensidad del rock con arreglos y recursos procedentes de la música clásica, una fórmula que ayudó a diferenciar al grupo de otras formaciones de su época.

Cambios de formación, una misma identidad

La historia de Deep Purple ha estado marcada por distintas etapas y relevos entre sus integrantes. A lo largo de su carrera, el grupo incorporó voces y músicos como David Coverdale y Glenn Hughes, ampliando sus posibilidades sonoras y explorando territorios que conectaban el hard rock con el funk y el soul.

La reunión de la formación Mark II en 1984, acompañada por el lanzamiento de Perfect Strangers, supuso un nuevo impulso para la banda y confirmó que su legado seguía teniendo una enorme capacidad de convocatoria.

Tras nuevas transformaciones, Deep Purple ha mantenido su actividad discográfica y sus giras internacionales. Simon McBride asumió la guitarra en la etapa más reciente, mientras que Don Airey ocupó el puesto de teclista tras el fallecimiento de Jon Lord. Ian Paice continúa siendo el vínculo histórico con los primeros años de la formación.

Lejos de limitarse a mirar al pasado, el grupo ha seguido defendiendo su repertorio y manteniendo vivo un estilo que ha atravesado distintas generaciones sin perder su personalidad.

Jayler, la nueva generación del hard rock británico

La descarga musical de Barcelona y Madrid contará también con la participación de Jayler, una joven banda británica que acompañará a Deep Purple en ambas fechas y que representa el relevo generacional dentro del hard rock.

Formado en 2022 en la región inglesa de Midlands, el cuarteto ha comenzado a llamar la atención por una propuesta que recupera la contundencia, la actitud y la estética del rock clásico. Entre sus principales referentes figuran Deep Purple y Led Zeppelin, dos nombres fundamentales para comprender las raíces de su sonido.

Su presencia añade un atractivo especial a estos conciertos: la oportunidad de descubrir a una formación emergente que recoge la influencia de los grandes clásicos y la traslada a una nueva etapa del género.

Con dos fechas consecutivas y dos generaciones del rock británico compartiendo escenario, octubre se presenta como una oportunidad para disfrutar de la vigencia de un sonido que sigue encontrando nuevos públicos. Barcelona y Madrid se preparan para recibir a Deep Purple, una banda cuya historia no necesita presentación y cuyo legado continúa resonando mucho más allá de sus primeros años.