Jorge Vercillo traerá la esencia de la música brasileña a Madrid y Barcelona en febrero de 2027

Jorge Vercillo cruzará por primera vez el Atlántico para encontrarse con el público español en dos citas que pondrán el acento en la riqueza y la diversidad de la música popular brasileña. El artista actuará el 22 de febrero de 2027 en el Teatro Pavón de Madrid y, un día después, el 23 de febrero, en la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

Con una carrera consolidada dentro de la música brasileña contemporánea, Vercillo ha construido una identidad propia en la que conviven la elegancia de la bossa nova, los ritmos de la samba, los matices del jazz y la sensibilidad del pop. Su faceta como compositor ocupa un lugar central en una propuesta que destaca por el cuidado de las melodías y unas letras que exploran las emociones y las relaciones humanas desde una perspectiva poética.

Su repertorio incluye canciones tan populares como Que Nem Maré, Monalisa y Ela Une Todas as Coisas, piezas que han contribuido a afianzar su presencia en la escena musical de Brasil. A lo largo de su recorrido artístico, también ha compartido proyectos con figuras de referencia como Djavan, Milton Nascimento y Ana Carolina. Su obra ha trascendido, además, su propia voz: composiciones suyas han sido interpretadas por artistas de la talla de Caetano Veloso y Maria Bethânia.

El reconocimiento a su trabajo se refleja en un palmarés que incluye un Disco de Platino, tres Discos de Oro y dos nominaciones al Latin Grammy, además de varios galardones concedidos mediante votación popular. Su música también ha llegado a un público amplio gracias a su presencia en producciones televisivas de TV Globo, donde algunas de sus canciones han acompañado historias seguidas por millones de espectadores.

Sobre el escenario, el músico combina sus temas más conocidos con arreglos que permiten apreciar los diferentes registros de su propuesta. La cercanía de los pasajes más intimistas convive con momentos de mayor intensidad rítmica, en un recorrido que conecta la tradición musical brasileña con sonidos contemporáneos.

Las actuaciones de Madrid y Barcelona supondrán, así, una oportunidad para acercarse al universo creativo de Jorge Vercillo sin salir de España. Dos conciertos en los que la canción de autor, la poesía y la pluralidad sonora de Brasil serán los ejes de una primera visita especialmente significativa en su trayectoria internacional.

Las entradas saldrán a la venta el 9 de octubre a las 12:00 h a través de Mitaquilla.com, Entradas.com, Ingresse.com y El Corte Inglés.