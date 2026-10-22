«Before Silence», Manuel Martínez Burgos reúne 15 años de creación

El pasado día 15, en la Sociedad General de Autores, tuvo lugar la presentación de un trabajo en formato CD, del compositor español Manuel Martínez Burgos, cuya realización se enmarca en tres años de trabajo con la culminación de este monográfico que reúne a cuatro obras dirigidas por Jordi Bernàcer, José Luis Temes y Joshua Weilerstein, siendo esta realización por parte de Manuel, quince años de su escritura sinfónica de carácter contemporáneo y dando como resultado un producto denominado, “Before Silence” Al acto asistió Félix Palomero, gerente de la orquesta sinfónica nacional de España; en la presentación le acompañaron Jose Luis Termes director de una de sus composiciones; Tomas Marco compositor, escritor y crítico musical español, reconocido por su contribución a la música contemporánea.​

Su obra abarca desde la exploración de nuevas estructuras sonoras hasta la integración de elementos audiovisuales, una de las figuras más importantes de nuestro mundo musical contemporáneo; María Luisa Manchado Torres​, compositora de música clásica y profesora española. Ha sido subdirectora general de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el autor de este trabajo, Manuel Martínez Burgos, que es una eminencia de nuestro mundo musical y que queda reflejado por un curriculum de gran capacidad de trabajo y reconocimiento internacional.

Su música, una necesidad vital de comunicación que busca ir más allá de las palabras y que realmente lo consigue, aunque sea un trabajo pata satisfacción del autor y solo se reproduce para personas muy expertas en la música contemporánea y para los muy introducidos en este nuevo estilo de composiciones, en el que la observación de los sonidos es un hecho que hay que percibir e interpretar e incluso imaginar.

Fue el caso de la exhibición de esta obra plástica musical contemporánea por parte de su creador, Martínez Burgos, que explicó en algunos de los momentos de su creación, el sentido imaginativo que recogió en su estancia en Asturias, en una mañana en la que la niebla, le impedía ver en su paseo de meditación musical, el campo con toda su vegetación presente en otra visualización, se llenó de un silencio tan absoluto, que en ese recogimiento, fue cuando encontró el termino: Before Silence” que da nombre esta creación y partituras de Manuel, y que existe gracias a la dirección en los diversos temas, por los profesores de música Jordi Bernàcer, José Luis Temes y Joshua Weilerstein.

“Before Silence”, es un nuevo álbum monográfico con la Orquesta Nacional de España, que reúne cuatro obras compuestas a lo largo de aproximadamente quince años y ofrece una perspectiva especialmente amplia sobre la creación sinfónica del compositor. Temas existentes como “Before Silence”; “Signals”; “Activations” y “Gramática de la niebla”,pertenecen a momentos diferentes de su trayectoria y muestran la evolución de un lenguaje musical que, sin embargo, mantiene un profundo hilo conductor. “Para mí -según Manuel, – componer es una necesidad existencial, que atiende a un impulso vital de comunicación más allá de las palabras”, Esa necesidad de comunicación constituye uno de los ejes centrales de “Before Silence”. A través de mundos sonoros diferentes, las cuatro obras exploran territorios ligados al silencio, la comunicación, la energía y la percepción. No como conceptos que la música pretenda explicar, sino como experiencias desde las que nace el sonido.

El álbum revela así dos dimensiones simultáneas: por un lado, la evolución de Manuel Martínez Burgos a lo largo de quince años de creación; por otro lado, la permanencia de una misma preocupación artística: explorar la capacidad de la música para comunicar. Cuatro obras. Quince años. Un mismo impulso: convertir el sonido en experiencia. Más que una retrospectiva, “Before Silence” propone una mirada desde el presente, sobre un camino creativo que continúa. Una música impulsada por la necesidad de comunicar y por la convicción, que el sonido pueda alcanzar territorios de la experiencia humana a los que las palabras no llegan.

Las cuatro obras han sido interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional de España y dirigida por los cuatro profesores elegidos por Manuel Martinez Burgos e incluso existe la participación del profesor, Iagoba Faulo solista de violonchelista Iagoba Fanlo, que da encuentro a una de las composiciones en las que el violonchelo comienza su andadura por delante de la orquesta para pasar a un segundo grado con su sonido por detrás de la orquesta. Este juego sinfónico este trazado en la visibilidad del capítulo “Activations” que dirige Jordi Bernàcer, según comentó Martínez Burgos, en la presentación.

Manuel Martínez Burgos, nacido en Madrid (1970). Obtuvo 5 títulos superiores en Composición, Dirección de Orquesta, Musicología, Pedagogía y Guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, institución de la cual fue Vicedirector entre 2009 y 2012.. Amplió estudios en Darmstadt-Alemania y Nueva York con figuras de la talla de Stockhausen, Wolfgang Rihm, Klaus Huber y Milton Babbitt.

Igualmente amplió su formación en Composición Asistida por Ordenador en el IRCAM de París. Su tesis doctoral, realizada en la Universidad Autónoma de Madrid y dedicada a la técnica compositiva de Albéniz, recibió el premio extraordinario de doctorado en 2004. Su segunda tesis doctoral, realizada en la Universidad de Oxford entre 2015 y 2021, versa sobre el uso de la prosodia como recurso en la composición musical.

Martínez Burgos, fue el primer español en doctorarse en composición por la prestigiosa universidad británica.[] Entre 2016 y 2021. Fue profesor tutor en composición en la Universidad de Oxford. Desde 2017 es catedrático de composición en el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Sus obras han sido interpretadas por importantes agrupaciones nacionales e internacionales tales como la Orquesta Nacional de España, la Seoul Philharmonic, la Oxford Philharmonic o la Arthur Rubinstein Orchestra.

Martínez Burgos es el compositor más premiado de su generación en España,[] teniendo una amplia proyección internacional. Las obras de Martínez Burgos se publican, desde 2022, en la editorial vienesa, Universal Edition. En 2023 es seleccionado por la Sociedad Internacional de Música Contemporánea para participar en los World New Music Days,

Jurados internacionales le han concedido importantes premios de composición entre los que destacan: Primer y tercer premio del III Concurso Internacional de Composición Fundación BBVA-Auditorio Nacional de Música (Madrid, 2012). Orquesta sinfónica. Primer premio Isang Yun (Seúl, 2009). Orquesta sinfónica. Primer premio Villa de Madrid- Joaquín Rodrigo (Madrid, 2006), Orquesta Sinfónica. Primer premio Sinfónico-Coral “Santander 250 años”. (Santander, 2005). Coro mixto y orquesta. Primer premio Eulalio Ferrer (México, 2011). Trío violín, violonchelo y piano. Primer premio Frederic Mompou (Barcelona, 2000). Cuarteto de cuerda.