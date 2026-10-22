Las rancheras de Pepe Aguilar

La música ranchera, nació en el campo de México a principios del siglo XIX (con raíces en estados como Jalisco) y se consolidó como género masivo tras la Revolución Mexicana de 1910. Es un estilo musical popular y folclórico de México. Se puede interpretar con la gran mayoría de los subgéneros de la música regional mexicana. La música ranchera se estructura sobre formas, instrumentos y sistemas musicales de origen europeo, integrados en un contexto mestizo mexicano, mientras que los llamados aportes indígenas se manifiestan principalmente en el ámbito temático, expresivo y social, más que en la estructura musical propiamente dicha. También se conocen por “rancheros” o “rancheras” a las personas que interpretan este estilo musical.

El nombre deriva de la palabra rancho, reflejando la vida y las costumbres rurales. Como Función social, Sirvió como una forma de expresión popular para contar historias cotidianas, penas de amor, rebeldía y como medio de comunicación en una época con alta tasa de analfabetismo.

En cuanto a las letras, predominaron en un comienzo las historias populares relacionadas con la Revolución mexicana, la vida campesina, los caballos, la familia, los bares, cantinas y las tragedias amorosas. Posteriormente las temáticas se han centrado especialmente en el amor de pareja y como sucede con todo ritmo que se internacionaliza, su capacidad para contar historias populares se ha debilitado por cuenta de la presión de los productores musicales.

Tras 1910, cobró fuerza como símbolo de identidad nacional frente a los gustos aristocráticos y europeos de la época. Sirvió como una forma de expresión popular para contar historias cotidianas, penas de amor, rebeldía y como medio de comunicación en una época con alta tasa de analfabetismo.

En los años 30, 40 y 50, la radio y el cine impulsaron el género a nivel global, asociándolo con los conjuntos de mariachis y figuras legendarias como Jorge Negrete, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez.

En la actualidad ha cambiado mucho las rancheras, quizás el pasar del tiempo y la incorporación de nuevos ritmos, le lleva al ostracismo a las rancheras, que queda su manifestación en un alarde de orquestas en los escenarios con un numero amplio de artistas que tocan todos los instrumentos necesarios para que suene bien y también en la clásica ronda de la novia de balcón al estilo nacional de tunos universitarios.

No tenía más remedio que evolucionar el ritmo y ello ha sido causante y protagonista, Jose Antonio Aguilar Jiménez, conocido musicalmente como “Pepe Aguilar cantante, compositor, productor y empresario mexicano Su trabajo le ha valido cuatro Premios Grammy, cinco Premios Grammy Latinos y 19 premios “Lo Nuestro”, referente a una valoración de México y sus listas.

Nació en San Antonio, Texas (1968), mientras sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre estaban de gira por los Estados Unidos. En 2000, Aguilar fundó Equinoccio Records, uno de los primeros sellos discográficos verdaderamente independientes de la industria de la música latina, con el que produjo y distribuyó su propia música al margen de las grandes disqueras.

En 2016 creó un segundo sello, Machín Records, enfocado en desarrollar como artistas independientes a sus hijos Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar.

El gran éxito de la canción “Por mujeres como tú”, interpretada por Pepe Aguilar, no solo se ha consolidado como uno de los pilares dentro de su vasta discografía, sino que también porta una historia de amor y superación que pocos conocen. Esta pieza musical, que ha emocionado a miles alrededor del mundo, tiene su origen en la relación entre Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá, quien desde 1997 es su esposa y la madre de tres de sus hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.

La trayectoria discográfica de Pepe Aguilar como solista se inició en 1989 con temas en discos sencillos para su debut en el cine con la película “El hijo de Lamberto Quintero” y de ahí saldría a la venta su disco del género, titulado “Pepe Aguilar con tambora en 1990”. A este disco, le siguieron el volumen 2 y 3.

En 1992 grabó por primera vez con acompañamiento de mariachi. Una producción de Joan Sebastián titulada Recuérdame bonito y el sencillo del mismo nombre logra colocarse en el primer lugar de varios países y mercados importantes del continente, convirtiéndose así en el primero en alcanzar esa posición. En 1994 publica “Qué bueno”, siendo esta la primera producción que corre a su cargo, con acompañamiento de Mariachi y con doce temas nuevos de varios autores, los arreglos corrieron a cargo de Rigoberto Alfaro y fue el primero de muchos discos grabados en el estudio de Joel Solís.

En 1993 presenta el álbum “Chiquilla bonita” con música de banda. Fue producido y arreglado por él mismo. De este trabajo se promocionaron los temas “Chiquilla bonita” y “lengua suelta”, colocándose este último en los primeros lugares de popularidad. El 28 de julio del mismo año, lanza el disco “Por mujeres como tú”, con alrededor de dos millones de copias vendidas. De este trabajo se desprenden temas como “Por mujeres como tú”, logrando colocar en las listas por 52 ocasiones consecutivas y el tema “directo al corazón”.

El 9 de febrero de 1998 promocionó el álbum «Por el amor de siempre”, un tributo a los mejores baladistas de los años setenta, un concepto de remezclas que hasta esa fecha era casi inédito. La producción incluía nuevas versiones de temas hechos éxito en la voz de artistas como Camilo Sesto, José María Napoleón, Ricardo Cerato y José José, entre otros.

El 19 de octubre de 1999 es “Por una mujer bonita”, un álbum logra éxito de ventas y consigue varios premios que otorga la industria latina del espectáculo. El 29 de agosto de 2000 rinde tributo a las grandes estrellas de la música mexicana con el disco “Lo grande de los grandes”. Este trabajo, según Pepe, es un homenaje a las voces más representativas de la época de oro en el “género ranchero”, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía y Vicente Fernández, ósea todos los grandes.

En 2001, publicó “Lo Mejor de Nosotros”. El primer disco que graba con su productora, con canciones inéditas y la participación de Fato. Se hace acreedor de varios premios y nominaciones. Su sencillo “Me vas a extrañar” ocupa los primeros lugares en los territorios donde se promociona. En este mismo año presentó el disco «Con orgullo por herencia” tributo a sus padres que incluye clásicos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

En el 2003, produce “Y tenerte otra vez”, primer trabajo hecho para su propio sello “Equinoccio Records” que incluye temas Como “Me falta valor”, “Yo la amo” y “A pierna suelta”. En junio de 2004, lanza el disco “No soy de Nadie” de la autoría de Fato. El tema «El autobús» vuelve a ocupar las listas de popularidad. Este disco contó con temas de grandes compositores como Juan Gabriel, Luis Demetrio, Jesús Monarrez y todos ellos con composiciones propias.

En octubre de 2005 con el álbum “Historias de mi tierra”, hace homenaje a un clásico mexicano, el corrido. Canciones como «Dos amigos», «El federal de caminos» y «El corrido de Chihuahua» son incluidas en este trabajo. El disco se hace acreedor a un Grammy latino por Mejor álbum ranchero y a un Grammy americano por mejor álbum Mexicano Americano.

Desde 2018, Aguilar produce y encabeza “Rodeo Sin Fronteras», un espectáculo familiar que combina música regional mexicana, jaripeo, acrobacias ecuestres y elementos de charrería con una producción escénica de gran escala, descrito por el propio Aguilar como un «circo ranchero».

El show reúne a Aguilar con sus hijos Leonardo y Ángela, su hermano Antonio Aguilar Jr., más de 30 músicos en escena y caballos de raza andaluza, con giras por Estados Unidos y México. En 2024, la producción se relanzó bajo el nombre “Jaripeo Hasta Los Huesos”, con una gira de 20 ciudades por Norteamérica.