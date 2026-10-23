“Chloé y amigos”

En ocasiones mis recuerdos de un tiempo mejor, (me refiero a los años 50/60) en la música de grupos en directo, me hacen sentirme privilegiado, porque he tenido la oportunidad de vivir el nacimiento de la música “Pop” de nuestro país y estar cerca de los grupos que nacieron para darnos un presente y un futuro musical.

Fueron “los Estudiantes”, los primeros con Jose Barranco a la cabeza con una voz, que si cerrabas los ojos cuando cantaba, estabas escuchando a Elvis Presley. Corría el año 1962 un poco retrasado con respecto al Rock and Rock en el mundo, Su música fue base de los grupos que le siguieron como: los Brincos; los Pekenikes; los Sonor; Micky y los Tonys; los Milos; Johnny y los Huracanes”; Los Relámpagos, en definitiva, una juventud que rellenaba sus horas de estudio en colegios y universidades con la música en directo con guitarras y baterías.

Muchos fueron los locales fijos e improvisados que se utilizaron para dar conciertos, desde el Circo Price en las mañanas de los sábados, hasta el Teatro Goya (ya no existe) a el salón de actos del Ministerio de Industria pasando por el estudio de público de Radio intercontinental. Fueron muchos los foros en los que la música de jóvenes estudiantes, sonó con la raíz de temas ingleses y americanos de grupos y cantantes que figuraban en los puestos de máximas ventas con cientos de discos de 45 r.p.m (todavía no existía el disco LP de 33 rpm.).

A partir de 1960, dos años antes del inicio de nuestra música Pop, se incorporaron nuevos ritmos bailables, el twist, el Madison, el Jerki, el Hully gully y muchos más que hacían las delicias de los asistentes a las pistas de baile con los grupos en absoluta dedicación a tocar lo ultimo en ritmos y sonido.

A mi entender, como siempre, existe un momento en cual la música “coge las riendas” y da un paso hacia delante con un tema y un grupo, convirtiendo, lo que hasta entonces era una reunión de amigos a una labor profesional, este grupo fue “Los Bravos” y el tema “Black ls Black” con su solista Mike Kennedy, dando un salto tremendo al mundo de la música, situando la canción en los primeros puestos de las listas de Inglaterra, Italia, Alemania, Estados Unidos, etc.

En el siglo XXI, y con la distancia de 50 años por medio, la función y el desarrollo, sigue siendo el mismo, grupo de amigos que se reúnen a cantar y tocar. Sin embargo, las circunstancias son muy distintas. La economía no permite contratar a grupo con emolumentos dignos, sino con miseria; los instrumentos son caros y sacar el sonido en equipos brillantes, todavía más caro, pero “hay que tocar por encima de todo, cueste lo que cueste” y hay estamos como en el caso del grupo que nos ha traído hasta aquí, “Chloe y amigos”, que, entre sus composiciones, se encuentran temas europeos, principalmente de Inglaterra y americanos de Estados Unidos. Aunque al haber estudiado en el Liceo Francés de Madrid, (único centro que tiene como obligación el estudio del bachillerato en francés), nos vienen a deleitar el próximo día 29 con un concierto en la sala Rockville con una serie de temas de origen francés y de notorio conocimiento con el prestigio, de haber triunfado, principalmente en Francia y por supuesto en el resto del mundo.

Temas como Voilà, de Barbara Pravi; Ne me quitte pas, de Brel; Dernière danse de Indila; La Bohème de Charles Aznavour; Évidemment de la Zarra; Les petits papiers de Serge Gainsbourg; Comme toi de Jean Jacques Goldman; Sous le ciel de Paris de Edith Piaf; Sos d’un terrien en détresse ded Michel Berger (extraído del Opéra-Rock Starmania); “Je veux” de Zaz ;Je suis Malade, Serge Lama; Mademoiselle, de Zaza Fournier; Comme ils disent de Charles Aznavour; Mon amor de Slimane; l’hymne à l’amour de Edith Piaf y Voyage Voyage de Desireless.

Este concierto especial “música francesa” pretende ser, un puente entre distintas épocas que vamos a cruzar entremezclando estilos, que parecen tener poco vínculo entre sí, pero que tienen por meta de hacer viajar al público entre algunos de los grandes mitos de la “chanson française”, esas canciones clásicas que se han oído en España y en toda Europa, y las canciones de estilo más de pop, jazz o melodías más actuales de ritmos clásicos.

Se trata de una propuesta variada y personal hecha con cariño para el público francófono y español a la vez. Como antiguos alumnos del Liceo francés de Madrid, y algunos músicos de su orquesta (bajo la batuta de Adriana Tanus), sienten de algún modo, ser los jóvenes embajadores de la música francesa.

El grupo de “Chloé y amigos”, está compuesto por la voz de Chloé Sellier, antigua alumna del Liceo francés de Madrid. Empezó a tocar el violonchelo a los 6 años y fue alumna del violonchelista Iagoba Fanlo. A los 16 años, decidió dejar la práctica del violoncelo y cambiarla por la del canto, al sentir que era só verdadera pasión. Trabajó la voz de forma autodidacta y posteriormente con varios profesores de canto en Madrid y París. Actualmente está terminando el último año de grado de literatura francesa e inglesa en “Ecole Normale Supérieure de París”

Como importante, su aportación al grupo, es la del pianista Mael Canicatti, también antiguo alumno del Liceo Francés de Madrid. Pianista y compositor franco-español. Está terminando los estudios de piano en el Centro Superior Katarina Gurska de la mano del maestro Manuel Ángel Ramírez López.

A lo largo de su carrera, en su perfeccionamiento artístico, ha contado con el valioso aval y la mentoría de grandes maestros del piano como Nino Kereselidze, Bruno Vlahek, Mikhail Voskresensky, Naum Grubert y Julien Libeer.

Ha dado conciertos en numerosas salas de Madrid y en Europa, principalmente en los Países Bajos. Ejerce como profesor de piano en la Orquesta Juvenil Europea de Madrid, en el Liceo Francés. Además, estudió composición con la maestra Alicia Santos Santos. Una de sus creaciones y composición pianística personal, se titula: «Six Mirages».

El resto de los componentes del grupo son, Jesús Alacid García, exprofesor del Liceo francés, contrabajista y bajista formado con los profesores Ricardo Tirado, Guido Farusi y Darío Guibert. Estudió en el Aula Jazz del Colegio Argentino de Madrid, dirigido por el jazzista, Toño del Barco. Ha realizado formaciones de perfeccionamiento en los seminarios de improvisación de Siero y de Ahedo del Butrón (TOCA); y ha participado en la “San Patricio Big Band” y en los “Combos de Bobby Martínez y de Trinidad Jiménez” de la UAX. También participó en la Orquesta Juvenil Europea de Madrid del Liceo Francés con repertorio clásico.

Marcos García. Guitarrista, antiguo alumno del Liceo francés, su camino con la guitarra le ha llevado a explorar terrenos muy distintos. Ha formado parte de proyectos tan estimulantes como la “Malasaña Big Band”, y se ha adentrado en el repertorio sofisticado de “The Paul Simon Experience”.

Ha tenido el privilegio de colaborar con la Orquesta Juvenil Europea de Madrid sumergiéndose tanto en libertad con la música moderna, como en la disciplina de los grandes proyectos sinfónicos.

La batería está en las manos de Lucas Andrés Guardia, también antiguo alumno del Liceo francés. baterista amateur, nacido en Madrid. Lleva tocando el instrumento desde los 12 años. Ha participado en espectáculos del BACAM (eventos importantes) del Liceo Francés de Madrid, dirigidos por la conocida directora de orquesta juvenil europea de Madrid, Adriana Tanus, formando parte de la banda base. Mantiene esta práctica de tocar la batería de forma regular con sus amigos y con los compañeros de la banda. En junio 2026, tocó junto a Chloé Sellier en la sala Rockville de Madrid.

Actualmente estudia un grado en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y lo compagina con la batería participando en la banda base y en distintos proyectos musicales.

Carla Provencio Parra. Flautista, actualmente terminando el grado superior en el “Centro Superior Katarina Gurska” con el ilustre maestro, Juan José Hernández.

Empezó sus enseñanzas musicales en la Escuela de música Manuel de Falla, en Alcorcón, y finalicé el grado medio en el centro CIEM, Federico Moreno Torroba.

En su faceta orquestal forma parte activa de la prestigiosa banda sinfónica de la Asociación Músico Cultural La Lira de Pozuelo, agrupación con la que tuvo el orgullo de alcanzar el segundo premio en el CIBM de Valencia del 2023.