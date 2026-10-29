Deja de sonar “la voz del amor” a los 70 años: Freddie Jackson

Resulta difícil, muy difícil que, con la música del Siglo XXI puedas tener una demostrativa de amor bailando. La música actual, solo imprime velocidad e imposibilidad de tener un acercamiento por la intensidad del volumen de la música, digamos sonido donde ponemos música. El paso de los años, nos hace añorar esos movimientos suaves, esos brazos que rodeamos y nos rodeaban y esa posibilidad de tener una mano apretada junto a otra y convertir nuestro cuerpo en uno solo con el de nuestra pareja de baile. Si, ya lo dijo afortunadamente, Sergio Dalma, “bailar pegados… es bailar”.

La busca y captura de locales, donde la música nos permita tener y bailar con una intimidad personal, es un hecho cierto y harto difícil. El amor busca la música romántica, las luces bajas, tranquilidad en el ambiente y la música en todo punto envolvente, suave, romántica y dando un mensaje que te ayuda a amar.

Esto se consigue a veces con músicos y artistas que se desenvuelven musicalmente, en estos parámetros del romanticismo y la intimidad, como era el caso de nuestro protagonista que falleció el pasado día 5, Freddie.

Freddie Jackson , cuya suave voz de tenor lo catapultó a la cima de las listas de éxitos del sonido del ritmo R&B con temas como «Rock Me Tonight (For Old Times Sake)», «You Are My Lady» y «Love Me Down», falleció, a los 70 años.

“Con profunda tristeza y pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro querido Freddie Jackson, quien partió anoche a descansar en paz” (decía el comunicado de la familia). Freddie, fue más que una voz legendaria. Fue un alma bondadosa y generosa que amó a sus fans, a su familia, a sus amigos y a su música con todo su ser. … A todos los que alguna vez cantaron, bailaron o sintieron algo cuando Freddie subió al escenario, gracias».

Nacido en Harlem, Nueva York, el 2 de octubre de 1957, Jackson comenzó a cantar de joven en el coro de su iglesia y conoció a Paul Laurence, quien más tarde se convertiría en su productor discográfico y compañero de composición. Como miembro del grupo, “Laurence Jones Ensemble”. Jackson empezó a tocar en clubes de Nueva York antes de mudarse al oeste a finales de los 70 para unirse a la banda de funk californiana “Mystic Merlin”.

Tras regresar a Nueva York, Jackson volvió a colaborar con Laurence en Hush Productions, donde cantó en “demos” e hizo coros para Melba Moore, Evelyn “Champagne” King y Angela Bofill. Al emprender su carrera en solitario, alcanzó el éxito como cantante solista con Capitol Records en 1985 con el número 1 de sonido R&B con el tema “Rock Me Tonight” que llegó al puesto número 18 las listas de ventas. Tema que le aseguira toda su vida como bandera musical.

Moore recordó a Jackson en un comunicado, diciendo: “Tengo el corazón roto por la pérdida de un gran cantante y un amigo aún mejor, Freddie Jackson. Cuando trabajamos juntos en canciones como nuestro éxito, ‘A Little Bit More’, su sentido del humor me hacía reír durante las sesiones. Teníamos una relación muy especial. Siempre extrañaré a mi querido amigo. Descansa en paz, Freddie”.

En 1986 recibió dos nominaciones a los premios Grammy: mejor artista revelación y mejor interpretación vocal masculina de R&B por «You Are My Lady».

A partir de ahí, Jackson lanzó una serie de 10 éxitos número 1 de R&B, así como varios sencillos que alcanzaron el top 10, entre 1985 y 1992. Además de sus éxitos mencionados, esos números 1, incluyen su colaboración en «A Little Bit More» de Moore, «Tasty Love», «Have You Ever Loved Somebody» y «Jam Tonight». Entre los éxitos de Jackson que llegaron al top 10 se encuentran «Love Is Just a Touch Away», «I Don’t Want to Lose Your Love» y «All Over You».

En total, Jackson logró 35 entradas en la lista de canciones R&B: 19 llegaron al top 10 y de ellas, 10 alcanzaron el número 1. En cuanto a los álbumes, Jackson consiguió cuatro números 1 en la lista R&B: “Rock Me Tonight” ; “Just Like the First Time “; “Don’t Let Love Slip Away” y “Do Me Again” . También obtuvo un puesto en el top 10 con “Time for Love”.

El ritmo del éxito de Jackson disminuyó con el lanzamiento en 1988 de “Don’t Let Love Slip Away”, sin embargo, incluyó otros dos éxitos de R&B en la cima de las listas: «Hey Lover» y «Nice ‘N’ Slow». La canción principal de “Do Me Again” de 1990 y «Love Me Down» repitieron esa hazaña, y «Main Course» estuvo cerca, alcanzando el puesto número 2.

Los críticos musicales, acusaron a Jackson, que sus álbumes de eran demasiado parecidos entre sí. Jackson apareció como cantante de salón en el episodio de 1989 de The Golden Girls «Two Rode Together» y cantó la canción de Disney » It’s a Small World » También en 1989, Jackson cantó el dúo «Love Survives» con Irene Cara para la banda sonora de la película All Dogs Go to Heaven .

Buscando un nuevo comienzo, Jackson se separó de Capitol/EMI a finales de 1993 y firmó con RCA / BMG Records . Su debut con el sello, fue “Here It Is”, que apareció al año siguiente. Jackson se separó de RCA y grabó “Private Party”” para un sello más modesto y más entrañable, “Street Life” de “Scotti Brothers Records” en 1995. Siguieron varios años, después de silencio en nuevas grabaciones, hasta que Orpheus lanzó “Life After 30” a finales de 1999; el lanzamiento igualmente discreto “Live in Concert” le siguió en 2000. Después de regresar a las listas con It’s Your Move en febrero de 2004, Jackson lanzó su décimo álbum de estudio, “Transitions”, en septiembre de 2006 con el sello discográfico “Orpheus Music”.

A finales de 2010, Jackson lanzó un nuevo álbum, “For You”, producido por el compositor Barry Eastmond .El álbum incluía el tema, «I Don’t Wanna Go».

A finales de 2016, Jackson anunció que estaba grabando un nuevo álbum y que un nuevo sencillo se lanzaría a principios del año siguiente para marcar su verdadero regreso al estudio de grabación y el 1 de mayo de 2017. El sencillo principal «One Night» de su próximo álbum “Love Signals”, fue lanzado a través de Climax y alcanzó el No. 1 en la lista de radio por internet.

En enero de 2018, Actuó en Albany, Georgia, en un festival de “música soul”, junto con los “69 boys” y otros artistas. En agosto de 2019, se anunció que Jackson actuaría más tarde ese mes como el artista principal del “37.º Festival anual African World”, organizado por el Museo Charles H. Wright de Historia Afroamericana . En 2019, Jackson lanzó el sencillo «A Million Ways».

Jackson siguió grabando hasta bien entrada la década de 2000 y continuó siendo una figura popular en conciertos y festivales. Otros créditos de su carrera incluyen la banda sonora de 1989 para la película “All Dogs Go to Heaven” el tema romántico, «Love Survives» haciendo un dueto con Irene Cara. Tambien, hizo una aparición como cantante en un episodio de “The Golden Girls” (“las chicas de oro”) y un cameo en la película “King of New York”.