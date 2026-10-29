El pianista concertista vivo más escuchado del mundo: Vikingur Ólafsson

Ganador del último Grammy al mejor álbum clásico por su bestseller, “Variaciones Golberg de Johann Sebastian Bach”, celebra sus primeros diez años junto al sello más prestigioso de la industria discográfica. Con la marca de este premio, el anuncio de dos nuevos proyectos que lanza a fin de mes y los más de dos mil millones de “streams” como récord absoluto.

Hijo de la “tierra del hielo” como llamaron a Islandia los primeros navegantes vikingos, Ólafsson, representa uno de esos casos raros que aúnan tanto talento, perfección y originalidad pura, como coraje y libertad para hacer de la música clásica un fenómeno diferente y manejar un piano con la perfección de un estilista con la delicada transformación del sonido en algo distinto en su perfección.

Vikingur, no solo posee una destreza superlativa: interpreta, compone, transcribe y proyecta un universo acústico idílico. Es sobre todo el tipo de genio prístino que se ha resguardado de la uniformidad, la repetición y las llamadas tendencias, para ofrecer, como pocos se atreven, un arte personal y único.

Vikingo, el hijo de Olaf”. Un nombre que suena poderoso y significativo. ¿ Qué significa.? La historia es simple, los vikingos son los primeros que llegaron a Islandia allá por el siglo IX. Los agresivos guerreros de los océanos, las personas intrépidas que se lanzaban a explorar el mundo en los navíos de su tiempo, enfrentando lo que el Atlántico Norte les tenía reservado como adversidad. Al día de hoy, es increíble pensarlo e interpretar su forma vida y su militancia con la precocidad de muchos siglos de distancia.

Sin embargo, también se encuentra belleza en esa cultura que durante siglos sufrió por los crímenes cometidos. ¡Yo soy un vikingo pacífico! –declara Ólafsson- “vengo en son de paz, con este nombre que por cientos de años no se usó, que era difícil llevarlo de niño y ahora está de moda. Mi madre lo tomó de mi abuelo, un hombre que nació prematuramente bajo una tormenta de nieve en el norte de Islandia. Su madre, dijo: ¡si este niño tiene la fuerza para sobrevivir a la intemperie, se llamará Vikingo! Y yo lo heredé.”

Víkingur Ólafsson, tiene oído absoluto y sinestesia, asociando tonalidades de sonido con colores. Ha conseguido asociar “Fa menor” con el azul, “La mayor” con el amarillo y “Si mayor con el lila”, estos son algunos ejemplos de la madurez pianística del “hijo de la tierra del hielo”.

Ólafsson ha tocado con orquestas de primer nivel en Europa y Estados Unidos incluyendo la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Philharmonia, la Orquesta de Minnesota, la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, la Orquesta Sinfónica de Detroit y la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, y con directores como Thomas Adès, Esa-Pekka Salonen y Santtu-Matias Rouvali. Ha ganado numerosos premios por sus interpretaciones, incluyendo Álbum del Año en la edición de 2019 de los premios de la BBC Music Magazine por su disco Johann Sebastian Bach.

Tras su álbum: “Philip Glass Piano Works” (Obras para piano de Philip Glass), Ólafsson fue descrito como “el Glenn Gould de Islandia” por el periódico New York Times y comentó que: “Es un pianista sorprendentemente brillante” y fue elogiado por el periódico Le Monde debido a: Su temperamento volcánico, el gran virtuosismo y el gusto por los desafíos”.

Durante la temporada 2019-20, Ólafsson fue artista residente en la Konzerthaus Berlin con catorce actuaciones en once proyectos diferentes, tocando conciertos de Thomas Adès, Robert Schumann, Daníel Bjarnason y Mozart, dos recitales en solitario y programas de cámara. En 2016, firmó un contrato de exclusividad con Deutsche Grammophon.

Víkingur Ólafsson creció en Reikiavik y empezó a tocar el piano a una edad temprana bajo la tutela de su madre, profesora de piano. Estudió en la Escuela Juilliard de Nueva York, consiguiendo los grados de “Bachelor” y “Master”, bajo la supervisión de Jerome Lowenthal y Robert McDonald

Víkingur Ólafsson ha ofrecido recitales en Japón, Estados Unidos y diversas salas de conciertos europeas como la Filarmónica de Berlín, el Royal Albert Hall de Londres, el Suntory Hall en Tokio, la Laeiszhalle de Hamburgo, el Palacio de la Música Catalana de Barcelona y el Edificio Flagey en Bruselas.

En la temporada 2019-20, Ólafsson estrenará en Francia el Concierto para piano No. 2 de John Adams con la Orquesta Filarmónica de Radio Francia y tocará la obra también con la Orquesta Filarmónica de los Países Bajos, estando en sendas ocasiones bajo la batuta del propio compositor.

Durante su residencia como artista en Berlín, en esa época, ofreció recitales en solitario en la Konzerthaus de Viena; en el Festival de Lucerna; en la sala de conciertos de Gotemburgo y en Japón.

Ólafsson ha estrenado seis conciertos para piano de distintos compositores islandeses, y obras para piano solo o cámara de Atli Infólfsson, Mark Simpson y Mark Anthony Turnage. Ólafsson ha participado en proyectos con Philip Glass en Reikiavik, Gotemburgo y Londres.

“Cuando la Filarmónica de Berlín le pidió que fuera parte de la gira ocupando el sitio reservado a Daniil Trifonov, fue una locura, una orquesta gloriosa y Kirill Petrenko un director magnífico. Era una locura porque siempre quiso ir a Argentina y tocar en el Gran Teatro de Buenos Aires.

¿Un vikingo en son de paz”? Seguramente nada pacífico. Un concierto en Buenos Aires con un Brahms que haga temblar los cimientos de la Tierra. Pienso en Argentina, y lo primero que me viene a la mente es Martha Argerich, probablemente la mejor pianista viva. No viene de Moscú ni de los sitios habituales ¡Viene de Argentina y toca como nadie! ¿Por qué? ¿Cómo es posible venir de Argentina o de Islandia?

Islandia, es un país muy especial. Una gran isla, con muy poca gente, enormes fuerzas naturales y un clima extremo. Todo allí,es extremo: las luces, el día y la noche, el invierno y el verano. Todo en una escala grandiosa. Islandia es ancestral y todavía está naciendo. Es como la música clásica, antigua y perteneciendo al pasado, pero es actual y reciente.

La mayor parte de lo que tocan en los conciertos, la música procede de los últimos 300 o 400 años. No es mucho tiempo. Apenas unas generaciones, pocos eslabones en la cadena de la humanidad. Si se piensa en nuestra civilización, el planeta Tierra y la naturaleza, es algo diminuto. La misma sensación de Islandia de ser vieja y joven. Y la música que elijo interpretar es aquella con la que se siente libre al tocarla le resulta diferente de un concierto al otro.

En Islandia se escucha el viento y el espacio. -comenta Víkingur – para mí, el lugar ideal es mi propia casa. Concretamente la parte de abajo que con mi esposa llamamos “la cáscara de nuez”. En los 90 cuando era niño, la gente no viajaba ni tenía tanto dinero. Hoy, si se es talentoso, tus padres viajarán contigo a Londres, París, Nueva York o donde haga falta para que tomes unas clases de piano.

En mi infancia – continua Ólafsson- esa opción no existía. No teníamos ese dinero, no había conexiones y el mundo era un lugar cerrado. No existían conciertos magníficos. Solo una sinfónica y solistas aceptables. No venían músicos de fama mundial a Islandia y presenciar una gran actuación, era algo puntual. A los 12 años escuché a Evgeny Kissin, y su concierto me cambió la vida. Pero Argerich, y otros pianistas y concertistas importantes, nunca vinieron a visitarnos. Vivimos en un entorno rural y la oferta siempre fue muy limitada. Sin embargo, mis padres músicos, tenían una magnífica colección de discos,y cuando volvía de la escuela me sentaba al frente del tocadiscos. Ponía uno y me quedaba a escucharlo completo.

Ólafsson, representa uno de esos casos raros que aúnan tanto talento, perfección y originalidad pura, como coraje y libertad para hacer de la música clásica un fenómeno diferente.

Es la postura académica con la que se logran algunas ejecuciones bonitas. Pero todas parecidas. Y la mayoría de la gente celebra lo seguro y previsible, están todos encantados con eso. Si es lo que se busca, entonces se puede usar la IA y listo. Pero no tiene nada que ver con las interpretaciones imponentes del pasado. Se trata de llevar al público, a un lugar profundo de sí mismo y para ello se requiere de mucho coraje y libertad.

la industria discográfica está a punto de morir, la música clásica está a punto de morir, el mundo, nuestra propia vida, todo. Charles Rosen pianista y teórico musical estadounidense decía: “la muerte inminente de la música clásica es su tradición más constante y antigua”. Y en realidad, nunca antes hubo tanta gente como ahora consumiendo música. Se ve en los números, las reproducciones, los miles de millones que a diario se siguen sumando. La cifra es asombrosa.

Hoy se vive un tiempo magnífico. Las grabaciones lo han hecho accesible. Han cambiado las formas y el medio, pero la música sigue viva. La paz que encontramos en las grabaciones es una fortaleza. Cosas positivas son que vayan jóvenes a las salas; gente que necesita asistir a los conciertos, que es uno de los pocos lugares que todavía quedan en la sociedad donde por fin apagas tu teléfono y te encontraras con lo más recóndito de tu ser.

Son dos formas de arte diferentes. La grabación es como hacer una película. El concierto, es una obra de teatro. Necesita de la humanidad del concierto. Pero ama la otra cara de la moneda: “El trabajo creativo y escultórico que supone la grabación”. Una de las razones – matiza Ólafsson- por las que Glenn Gould posiblemente sea el intérprete más importante del siglo pasado, es porque lo que aportó a ese debate. Fue el primero, en demostrar que la grabación no es una opción artificial de segunda categoría. Es el santuario de la creatividad para la música sinfónica de orqueta en directo o grabada.

Cuando empieza, un concierto de Brahms, uno tiene la sensación de que el mundo está a punto de cambiar. Era muy joven cuando lo compuso y transformó nuestra manera de concebir el concierto. Casi 50 minutos de una “sinfonía para piano”. Por la densidad, la orquestación, los armónicos, la forma en que utiliza los acordes, los timbales, la magnitud, el dramatismo… se percibe como una continuación de la 9ª Sinfonía de Beethoven.