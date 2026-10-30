El pasado jueves 22 de octubre tuvo lugar la gran fiesta de los “Premios Billboard de la Música Latina 2026” en el James L. Knight Center en Miami, Florida, ceremonia que se transmitió en vivo por la televisión de Telemundo.

El evento fue conducido por Carmen Villalobos y Javier Poza, llevando a cabo la entrega anual del mayor y más importante y prestigioso acto que reconozca la música latina, además de ser una manera de honrar a los artistas y las canciones que han marcado el rumbo de nuestra música durante el último año.

Los Premios Billboard de la Música Latina, transmitidos en vivo por Telemundo y Peacock, presentaron en 47 categorías que abarcan los principales géneros de la música latina, por primera vez, los fans tuvieron la oportunidad histórica de elegir a uno de los ganadores de la noche con un premio: “Artista Favorito del Público”.

La ceremonia también rindió homenaje a trayectorias extraordinarias y contribuciones a la música mediante premios honoríficos. Entre los homenajeados especiales se encuentran Cristian Castro, con el “Premio Billboard” a la Trayectoria por su perdurable y excepcional carrera; Fuerza Rigida, con el “Premio Billboard Vanguard”, en reconocimiento al rápido ascenso del grupo en la música; Rosalía, con el “Premio Salón de la Fama” en reconocimiento a su influencia global; y Rubén Blades, con el “Premio Billboard Icono”, que celebra su trayectoria atemporal en la música latina.

Entre los artistas que actuaron durante la velada se encuentran Carlos Rivera, Chuyin, Elvis Crespo, Erick Brian, Jessi Uribe, Kapo, La Nueva Ola de la Cumbia, Manuel Turizo, Melymel, Nanpa Básico, Nella, Ozuna, Pablo Alborán, Paola Jara, Tito Double P, Víctor Manuelle, Xavi y Yahritza.

“Fuerza Rigida” fue el gran ganador de los Premios Billboard de la Música Latina, con ocho galardones que incluye “Top Latin Albums”; Artista del Año Dúo o Grupo; Artista Regional Mexicano del Año y Canción Regional Mexicana del Año por “Marlboro Rojo”. Además, el grupo aceptó el “Premio Billboard Vanguardia”, en reconocimiento a una carrera definida por una innovación y visión creativa poco convencional que ha ampliado los límites de la música mexicana.

Bad Bunny le sigue con siete Premios, mientras que Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos ganaron cuatro cada uno. Le siguen Rosalía, Tito Double P y Prince Royce obteniendo tres galardones cada uno.

Rosalía, asistió a la ceremonia para recibir el “Premio Billboard Salón de la Fama”, y expresó que no podría ser artista si no fuera por otros que vinieron antes que ella como Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, Daddy Yankee y Juan Luis Guerra, este último, gran cantante venezolano fue el encargado de entregarle el galardón a Rosalia.“Es increíble estar recibiendo esto hoy”, -dijo la superestrella española-, agradeciendo asimismo a Latinoamérica “por todos estos años de inspiración y enseñanza”. También ganó el premio a la Artista “Latin Pop” del Año, Solista, y Álbum “Top Latin Pop” del Año por LUX.

Los Premios Billboard de la Música Latina, que se transmitieron en vivo por Telemundo y Peacock, presentaron 47 categorías en géneros como pop, tropical, ritmo latino y regional mexicano. Además, por primera vez los fans tuvieron la oportunidad histórica de elegir a uno de los ganadores de la noche a través de un nuevo premio, Artista de los Fans, que fue para Karol G.

Entre los artistas que actuaron a lo largo de la velada estuvieron Carlos Rivera, Chuyin, Elvis Crespo, Erick Brian, Ha*Ash, Jessi Uribe, Kapo, La Nueva Ola de la Cumbia, Manuel Turizo, Melymel, Nanpa Básico, Nella, Ozuna, Pablo Alborán, Paola Jara, Pututi & Nesty, RIZA, SANTOS BRAVOS, Tito Double P, Víctor Manuelle, Xavi y Yahritza.

La ceremonia también reconoció a Cristian Castro con el “Premio Billboard Trayectoria Artística” por su duradera y excepcional carrera, y a Rubén Blades con el “Premio Billboard Ícono”,por su carrera atemporal en la música latina.

la lista de ganadores en todas las categorías es:

Artista del Año: Bad Bunny; Artista del Año, Debut :El De Las R’s;Herencia de Grandes : Omar Courtz; Gira del Año: Bad Bunny;Artista Crossover del Año: Burna Boy; Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny; Artista de los Fans: Karol G; Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida; Canción del Año: Fuerza Regida; Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma & Tito Double P.Artista del Año, Masculino: Bad Bunny; ;Artista del Año, Femenina: Karol G; Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida; “Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año: Rimas; Canción del Año, Latin Airplay: Romeo Santos & Prince Royce; Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Sony Music Latin; Canción del Año, Streaming: Fuerza Regida; “Top Latin Album” del Año: Peso Pluma & Tito Double P; “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny; “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina: Karol G; “Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo: Fuerza Regida;“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año: Rimas; Artista “Latin Pop” del Año, Solista: Rosalía; Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo: Maná; Canción “Latin Pop” del Año: Karol G & Marco Antonio Solís; “Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin; Álbum “Top Latin Pop” del Año: Rosalía; “Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin; Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos; Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura; Canción Tropical del Año: Romeo Santos & Prince Royce; “Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin; Álbum Top Tropical del Año: Romeo Santos & Prince Royce;“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin; Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Peso Pluma; Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida; Canción Regional Mexicana del Año: Fuerza Regida; “Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año: Universal Music Latin; Álbum Top Regional Mexicano del Año: Peso Pluma & Tito Double P.;“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año: Double P RecordsArtista “Latin Rhythm” del Año, Solista: Bad Bunny; Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo: Wisin & Yandel; Canción “Latin Rhythm” del Año: Bizarrap & Daddy Yankee; “Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin; Álbum “Top Latin Rhythm” del Año: Omar Courtz, “Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año: Rimas; Compositor del Año: Bad Bunny; Editorial del Año: Street Mob; Productor del Año: MAG.