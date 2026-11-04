La música latina bate récords en Estados Unidos en en el 2025

Finalizado el primer trimestre del 2026, se pueden ver los resultados de la música latina con su continuó ascenso extraordinario en los Estados Unidos en el 2025, alcanzando un récord histórico de 1.535 millones de dólares en ingresos, según el informe anual de la “Recording Industry Association of America”, este hito representa un aumento del 18% y marca el cuarto año consecutivo.

El “streaming”, sigue siendo el pilar fundamental del éxito de la música latina, representando un asombroso 98% de los ingresos totales en 2024/2025. Los servicios de suscripciones de pago aportaron más de dos tercios de esas ganancias, creciendo un 6% interanual, a 967 millones de dólares.

Por otro lado, las plataformas de “streaming” con publicidad, como “YouTube”, “Vevo” y la versión gratuita de “Spotify”, generaron 354 millones de dólares, casi el 25% del valor total, una proporción significativamente mayor en comparación con el 10% que este segmento representa en el mercado general.

“El streaming” proporciona el 98% de los ingresos latinos, por lo que podemos ver cómo la aceptación de la innovación por parte de la comunidad de la música latina, lo cual permite a las estrellas tradicionales y a las nuevas generaciones acercarse a los fanáticos y admiradores como nunca lo hicieron antes, lo que destruye las barreras lingüísticas y de acceso para moldear más audazmente el futuro de la música estadounidense cada año con lengua latina”.

El crecimiento del consumo latino está impulsado por una nueva generación de superestrellas globales que generan un enorme contacto en las plataformas. Según la lista del fin de año, en el “Top de Artistas latinos”, el 1º puesto lo ocupa, “Bad Bunny” por sexto año consecutivo. Mientras tanto, “Fuerza Regida” ascendió al segundo lugar tras una serie de álbumes y EPs que conectaron con los fans de Estados Unidos. Situándose vencedor absoluto con ocho galardones en los “Premios Billboard 2026” el pasado 22 de octubre.

Por su parte, “Karol G” se mantuvo firme como la única mujer en el “top 10”, ocupando el 4º puesto, mientras que “Peso Pluma”, se situó en el 3º puesto. Aunque en el “streaming” domina en los formatos físicos, también consigue experimentar un sorprendente resurgimiento, con ingresos que aumentaron un 35% en comparación con el 2023/2024.

A pesar de representar solo el 1% del total de los ingresos de la música latina en Estados Unidos, esta tendencia señala oportunidades para atraer a coleccionistas y “superfans”, a través de los vinilos y otros lanzamientos tangibles de inmediata adquisición, en todo punto cotizable.

“Todavía hay más oportunidades para aumenta el mercado para forzar los límites de la innovación, involucrando a los “súper fanáticos” y “Fans”, expandiendo el “streaming” con el formato de pago e introduciendo la nostalgia del disco de vinilo en este mercado específico. Tras una década que no paraba de crecer y seguir creciendo, la música latina continúa disparándose en todo EE.UU. y esto, según parece, es solo el comienzo. Veremos ahora como queda todo, tras la actitud en la de Donald Trump y sus aplicaciones del sistema económico con los aranceles a todo lo que no sea EEUU, y con la fuerte oposición a la emigración de Méjico y la expulsión de todo el que carezca de residencia.

Según un reciente Informe Global de Música de la “Federación Internacional de la Industria Fonográfica” (IFPI), Latinoamérica ha experimentado una racha de crecimiento por 15 años consecutivos, convirtiéndose en el momento actual, en una de las zonas de América, de mayor crecimiento en el mundo.

Por primera vez, México ingresó en el “top 10” de las listas de los mercados musicales globales, superando a Australia y ocupando el 10º puesto, mientras tanto, Brasil se mantiene firme en el 9º puesto, haciendo de 2025 el primer año en que dos países de América Latina aparecen en el “top 10” del ranking de la IFPI, basado en los ingresos por la música grabada.

Así, la música latina ingresó 354 millones de dólares con la versión gratuita y con plataformas como YouTube, o Spotify. En 2025 al superar por primera vez los 1.000 millones de dólares en ingresos totales y el 25% de los ingresos, representa el “streaming” gratuito. Por su parte, las suscripciones de pago representaron más de dos tercios de los ingresos totales y crecieron más rápido que cualquier otro formato de “streaming”, con un aumento del 6 por ciento, hasta los 967 millones de dólares.

Pese al predominio del “streaming”, los formatos físicos de música latina aumentaron considerablemente con respecto un año anterior, pasando de 8,5 millones de dólares a 16,6 millones. Con un 25% del total.

En el histórico “Top diez”, figura la española Rocío Dúrcal, quien gran parte de su carrera fue desarrollada en México y Shakira se coronó como la mejor cantante de pop latino de todos los tiempos, superando a cantantes como Celia Cruz o Mercedes Sosa, de acuerdo con una lista elaborada y publicada por la revista “Billboard” Global anual.

Según Shakira, que comenta muy satisfecha: “Esto es sin duda un grandísimo honor. Gracias por darme la inspiración para seguir trabajando. Espero poder darles lo mejor de mí cada día de mi vida”, esto lo compartía con sus fans, la autora de “Suerte”, que actualmente se encuentra de gira, con el éxito, “las mujeres ya no lloran…”

La cantante cubana Gloria Estefan ocupa el segundo lugar. El tercer puesto, lo consigue Selena Quintanilla a pesar de haber fallecido, seguida de la “Reina de la Salsa” Celia Cruz, en el cuarto lugar y la colombiana Karol G, en el quinto puesto.

La lista comprende las “50 artistas femeninas” teniendo en cuenta, la permanencia de sus títulos musicales; la inspiración que han creado en otros con su arte o “el futuro brillante” que tienen en el camino algunas de las figuras más jóvenes.

El “top diez” de este listado Global e histórico, lo completan en el 1º puesto la española Rocío Dúrcal; seguida de la mexicana Ana Gabriel; la puertorriqueña Olga Tañón; la italiana Laura Pausini y la argentina Mercedes Sosa. en la décima posición. El listado también comprende a figuras como Rosalía, que ocupa un lugar por encima de cantantes como Rocío Jurado, posicionada en el número 38; Ana Torroja, en el 26; o Marta Sánchez, en el 25.

Además, comprende leyendas como Jenni Rivera, en el puesto número 11; Omara Portuondo, en el 36; Paquita la del Barrio, en el 22; o la “Reina del Merengue” Milly Quezada en el 42. Mas atrás, Thalía; Paulina Rubio; Julieta Venegas; Natalia Lafourcade y artistas jóvenes como, “Becky G” o Angela Aguilar.