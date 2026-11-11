Duran Duran sacude Madrid: décadas después, el pop sigue siendo su territorio

La primera vez que vi a Duran Duran fue un 23 de mayo de 1987, en plena efervescencia de la famosa Movida madrileña. Yo era casi un crío, aunque ya no recuerdo ni cómo llegué al Palacio de los Deportes de Madrid, hoy Movistar Arena. Debo confesar que esta segunda vez que los veo en el mismo escenario me saben todavía mejor. Más cercanos, con un directo demoledor, como si fueran aquellos chavales que nunca perdieron el descaro ni la fuerza de entonces. En esta ocasión fui acompañado de una blonde girl a la que conocí precisamente en aquel concierto de 1987, que era-es superfan de Simon Le Bon y andaba como muy enamorada de éste. Bueno, pero esa ya es otra historia…

Hay conciertos que sirven para recordar quiénes fuimos y otros que, además, nos devuelven durante un par de horas la sensación de que el tiempo no ha pasado. Lo de Duran Duran en Madrid pertenece a esta segunda categoría. Porque lo que ocurrió el pasado viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena fue mucho más que el regreso de una banda legendaria: fue una auténtica celebración de la memoria, del pop y de esa insolencia juvenil que algunos grupos consiguen conservar incluso cuando las décadas empiezan a acumularse.

Han transcurrido 21 años desde su última visita a la capital española. Demasiado tiempo para una formación que forma parte de la banda sonora sentimental de varias generaciones. Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor volvieron a encontrarse con un público que llevaba años esperando esta cita. Y lo hicieron con una gira europea, Free to Love Tour, que tuvo en Madrid su única parada española y su broche final en el continente.

La expectación se palpaba antes incluso de que se apagaran las luces. En el ambiente flotaba una mezcla de impaciencia, recuerdos y complicidad. Aquellos adolescentes que forraban sus carpetas con fotografías de Simon Le Bon, que imitaban los peinados imposibles de John Taylor o soñaban con vestir como los integrantes de la banda, habían regresado al lugar de los hechos. Algunos con más canas, otros con menos pelo y todos con unas cuantas historias a sus espaldas. Pero con las mismas ganas de cantar.

Y vaya si cantaron.

Una entrada por la puerta grande

Pocos minutos después de las nueve de la noche, una introducción instrumental de Free to Love comenzó a preparar el terreno. La aparición de los músicos desató la primera gran ovación, aunque el verdadero estallido llegó cuando sonaron los primeros acordes de Is There Something I Should Know?.

Aquello fue como abrir una cápsula del tiempo. De repente, estábamos otra vez en los ochenta, cuando los videoclips revolucionaban la industria musical, la estética importaba tanto como las canciones y Duran Duran se había convertido en uno de los grandes fenómenos internacionales de la llamada segunda invasión británica.

Sin dar tregua, llegó The Wild Boys (mi canción favorita). Y ahí se acabaron las contemplaciones. El público respondió como si hubiera estado esperando décadas para volver a escucharla en directo. Después, A View to a Kill, con su inconfundible atmósfera cinematográfica, confirmó que el repertorio iba a ser una sucesión de fotografías musicales difíciles de olvidar.

Simon Le Bon apareció con esa teatralidad que siempre ha sido parte de su personalidad. A sus 68 años mantiene una presencia escénica magnética, sabe jugar con el público, se mueve con elegancia y conserva una capacidad extraordinaria para apropiarse del escenario. Quizá la voz ya no tenga exactamente la frescura de sus primeros años y algunos pasajes necesiten el respaldo de los coros, pero sería injusto medirlo únicamente por sus facultades vocales.

Le Bon es actitud, carisma y espectáculo. Y de eso todavía anda sobrado.

John Taylor, el hombre que pone a bailar hasta las paredes

Si hay alguien que parece tener un pacto particular con el paso del tiempo es John Taylor. Su bajo continúa siendo uno de los grandes motores del sonido de Duran Duran. No se limita a acompañar las canciones: las empuja, las agita y les imprime ese carácter bailable que convirtió al grupo en una referencia del pop internacional.

Su protagonismo fue especialmente evidente en The Reflex, uno de los momentos más celebrados de la noche. La canción conserva intacta su capacidad para levantar cualquier recinto. Sintetizadores, guitarras, percusión y una melodía que parece instalada para siempre en el subconsciente colectivo.

A su lado, Nick Rhodes continúa ejerciendo de arquitecto sonoro. Inconfundible tras sus teclados, es responsable de buena parte de esa sofisticaci ón electrónica que diferencia a Duran Duran de tantas otras formaciones de su generación. Roger Taylor, desde la batería, sostiene una maquinaria perfectamente engrasada.

La banda estuvo acompañada por los músicos que completan su formación de directo, con Dominic Brown a la guitarra, Simon Willescroft al saxo y las voces de Anna Ross y Rachel O’Connor.

Y es que una de las grandes virtudes del concierto fue precisamente esa: no hubo sensación de estar contemplando a un grupo que vive exclusivamente de sus recuerdos. Había oficio, complicidad y una energía que desmentía cualquier tentación de convertir la noche en un simple ejercicio de arqueología musical.

Cuando la nostalgia también emociona

Entre tanta descarga de adrenalina hubo espacio para la pausa. Porque Duran Duran no son únicamente una fábrica de canciones para bailar. También han sabido construir melodías que sobreviven al entusiasmo de las pistas de baile y encuentran acomodo en territorios mucho más íntimos.

Ordinary World fue uno de esos momentos. Publicada en 1993, cuando la banda necesitaba demostrar que su historia no estaba condenada a quedarse en los ochenta, terminó convirtiéndose en una de sus composiciones más hermosas y reconocibles.

La guitarra de Dominic Brown y la interpretación de Le Bon envolvieron el recinto en una atmósfera diferente. Por unos minutos, el estruendo dio paso a la emoción. El público acompañó cada frase y quedó claro que hay canciones que no envejecen porque terminan formando parte de nuestras propias vidas.

Algo parecido sucedió con Come Undone. Anna Ross aportó una interpretación vocal especialmente destacada, mientras Simon Le Bon cedía parte del protagonismo y dejaba que la canción respirase por sí misma.

Son dos ejemplos de la evolución de una banda que supo sobrevivir a la década que la convirtió en mito. Porque cuando el fenómeno juvenil comenzó a perder intensidad, Duran Duran encontraron nuevas maneras de conectar con sus seguidores.

Del funk al descaro más descarado

La tranquilidad, sin embargo, duró lo justo. Aquello no era una velada para quedarse sentado repasando fotografías antiguas.

Notorious volvió a encender la mecha. Su ritmo contagioso y su inconfundible estribillo provocaron una nueva sacudida en el Movistar Arena. Después llegaron New Moon on Monday, Planet Earth y otros clásicos que recordaron por qué los británicos fueron capaces de conquistar las listas de medio mundo.

También hubo espacio para reivindicar sus influencias musicales. La interpretación de White Lines (Don’t Don’t Do It), de Grandmaster Flash, permitió a John Taylor lucirse con su bajo y a Le Bon mostrar una faceta más descarada, casi provocadora.

El cantante llegó a bromear con su compañero y a reclamarle protagonismo con una frase que levantó sonrisas entre los asistentes: «Play the fucking bass jam».

La noche también reservó espacio para Super Freak, de Rick James, y Psycho Killer, de Talking Heads, una muestra más de que Duran Duran nunca han escondido sus referencias musicales y de que su universo creativo va mucho más allá de los grandes éxitos que los hicieron famosos.

La gira Free to Love también reivindica su presente. La canción que da nombre al espectáculo, publicada este mismo año y vinculada a la colaboración con Nile Rodgers, encaja perfectamente en el ADN de una banda que siempre ha sentido debilidad por el funk, la música disco y los sonidos bailables.

Es cierto que los temas más recientes no provocaron la misma reacción que los clásicos. Pero tampoco parecía que los músicos estuvieran dispuestos a vivir exclusivamente de su pasado.

Un Movistar Arena convertido en una máquina del tiempo

La recta final fue sencillamente espectacular.

Girls on Film recuperó el espíritu más festivo de los primeros Duran Duran. Aquellos jóvenes de Birmingham que llegaron a finales de los setenta para cambiar la imagen del pop británico volvían a estar presentes, con sus guitarras, sus sintetizadores y aquella estética exagerada que parecía diseñada para no pasar inadvertida.

Hubo incluso espacio para una sorpresa especialmente celebrada: la incorporación de fragmentos de Psycho Killer, de Talking Heads, en una demostración de que la banda todavía disfruta jugando con sus propias canciones y con las referencias que han marcado su trayectoria.

Después llegó Reach Up for the Sunrise, antes de que Simon Le Bon pidiera al público que encendiera las linternas de sus teléfonos móviles para acompañar Save a Prayer.

El resultado fue una de esas imágenes que justifican por sí solas acudir a un concierto. Miles de pequeñas luces iluminando el Movistar Arena mientras una multitud cantaba una canción que muchos llevan escuchando desde que apenas levantaban unos palmos del suelo.

Y para despedirse, qué mejor que Rio.

El bajo de John Taylor volvió a tomar el mando, Simon Le Bon se entregó al público y el recinto terminó convertido en una enorme pista de baile. No había demasiadas ganas de marcharse. Tampoco parecía que nadie quisiera aceptar que aquello estaba llegando a su final.

Los viejos zorros todavía tienen mucho que enseñar

Hay algo especialmente admirable en Duran Duran. En una industria que devora artistas a una velocidad vertiginosa, ellos han conseguido mantener una identidad reconocible sin convertirse en una caricatura de sí mismos.

Fueron iconos de una época, protagonistas de pósteres, revistas juveniles y videoclips que marcaron un antes y un después. Pero también fueron músicos que supieron evolucionar, explorar otros sonidos y encontrar canciones capaces de superar la etiqueta de fenómeno ochentero.

Por eso, lo del viernes no fue solamente una invitación a recordar. Fue una demostración de que algunas canciones tienen una vida mucho más larga que quienes las escuchan por primera vez.

Salí del Movistar Arena con una sensación difícil de explicar. Habían pasado casi cuarenta años desde aquella primera noche de mayo de 1987. El Palacio de los Deportes ya no es exactamente el mismo, Madrid tampoco y, evidentemente, nosotros hemos cambiado bastante.

Pero cuando suenan The Wild Boys, The Reflex, Save a Prayer o Rio, hay algo que permanece intacto. Una especie de interruptor emocional que nos devuelve a quienes éramos, a las personas que estaban a nuestro lado y a las historias que entonces ni siquiera sabíamos que estábamos empezando a escribir.

Y quizá ahí esté la verdadera magia de este concierto.

Esta vez no fui aquel adolescente que llegó como pudo al Palacio de los Deportes. Fui alguien que regresaba al mismo escenario acompañado de una persona que formó parte de aquella primera historia. Los años han pasado, pero algunas conexiones siguen ahí, igual que ciertas canciones.

Duran Duran demostraron que todavía saben poner Madrid patas arriba. Y yo confirmé algo que sospechaba desde hace tiempo: hay conciertos que no se repiten, porque en realidad nunca terminan.

La primera vez fue en 1987. La segunda, en 2026. Y, visto lo visto, ojalá no haya que esperar otros 21 años.