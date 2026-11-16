El pasado jueves llegó la gran noche de la música latina. Los 27 premios Latín Grammy 2026, en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada. La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez era la anfitriona de la ceremonia. Es la décima oportunidad en que Sánchez, presenta los Latin Grammy. El compositor y productor mexicano Edgar Barrera lidera la lista de nominados a los Latin Grammy 2026, con 10 nominaciones, en las categorías generales de grabación del año, álbum del año y canción del año, y apoyando con su trabajo en álbumes de Karol G, Carín León y Rosalía. Barrera, consiguió imponerse como el mejor productor ingeniero de sonido del año en la música latina.

La cantante española Rosalía, estaba agazapada con una serie indeterminada de nominaciones y compitiendo con Karol G; Catín León; Jorge Drexler; Ca7riel; Paco Amoroso; Nathy Peluso, entre otros, todos ellos a la espera del resultado de los críticos y la asignación de los Grammy 2026.

Para ella, Rosalía, todo comenzó un 2 de noviembre de 2018, era el momento del nacimiento de una artista, de un nuevo estilo de música y de una revolución del flamenco que es llevado a la fusión de reguetón con el flamenco, no solo íntimo, sino romántico. Algo nuevo que provoca llevar al mercado nuevas letras, de nuevo cuño con las que comenzó Rosalía en este su primer trabajo, que no solo fue el lanzamiento de un álbum, sino que provocó un cambió las reglas del juego musical y para el público al que iba dirigido. Ese primer trabajo era de titulo y de intención… “Con Altura”.

En este caso con la presencia de Rosalia en el tema “Con Altura” se produjeron unas ventas de siete millones de copias, y ello provocó que fuera nombrada una de las mejores canciones del año las listas de Billboard como por Pitchfork y fue galardonada con el “Premio Grammy Latino a la mejor canción urbana”. La normalidad y seriedad de Rosalia, le llevó en una noche de premios cuando le entregaron el del mejor álbum del año por “LUX” en manos de DeJuanes ,y aprovecho para dirigirse a él diciendo: “Yo me acuerdo cuando aún empezaba mi carrera que tú fuiste de las primeras personas en estar en mis shows cuando había solo 100 personas en una sala en Madrid. Siempre me ayudaste muchísimo con el inicio de mi carrera y sigues estando ahí. Te lo agradezco mucho, gracias de todo corazón”

Posteriormente, Rosalía se aventuró más en la música latina con su tercer álbum de estudio, “Motomami” en el 2022, partiendo del nuevo sonido del “estiloflamenco” de su predecesor. El álbum logró un éxito mundial con sus sencillos «La fama», «Saoko» y «Despechá» y se convirtió en el álbum mejor reseñado del año en “Metacritic”, con una puntuación de 94 sobre 100 puntos basada en 17 críticas de medios especializados.

Con su aclamado y ecléctico álbum “Lux”. Rosalía ganó el Grammy Latino al álbum del año por tercera vez y se llevó, entre otros galardones, el de canción del año por “La Perla”, junto a Yahritza y Su Esencia. Con este mismo tema consigue otro Grammy a la mejor canción pop. Fue una victoria esperada en una noche que rindió homenaje tanto a grandes íconos como a nuevas voces de la música latina, como Milo J , el joven argentino que ganó el premio a grabación del año por “Niño” y se llevó tres trofeos más, incluyendo el de mejor álbum de música folk por “La Vida Es Más Corta”.

Rosalía también ganó al mejor álbum de música alternativa, y “Lux” fue reconocido además con otro Grammy por su ingeniería de sonido. Pero el galardón que más la emocionó hasta las lágrimas fue, sin duda, el de álbum del año.

“Esta es la tercera vez que gano este premio. Si “El Mal Querer” fue un sueño, y “Motomami” fue una apuesta arriesgada Cuando un 18 de marzo de 2022 salió a la venta el nuevo álbum de Rosalía, ‘Motomami‘, tras haber estado casi tres años sin lanzar ningún disco nuevo. La cantante catalana es conocida por mezclar diferentes estilos en sus canciones, como el reggaetón y el flamenco con una creatividad nueva e innovada.

Un álbum, con nombre tan peculiar, ha hecho que muchas personas se pregunten qué significa exactamente. Las personas con mayor edad ni se imagina que lo que Rosalía quiere decir con “Motomami”. Es una representación de la “energía femenina” y la “fuerza femenina”. Entre los jóvenes, algunos dicen que ser una “Motomami” es una “chica chula”. En cambio, para las jóvenes sí que asocian el término con el empoderamiento de la mujer. Lo que quiere transmitir es que ser una “Motomami” es una toda una actitud femenina sin edad. Es una fusión de contrastes. En definitiva, es una mujer fuerte, valiente, decidida y arrolladora, pero que no teme mostrarse vulnerable, humana y llena de contradicciones.

Para Rosalía, el trabajo “Lux” ha sido un salto a lo desconocido”, aun todo nuevo y revolucionario dijo la superestrella española, refiriéndose a sus álbumes ganadores de 2019 y 2022, respectivamente. “Creo que es muy importante decir tu propia verdad —y que los demás puedan decir la suya— y este disco es la mía.

Le doy gracias a Dios y a mis seres queridos: mi familia y mis amigos. Gracias por su amor y por haberme convertido en quien soy hoy. La verdad es que sé que todavía tengo mucho que aprender, y estoy segura de que probablemente aún no he creado mi mejor trabajo”.

Un universo propio, una historia contada a través de la música y una revolución sonora que rompió fronteras, desafió lo establecido y llevó la música en español a otra dimensión. Ocho años después, “El Mal Querer”, sigue siendo mucho más que un disco: es cultura, es arte, es historia. Sus continuidades con “Motomami” y “Lux” dan a la música mundial, española, europea y latina, todo un inimaginable renacer y quedar a la espera de estar despiertos para saber que vendrá después, si con solo ocho años de trabajo ha puesto el cartel de: “No hay billetes” en el estadio del mundo en el que ella decida subirse a cantar. ¡Qué podemos esperar!