Anandamida se presenta como el primer álbum de estudio de Sôber desde E-L-E-G-Í-A y representa una nueva prueba de resistencia para una banda que lleva tres décadas desafiando los límites de su propio lenguaje musical.

Publicado el pasado 2 de octubre de 2026, este disco compila once canciones que mantienen el pulso característico del grupo madrileño, al mismo tiempo que introduce texturas más electrónicas y un enfoque sonoro menos predecible.

El título hace referencia a la anandamida, conocida coloquialmente como la «molécula de la felicidad». Este concepto se alinea con la conexión que Carlos Escobedo establece entre la música y ese cambio de ánimo que puede generarse tras un ensayo, incluso después de un día complicado. No obstante, el álbum no se queda en una idea optimista: sus canciones exploran también el miedo, la incertidumbre, la vulnerabilidad y los conflictos personales.

Un disco de once estaciones

La secuencia de Anandamida está compuesta por:

Anandamida

Mi refugio

Dile al miedo

Indestructible

Efímero

En la orilla

Cae el telón

Círculo rojo

4 paredes

Infinito

El beso de Judas

El álbum fue grabado, mezclado y masterizado por Alberto Seara en los estudios Cube de Madrid. La producción es llevada a cabo por Seara y Escobedo, lo que permite mantener el peso de las guitarras y, a la vez, abrir un espacio a nuevas capas de sonido.

La canción que da nombre al álbum actúa como una declaración de intenciones. Posee la contundencia habitual de Sôber, pero también deja claro que la banda no busca repetir fórmulas del pasado. En el disco, se pueden escuchar introducciones, partes intermedias, sintetizadores y arreglos de matiz electrónico que enriquecen su sonido sin sacrificar su identidad.

Los primeros adelantos, Mi refugio, Dile al miedo e Indestructible, encapsulan esta estrategia. Se trata de temas directos, con una energía propia de los singles, aunque también presentan una producción más cuidada. En Indestructible, la banda incorpora coros con ecos de góspel y elementos electrónicos dentro de una estructura de rock pesado.

La evolución sin ruptura

El gran acierto del álbum reside en su equilibrio. Sôber introduce recursos contemporáneos, pero no convierte la experimentación en un objetivo en sí mismo. Las guitarras siguen ocupando un lugar central, la voz de Escobedo mantiene su característico timbre, y las canciones conservan una arquitectura accesible. El resultado logra acercarse a la escena musical internacional sin renunciar al ADN que la banda ha cultivado desde 1994.

Este proceso también se refleja en la formación de la banda. Anandamida es el primer disco con Juan Sánchez como guitarrista, tras la marcha de Antonio Bernardini. Escobedo ha señalado que esta transición se produjo después de un periodo complicado para el grupo, aunque el nuevo material mantiene intacta su forma de trabajar las canciones.

La llegada de Sánchez no marca un reinicio. Más bien, se integra en una etapa en la que la banda busca avanzar con una nueva configuración y una mirada renovada. La tensión entre la continuidad y el cambio recorre todo el trabajo: cada tema respeta el legado de Sôber, pero intenta empujar el sonido hacia nuevas direcciones.

Letras de exposición y conflicto

Las letras, creadas por Carlos Escobedo, transitan por un territorio introspectivo. El compositor emplea preguntas retóricas, imágenes simbólicas y contrastes para abordar estados emocionales que rara vez llegan a resolverse. El miedo no aparece como un simple obstáculo, ni la felicidad se presenta como una respuesta permanente.

En este sentido, Anandamida se apoya en una serie de dualidades:

Eje Presencia en el álbum Felicidad y desánimo El título sugiere la música como una vía de transformación emocional. Miedo y resistencia Las canciones Dile al miedo e Indestructible posicionan la superación en el centro del mensaje. Pérdida y vulnerabilidad Varias canciones abordan conflictos personales y relaciones rotas. Continuidad y cambio La banda conserva su esencia al tiempo que incorpora nuevos recursos sonoros.

El beso de Judas encapsula otra de las tensiones presentes en el álbum. Esta canción surge de un momento delicado en la historia reciente del grupo y transforma una experiencia negativa en material creativo. De este modo, la banda madrileña vuelve a una de sus constantes: convertir la adversidad en canciones con vocación de resistencia.

Después de celebrar su trigésimo aniversario, Sôber aborda esta nueva etapa con un repertorio que une las once composiciones de Anandamida con sus clásicos. La gira de presentación lleva al directo un disco concebido para sonar potente, pero que también evidencia que la reinvención puede ser una forma de seguir siendo reconocible.

Con guitarras conectadas, nuevos sintetizadores y una identidad todavía firme, Anandamida sitúa a Sôber ante un nuevo comienzo: el presente no les queda pequeño y el futuro nuevamente se escucha en alto.

SOBRE SÔBER

Sôber es una de las bandas más emblemáticas e influyentes del rock español. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo ha construido una identidad musical inconfundible, marcada por la innovación, la contundencia sonora y una personalidad artística que ha contribuido a definir la evolución del rock nacional.

A lo largo de su carrera, álbumes fundamentales como Paradÿsso, Synthesis o Morfología han consolidado un universo sonoro propio, capaz de conectar con distintas generaciones de seguidores. Una propuesta en la que conviven la fuerza del rock, las melodías envolventes y una intensa carga emocional, siempre en constante evolución, pero fiel a sus raíces.

Su inconfundible sonido, la intensidad de sus directos y su capacidad para reinventarse han convertido a Sôber en una referencia imprescindible de la música española. Una banda que sigue mirando hacia delante sin renunciar a su esencia, manteniendo intacta su conexión con el público y reafirmando, concierto tras concierto, su lugar en los grandes escenarios y festivales del país.