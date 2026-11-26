Andy Taylor, guitarrista original de Duran Duran, ha fallecido a los 65 años. La banda confirmó esta triste noticia en un comunicado publicado en sus redes sociales, el cual fue recogido por CNN en Español.

Taylor falleció el lunes en su residencia, en un ambiente tranquilo y arropado por su familia, según el comunicado de la banda. Sus distintivos riffs fueron fundamentales para moldear algunos de los éxitos más emblemáticos del grupo, como Rio y The Reflex, dos temas que marcaron el despegue internacional de la new wave británica.

El guitarrista que reforzó el sonido de Duran Duran

Originario de Inglaterra, Taylor fue parte de la alineación original de Duran Duran, junto a Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor. Su guitarra dotó a la música de una intensidad más sólida, fusionando pop, rock, funk y electrónica de manera magistral.

La banda alcanzó su apogeo en la década de los ochenta. Temas como Hungry Like the Wolf, Girls on Film, Rio y The Reflex resonaron en todo el mundo y cimentaron una estética que se vinculó estrechamente con los videoclips y el ascenso de MTV.

Entre las composiciones de Taylor se encuentran:

Rio

The Reflex

Hungry Like the Wolf

Girls on Film

Su influencia ayudó a equilibrar el ritmo bailable del grupo con una sólida base rockera. Esta combinación hizo de Duran Duran una de las agrupaciones más influyentes en la música popular durante los años ochenta.

Un largo camino de enfermedad

En 2022, Taylor reveló haber sido diagnosticado años antes con un cáncer de próstata metastásico. Desde entonces, el músico compartió su experiencia en torno a esta enfermedad y su tratamiento, aunque supo mantener gran parte de su vida privada al margen de los medios.

El anuncio de su fallecimiento fue compartido tanto por su familia como por sus antiguos compañeros de banda. En el mensaje, se subrayó que haber enfrentado la enfermedad con valentía y se recordó su papel fundamental en la historia del grupo.

Este triste suceso se produce tras haber recibido Taylor, junto al resto de Duran Duran, el prestigioso reconocimiento del Rock and Roll Hall of Fame. Su ingreso marcó un reconocimiento a la significativa contribución de la banda en la evolución del pop-rock y la cultura audiovisual moderna.

Una figura que trasciende la banda

Aunque indudablemente su nombre está estrechamente ligado a Duran Duran, Taylor también cultivó una carrera individual y colaboró con otros artistas. Después de su etapa inicial en el grupo, continuó vinculado al mundo de la composición y la interpretación, manteniendo un compromiso constante con el rock y el pop británicos.

Su legado perdura tanto en las canciones más icónicas de la banda como en su particular manera de concebir la guitarra en la música popular. Taylor no siempre estaba en el centro de atención, pero sus arreglos aportaban ritmo, energía y carácter a las canciones diseñadas para conquistar las listas de éxitos.

La vida de Andy Taylor queda unida a una época en la cual la música, la imagen y la televisión musical comenzaron a actuar como un fenómeno cultural cohesivo. Sus guitarras fueron fundamentales para convertir esa transformación en un sonido distintivo.