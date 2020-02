El Papa evita pronunciarse sobre la ordenación de hombres casados

Este miércoles 12 de febrero de 2020 se hará publica la exhortación apostólica ‘Querida Amazonia’ y tal y como han adelantado obispos estadounidenses, el Sumo Pontífice no se pronunciará sobre la ordenación sacerdotal de diáconos permanentes casados ni el diaconado femenino.

En una reunión mantenida entre Francisco y un grupo de obispos de Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah y Wyoming, han concluido que la exhortación apostólica sobre la Amazonia se centrará en los desafíos ecológicos, sociales, pastorales y culturales, y no en los curas casados y diaconisas, que tanto debate generan en los medios y en la iglesia.

Según el obispo de Salt Lake City, Utah, el Papa «dijo que no creía realmente en la ordenación de hombres casados, pero que algo tiene que hacer con todas esas personas que están privadas de la Eucaristía».

De hecho, el arzobispo de Santa Fe, John C. Wester apuntó que Francisco había comentado al respecto que no creía «que en este momento» fuera algo que vaya «a seguir adelante» ya que no había sentido «que el Espíritu Santo esté trabajando en eso ahora mismo».