Las brutales palabras de un cura en la radio: «La pedofilia no mata, pero el aborto sí»

Richard Bucci, un cura de Rhode Island (Estados Unidos), acudió este 10 de febrero de 2020 al medio local WAJR y aseguró que «la pedofilia no ha matado a nadie y pero el aborto sí» refiriéndose a que hay más muertos a causa del aborto que niños que han sufrido abuso.

El reverendo publicó una lista con los 44 políticos que han votado a favor de la Ley de Privacidad Reproductiva en la que se les prohibía recibir comunión, ser padrino o leer textos en bodas y funerales. Además, en el panfleto repartido, el cura justificaba sus decisiones en base a «2.000 años de enseñanzas católicas».

Las declaraciones han revolucionado las redes sociales -y no es para menos- después de la ley aprobada en la que se permite el aborto legal. Ante esta afirmación, Carol Hagan McEntee, representante demócrata por el estado de Rhode Island y principal impulsora de la ley que beneficiaba a las víctimas de abuso sexual infantil ha arremetido contra el reverendo:

«No entiende nada cuando dice que la pedofilia no mata a nadie. Deberían haber estado en la cámara del estado y haber escuchado a los testimonios porque hay víctimas que ya no están entre nosostros. Han destruido prácticamente sus vidas. Los que aún escuchamos es porque han tenido suerte y siguen vivos; no han muerto por sobredosis o se han suicidado«.