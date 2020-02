Los vecinos de la Iglesia del Padre Ángel se hartan de las peleas de sus ‘sin techo’ y le denunciarán en la Fiscalía

El famoso Padre Ángel tiene un problema de los gordos. Su ‘ejemplar’ Iglesia de San Antón, en el madrileño barrio de Chueca, está dando cobijo a una serie de personas de dudosa reputación que están generando conflictos en el vecindario y este ha estallado definitivamente ante la inacción del famoso religioso. ¿El primer paso que se ha tomado? Dirigirse a la Fiscalía y denunciar al párroco por haber permitido que algunos de los ‘sin techo’ que están albergados en su templo perpetren por el barrio todo tipo de desmanes.

Según un reportaje que publica este 26 de febrero de 2020 el diario Libertad Digital, las peleas y las agresiones se han convertido en algo habitual en el día a día, incluso con algún voluntario de Mensajeros de la Paz, la ONG del Padre Ángel, teniendo casi que ejercer de portero de discoteca enfrentándose verbal y físicamente a los malhechores.

Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, cuenta horrorizado el día a día que tienen que vivir especialmente en la calle en la que se encuentra emplazada la Iglesia de San Antón:

La situación es desesperante. Han crecido los trapicheos de droga, hay más suciedad, peleas, navajazos y tenemos más de cinco vecinos que han sido víctimas de palizas y agresiones físicas. Todos los días se realizan más de diez intervenciones policiales. No hay una iglesia igual en el mundo. Los propietarios ya están poniendo en venta sus casas. No aguantan más. Estamos atrapados. Vamos denunciar al padre Ángel ante la Fiscalía si los representantes políticos no actúan de inmediato.

Apunta que la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid recibió a los vecinos afectados, pero que al poco de comenzar la reunión optó por pasarle la patata caliente a los técnicos:

El máximo representante vecinal asegura que la cosa no está como para tomársela a broma e insinúa que en cualquier momento pueden producirse muertos:

Otros vecinos comentan que el párroco ha reconvertido el templo para cuestiones que nada tienen que ver con la religión:

El propio Benito insiste en que todo el conflicto no es un problema de ahora:

Hubo una cesión verbal de uso del espacio al Arzobispado en la etapa de Ana Botella. En ese momento, el Arzobispado de Madrid se lo cedió a Mensajeros de la Paz, la ONG que dirige y fundó el padre Ángel. Esto ya es una ilegalidad porque la Administración no puede ceder sin contrato un espacio público a un particular. Además, están haciendo una usurpación de los servicios sociales del ayuntamiento. ¿Qué legalidad soporta esa cesión de ese espacio municipal? ¿En base a qué está utilizando el Padre Ángel sin contrato público? Hemos hablado con las delegaciones de Patrimonio y Cultura. Desde los Servicios Sociales municipales nos han contestado que la Fundación del Padre Ángel no tiene ninguna potestad en lo que hace, no puede usurpar las competencias que pertenecen a la delegación a menos que disponga de un contrato municipal con la administración. Estamos hablando de algo escandaloso porque se ha cedido un bien público a un particular, así porque sí