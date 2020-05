Un cura utiliza una pistola de juguete para bendecir con agua bendita a los feligreses

Durante esta crisis del coronavirus se han podido ver todo tipo de medidas originales. Si bien es cierto, en todo el mundo, aunque se esté gestionando el desconfinamiento, aún hay grandes restricciones y las autoridades sanitarias advierten de la importancia de mantener la distancia social.

Por este motivo, el sacerdote Timothy Pelc de Detroid, Estados Unidos, se ha vuelto viral después de utilizar una pistola de juguete para rociar a sus feligreses con el agua bendita mientras se mantiene alejado.

A Priest giving social distance blessings with a squirt pistol and what, I’m assuming, is Holy water. 2020 folks. pic.twitter.com/iDnYs33hs9

— Jeff Barnaby (@tripgore) May 15, 2020