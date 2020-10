Pillan a este cura grabándose en vídeo, mientras hacía un trío sexual en el altar de la iglesia con estas dos dominatrices

Un guarrete el cura Travis Clark y los detalles salaces que esta facilitando la de Luisiana sobre su arresto, sólo vienen a emponzoñar todavía más el devastador momento que sufre la Iglesia Católica en EEUU, debido a las acusaciones de abusos sexuales en la Arquidiócesis de Nueva Orleans.

El sacerdote de Pearl River fue detenido por obscenidad, tras ser atrapado teniendo relaciones sexuales con dos dominatrices en el altar de su iglesia.

Un testigo, vecino de esta localidad al noreste de Nueva Orleans, llamó a la policía el 30 de septiembre de 2020, después de ver a través de una ventana del templo al reverendo Travis Clark, de 37 años, en plena faena sexual con dos mujeres encorsetadas y tacones altos.

El cura Clark, supuestamente, estaba parcialmente vestido con su atuendo sacerdotal.

El grupo instaló la iluminación del escenario y parecía estar grabando el tórrido encuentro con un teléfono móvil.

El testigo dijo que empezaron a sospechar al notar que las luces en la Iglesia Católica Romana de San Pedro y San Pablo estaban encendidas a altas horas de la noche.

Todo el ‘circo’ fue grabado por el testigo y mostrado a la policía, que ha procedido a detener a los participantes.

El vecino observó hacia el interior se encontró con la escena del párroco semidesnudo tendiendo sexo con las dos mujeres que vestían corsés y botas de tacón.

En el lugar, el testigo también notó juguetes sexuales, por lo que decidió hacer una filmación y llamar a la policía de Pearl River.

Cuando los agentes policiales llegaron, examinaron la cinta y arrestaron al reverendo Travis Clark, de 37 años, quien es pastor de la iglesia desde 2019, así como a las mujeres: Mindy Dixon (41 años) y Melissa Cheng (23 años).

Tras estos hechos, la Arquidiócesis de Nueva Orleans anunció el arresto del sacerdote el 1 de octubre, pero no se habían dado a conocer más detalles acerca del caso hasta ahora.

De acuerdo con información de los documentos judiciales que obtuvieron diversos medios locales, el sacerdote se grababa a sí mismo involucrado en un juego de roles sexuales, mientras profanaba el lugar sagrado.

Si bien la ley de la iglesia no es clara respecto a lo que podría conformar una profanación de los lugares sagrados, los documentos presentado en el Tribunal de Distrito Judicial de Luisiana en Covington describen que las “señoras Cheng y Dixon usaban juguetes sexuales de plástico mientras mantenían relaciones en el altar con Clark, quien todavía vestía parcialmente su atuendo sacerdotal”.

Cabe mencionar que cuando la policía arribó al sitio, Clark ya no se encontraba en el altar, por lo que los oficiales les ordenaron a las mujeres que los dejaran entrar. Una vez dentro, ellas explicaron que se encontraban ahí con el permiso del párroco, quien posteriormente confirmaría que eran sus invitadas.

Aunque los elementos policiales determinaron que todo lo sucedido había sido consensuado, arrestaron a las tres personas por acusaciones de que habían violado una ley que prohíbe a las personas tener relaciones sexuales a la vista del público.

