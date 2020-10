Un cura ajusta cuentas con sus feligreses más tacaños por no aflojar dinero: «La gente se piensa que somos tontos»

Menudo revuelo se ha montado en Valdepeñas (Ciudad Real) después de que un cura se volviera viral al reprimir a sus congregantes que más les cuesta donar dinero.

El sacerdote Emilio Montes es el protagonista de un vídeo que se emitió en el canal de YouTube de la parroquia y que es todo un fenómeno viral en redes.

El sermón del pasado 4 de octubre fue una crítica del párroco a aquellos que no ayudaban económicamente a pagar el coste de las obras de la iglesia. “Podéis sentaros que tengo que explicarlos algo un poquito largo”, comenzaba el sacerdote.

“¿Por qué nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado? Tampoco nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar”, decía refiriéndose a las obras de la iglesia. “Se ve que eso no os importa”, expresaba visiblemente enfadado.

Un coste de obra en la iglesia de un millón de euros

El cura de Valdepeñas confiesa entonces que el coste de dichas obras asciende a un millón de euros y afirma que 600.000 euros procedían de la propia iglesia con el dinero de sus feligreses, además de asegurar que tienen que pagar un préstamo de 300 euros al mes.

Entonces pasa a comentar casos concretos de feligreses. «Hay personas que llevan 11 años que pagan 6 euros al mes… ¿Eras tú la que me dijiste que te subiera a 10 euros? Y yo les hago la trampa y me hago el tonto».

El sermón no acaba ahí y es que según el cura «hay otra persona que lleva hasta 8 años repitiéndome más de 15 veces que a ver si me daba su número de cuenta para cargarle la cuota. En estos 8 años nunca me lo ha traído y el otro día me llamó para que le buscara un sitio para la inauguración”. Y prosiguió: «La gente se piensa que somos tontos. Que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto”.