Modelo brasileña vestida de colegiala: escándalo por un supuesto ‘like’ del Papa en Instagram

Es algo de lo más habitual entre influencers que se den estos guiños, flirteos o llamadas de atención, sobre todo si hay alguna modelo de por medio… Lo que ya no es tan habitual es que la otra parte sea el mismísimo Papa de la Iglesia Católica.

Al Community Manager de Francisco se le debió ir la mano con los likes en la red Instagram, en la que el pontífice acumula una ristra tremenda de seguidores, y no pasó desapercibido para la modelo brasileña en cuestión, Natalia Garibotto, posando con atuendo de colegiala, para darle mayor perversión al asunto.

La modelo reaccionó con gracia: «Al menos me voy al cielo».

Garibotto también volvió a Instagram para compartir un post titulado ‘En el día de hoy fui bendecida’, en el que mostró una captura de pantalla con el ‘me gusta’ del Papa Francisco. El ‘like, supuestamente, desapareció más tarde, ya que ahora no aparece debajo de la foto. No está claro si el pantallazo es real, pero no sería el primer ‘me gusta’ para Nata Gata que deja la cuenta papal. Se ve que Francisco o su CM tienen tendencia a visitar el perfil de la joven…