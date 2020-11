El dueño de la empresa de fontanería despide a un empleado por negarse a rezar con sus compañeros

El tipo lo tiene claro. Y no se ha echado para atrás, ni siquiera cuando la página web y los perfiles en Internet de su empresa de fontanería se han visto inundados de críticas feroces.

Todo después que en las redes sociales comenzara a circular un video que muestra cómo un empleado es despedido por negarse a rezar.

El clip, compartido inicialmente en Reddit, parece mostrar al propietario de Aurora Pro Services en la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte, en momentos en que dice a sus empleados, reunidos en el estacionamiento, que deben participar en una oración obligatoria de la compañía.

«No tienes que creer en Dios, no te tiene que gustar, tienes que participar. Si no lo haces, está bien, no tienes que trabajar aquí».

«Te pagan por estar aquí. Este es nuestro primer propósito principal. Así que si no quieres participar, está bien. Deja tus cosas aquí, no tienes que trabajar aquí. No es una opción».