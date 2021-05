La periodista mexicana a la que tacharon de loca por hacer un serie en homenaje al Camino de Santiago

“Todo comenzó con la emisión de nuestra serie RUMBO A SANTIAGO EN 1999 por Televisión Española Internacional. De ahí seguimos descubriendo todas las maravillas culturales, turísticas y espirituales que conlleva la figura de Santiago Apóstol en América y fue abrumadora la cantidad de experiencias que descubrimos, así que consideré dar un valor añadido a la producción: generar negocio y unificar ciudades bajo un común denominador: EL APOSTOL SANTIAGO.”

Hace unos años le tocó producir una serie televisiva sobre el Camino de Santiago, una ruta que peregrinos de diferentes religiones y niveles espirituales realizan a pie hasta llegar a Santiago de Compostela, en la provincia de La Coruña, donde según la tradición católica reposan los restos de uno de los primeros seguidores de Jesús. Karen Santamaría, productora mexicana, tuvo la idea de generar emprendimiento a partir de una serie de televisión.

Santamaría diseñó un plan estratégico para unificar a todos los topónimos de Santiago en una sola marca, de tal forma que se dinamiza la actividad económica de pymes, artesanos y prestadores de servicios turísticos, se promueven intercambios culturales, comerciales y religiosos con ideas absolutamente innovadoras que permiten al visitante “sentir” l

a ciudad. Creó el concepto de bus turístico, tarjeta de crédito, etiquetas para vinos quesos y licores entre muchos otras ideas.

“Son infinitas las posibilidades que generan las ciudades Santiago en el mundo entero, y lo hice fue invitar a participar en nuestra producción, a todo aquél que ofrezca un producto o servicio identificativo, original y dentro del contexto histórico- cultural que distinga a su ciudad. Se les presenta diseño, logística y se les integra a la serie de TV.”

La productora, ha visitado 17 países con ciudades Santiago y lo que hace, es imprimir un sello personalizado al potencial que otras tienen, de tal forma que los rituales, las festividades y el entorno relacionado con el patronazgo del Apóstol, tengan una identidad internacional, conservando sus esencias. Además, integra Universidades para que los alumnos viajen y conozcan el patrimonio derivado de la figura.

Nos confiesa que necesitaba crear contenidos televisivos diferentes con un sello particular. No faltó quien la tildara de loca, o de ilusa.

“He tenido que hablar con muchas personas para motivarles; de verdad, no hay quien no se quiera integrar. Te hablo de productores de pan, vino, dulces, artesanías etc. Con los políticos, pues ya se sabe, no todos están dispuestos a un cambio, pero lo importante es que cuento con los más visionarios y brillantes.”

Pero en los tiempos que corren, producir una serie documental para televisión sin un efectivo ingrediente emocional, es lo mismo que promocionar una oferta turística sin valor añadido, así que, Karen, se propuso trabajar bajo un mismo axioma: Emprender, Potenciar, Vincular y Promocionar.

La promoción del “Territorio Santiago”, que se encuentra en fase de expansión por los topónimos en Estados Unidos, ha llevado a la productora a tratar con diferentes niveles de personas, desde artesanos del pan, vino y dulces, hasta los políticos.