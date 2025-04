Fallece el papa Francisco tras varios meses con problemas respiratorios

Es la noticia que convulsiona la agenda informativa mundial.

El papa Francisco, según acaba de informar la agencia EFE, ha fallecido a los 88 años después de varios meses sufriendo problemas respiratorios.

De hecho, estuvo cerca de 40 días internado en el Hospital Gemelli de Roma donde ingresó el 14 de febrero de 2025 y no fue dado de alta hasta finales del mes de marzo de 2025.

Jorge Bergoglio fue elegido como Papa el 13 de marzo de 2013, convirtiéndose en el primer Papa latinoamericano y el primer jesuita en ocupar el cargo en la historia de la Iglesia Católica.

Su última aparición pública tuvo lugar el 20 de abril de 2025 durante el Domingo de Resurrección para dar la bendición urbi et orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

El fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, conocido mundialmente como Papa Francisco, marca el final de una era en la historia contemporánea de la Iglesia católica y la sociedad internacional. Su desaparición física, tras una larga convalecencia agravada por problemas respiratorios y renales en el Vaticano, ha conmovido a fieles y líderes de todo el mundo. Francisco, el primer pontífice latinoamericano y jesuita, fue una figura esencial en el impulso de reformas profundas, el acercamiento a los marginados y la defensa incansable de la paz.

La salud del pontífice había sido motivo de preocupación durante los últimos meses. Hospitalizado durante cinco semanas debido a una neumonía doble, regresó al Vaticano visiblemente debilitado para continuar su convalecencia, aunque nunca dejó del todo sus tareas pastorales. En las últimas semanas, su cuadro clínico se complicó con episodios graves que pusieron en peligro su vida; aun así, mantuvo el contacto con los fieles y colaboradores más cercanos mediante mensajes cargados de fe y esperanza.

La noticia de su muerte ha generado reacciones inmediatas en todos los rincones del planeta. Figuras políticas, religiosas y sociales han coincidido en subrayar su talante conciliador, su visión de una Iglesia «en salida» y su capacidad para escuchar a quienes sufren. «El amor venció al odio. La luz venció a las tinieblas», solía proclamar Francisco en sus mensajes pascuales, recordando siempre que la esperanza comprometida debía guiar los pasos de los creyentes y no creyentes por igual.

A lo largo de su pontificado, iniciado en 2013 tras la renuncia histórica de Benedicto XVI, Francisco promovió un estilo pastoral cercano y sencillo. Fiel a sus raíces porteñas, desafió convenciones desde el inicio: eligió vivir en la residencia Santa Marta antes que en los apartamentos papales y mostró siempre una actitud de humildad frente al poder. Su magisterio estuvo marcado por encíclicas como Laudato si’, donde alertó sobre la crisis ecológica global, o Fratelli tutti, un llamado a la fraternidad universal frente a un mundo polarizado.

Uno de los puntos clave de su legado es la defensa incansable de los migrantes, los pobres y las víctimas de violencia. En sus discursos recientes, incluso durante su última Pascua, Francisco clamaba contra “la voluntad de muerte” presente en los conflictos armados y denunciaba el desprecio hacia los más débiles: “Cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados y los migrantes”, afirmó con vehemencia. Su mensaje trascendía fronteras religiosas e ideológicas.

Francisco también impulsó transformaciones internas relevantes: amplió el Colegio Cardenalicio dando voz a iglesias periféricas e impulsando mayor participación femenina en órganos consultivos vaticanos. En diciembre pasado nombró 21 nuevos cardenales menores de 80 años —muchos provenientes del sur global— para asegurar un futuro más diverso para la Iglesia. Además, apostó por un diálogo renovado con otras religiones y un enfoque ecuménico que le valió reconocimiento fuera del ámbito católico.

En el plano personal, quienes trabajaron cerca del papa recuerdan anécdotas cotidianas que ilustran su carácter afable e incluso travieso. No era raro verle llamar por teléfono directamente a fieles anónimos o bromear con periodistas sobre las dificultades del cargo. El teólogo brasileño Leonardo Boff destacó: “Su espiritualidad y ética del equilibrio dinámico ejemplifican lo mejor del cristianismo contemporáneo”.

El impacto social del papa Francisco se mide también por su influencia política: crítico con políticas nacionalistas o xenófobas —como las impulsadas por Donald Trump— no dudó en alzar la voz ante gobiernos poderosos cuando creyó que se vulneraban derechos humanos o se destruía el tejido social global.

Numerosos actos conmemorativos se preparan estos días en Roma y Buenos Aires. Se espera que miles de personas acudan a despedirle en la plaza de San Pedro antes del cónclave que elegirá a su sucesor. El cardenal Giovanni Battista Re seguirá desempeñando un papel clave durante este periodo transitorio, tal como dispuso recientemente el propio Francisco.

La memoria de Francisco perdurará como símbolo del cambio posible dentro de instituciones milenarias, así como por su valentía para tender puentes allí donde otros levantaban muros. Su testimonio continuará inspirando tanto dentro como fuera de la Iglesia católica.

Las reacciones al fallecimiento del Santo Padre no se hicieron esperar:

De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui.

À tous les Catholiques,…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025