Ayuso da la bienvenida al Papa León XIV en Barajas al comienzo de su visita oficial a España

La llegada del papa León XIV a España ha tenido lugar este sábado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, marcando el inicio de su recorrido pastoral por el país. A su aterrizaje, poco después de las diez y media de la mañana, el Pontífice fue recibido con honores por los Reyes Felipe VI y Letizia, quienes encabezaron el acto protocolario a pie de pista.

Tras descender del avión, el monarca saludó al Papa con el tradicional gesto de respeto, en una ceremonia acompañada por efectivos del Ejército del Aire. Juntos avanzaron por la alfombra roja hasta el punto donde aguardaba una amplia representación institucional.

Alzad la mirada. ¡Bienvenido a España, querido León XIV! pic.twitter.com/KYEt5raPg9 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 6, 2026

Entre las autoridades presentes se encontraban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como varios miembros del Ejecutivo central y representantes locales. También acudieron figuras relevantes del ámbito diplomático y eclesiástico, reforzando el carácter solemne del recibimiento.

La jornada continúa con un acto oficial en el Palacio Real, donde los Reyes ofrecerán una ceremonia de bienvenida al líder de la Iglesia católica. Durante su estancia en Madrid, Ayuso participará en buena parte de la agenda prevista, asistiendo a varios de los eventos más destacados.

Uno de los momentos centrales será la misa multitudinaria programada para el domingo en la plaza de Cibeles, que se espera reúna a miles de fieles. Sin embargo, la presidenta regional no acudirá al acto institucional previsto en el Congreso de los Diputados, donde el Papa intervendrá ante las Cortes.

La Comunidad de Madrid desempeñará además un papel clave en la logística del evento. La Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, funcionará como principal centro de prensa internacional, desde el que más de dos mil periodistas seguirán la visita. A ello se suma el despliegue de miles de voluntarios que colaborarán en el desarrollo de los actos programados.