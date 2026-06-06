Jóvenes españoles piden al Papa León XIV que frene al Gobierno Sánchez e impida la profanación del Valle de los Caídos

El Papa Leon XIV y el mensaje sobre el Valle de los Caídos.

La escena es impactante: más de 250 jóvenes se agrupan en las escalinatas de la basílica del Valle de los Caídos, exhibiendo pancartas con el mensaje “¡Salvemos el Valle!”.

Su solicitud al Papa León XIV es clara: que detenga las maniobras del Gobierno Sánchez contra este emblemático lugar religioso.

Una petición dirigida directamente al Papa León XIV: que durante su visita a España, programada del 6 al 12 de junio de 2026, haga un gesto visible en defensa de uno de los lugares más singulares del patrimonio religioso europeo.

El Valle de los Caídos es mucho más que un enclave histórico controvertido.

Es la sede de la cruz más grande del mundo, con 150 metros de altura, visible a decenas de kilómetros de distancia.

Y en su interior hay una basílica excavada en la roca de granito de la Sierra de Guadarrama que por sus dimensiones, su arquitectura y su decoración de mosaicos y tapices resulta genuinamente extraordinaria.

En la visita del papa León XIV, pedimos que defienda la cruz más grande de la Cristiandad, en el Valle de los Caídos. ¡No queda tiempo! ¡Escúchenos! ❤️‍🔥🇪🇸 pic.twitter.com/YeHel9D9gB — Revuelta (@revuelta_es) June 6, 2026

San Juan XXIII la elevó a basílica pontificia. Una comunidad de monjes benedictinos celebra misa diaria en ella desde hace décadas. Es un lugar de oración activo, no un monumento vacío.

El Gobierno de Pedro Sánchez planea «resignificarlo»: modificar el uso de la basílica, reorganizar el conjunto monumental y proceder a exhumaciones en las criptas.

Para los colectivos católicos que han lanzado esta campaña, ese proyecto equivale a una profanación de un espacio sagrado bajo jurisdicción eclesiástica. Y han decidido llevar su petición directamente a Roma.

Las campañas que han reunido más de 150.000 apoyos

La respuesta ciudadana ha sido considerable. Abogados Cristianos ha recogido más de 26.000 firmas en su campaña pidiendo que el Papa visite el Valle durante su estancia en España, siguiendo el precedente del entonces cardenal Joseph Ratzinger, que pasó más de dos horas en el recinto en 1989, y del propio Juan Pablo II, que también lo visitó. La campaña puede apoyarse en abogadoscristianos.es/papa-valle-visita-firma.

Hazte Oír y CitizenGO han superado las 125.000 firmas bajo el lema «¡Salvemos el Valle!», pidiendo al Papa que intervenga contra lo que describen como la profanación de un espacio consagrado.

Y la iniciativa Cartas por el Valle, en cartasporelvalle.es, invita a enviar misivas personales al Pontífice solicitando protección para la basílica, la comunidad benedictina y las tumbas que alberga.

El argumento de fondo de todas estas iniciativas es el mismo: el Valle de los Caídos es una basílica pontificia donde se reza por todos los caídos en la Guerra Civil, sin distinción de bando, y ese carácter reconciliador y sagrado debe estar por encima de los proyectos políticos de un gobierno concreto, sea cual sea su color.

León XIV visitó el #ValleDeLosCaidos en 2003. En su viaje apostólico, por los motivos que sea, no acudirá al templo, que es basílica pontificia. Tampoco visitará el vecino El Escorial, donde el Frente Popular asesinó a docenas de agustinos y fieles.https://t.co/ryAcRMhkHk pic.twitter.com/mMBYWQLxuI — Pedro Fdz Barbadillo (@pfbarbadillo) June 6, 2026

La manifestación del 7 de junio ante la Nunciatura

El momento más visible de esta movilización será el domingo 7 de junio de 2026, de 16:00 a 18:00 horas, frente a la Nunciatura Apostólica en la Avenida de Pío XII, 46 de Madrid, donde residirá el Papa durante su visita. Es la única manifestación registrada ante las autoridades durante toda la visita papal.

La convoca la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) junto con otras entidades afines.

Será un acto pacífico con rezo del rosario, himnos y pancartas. Se espera una participación numerosa, especialmente de jóvenes que han hecho de esta causa una de las más activas del catolicismo español en los últimos meses.

Para quienes quieran asistir o seguir la convocatoria, la información actualizada está disponible en elvalledeloscaidos.es y en las redes de las organizaciones convocantes.

🇪🇸 Madrid, España | 🔴 La Plaza de Oriente de Madrid, repleta de enseñas con el Valle de los Caídos en el contexto de la llegada del Papa León XIV a España. pic.twitter.com/B4rTUcSP8q — 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) June 6, 2026

La paradoja de Sánchez y la visita papal

No ha pasado desapercibida la contradicción entre la postura habitual del presidente y su activa participación en los actos de la visita de León XIV. Sánchez ha declarado en múltiples ocasiones ser ateo y ha evitado sistemáticamente asistir a funerales de Estado o actos religiosos.

Sin embargo, estos días aparece en todos los eventos relacionados con el Papa con una visibilidad que sus críticos interpretan como puro oportunismo político.

El contraste es especialmente llamativo dado que su Gobierno es el que impulsa la «resignificación» del Valle, es decir, la alteración de una basílica pontificia activa. Que el mismo presidente que planea modificar ese espacio sagrado posa ahora sonriente junto al Pontífice genera una incomodidad que los organizadores de las campañas no han tardado en señalar.

Lo que el Papa puede hacer

La Santa Sede ha mantenido históricamente que las disputas sobre el Valle corresponden al marco legal español y no son de su competencia directa.

Pero quienes promueven estas campañas señalan que una visita al recinto o un mensaje sobre su carácter sagrado durante la estancia en España tendría un peso simbólico que ninguna declaración política podría igualar.

Detrás de toda esta movilización hay algo más profundo que la disputa por un monumento: la convicción de que un lugar de oración activo, con una comunidad religiosa viva y una historia espiritual de décadas, merece protección independientemente de los vaivenes políticos.

Y que la cruz más grande del mundo, visible desde kilómetros, merece algo mejor que convertirse en el campo de batalla de una guerra cultural.