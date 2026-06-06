El Papa León XIV aterriza en Madrid en su primer viaje oficial al país

El Papa León XIV llegó este sábadoa Madrid, donde fue recibido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas por los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a representantes del Gobierno y de la Comunidad de Madrid.

Entre las autoridades presentes se encontraba la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que siguió el protocolo establecido por la Casa Real, que exige vestir tonos oscuros. La única excepción volvió a ser la Reina Letizia, quien recurrió al privilegio del blanco permitido en presencia del Pontífice.

Díaz Ayuso optó por un vestido entallado con falda midi y vuelo, acompañado de una torera de manga larga para ajustarse a las normas de vestimenta. El conjunto, firmado por la diseñadora sevillana Rocío Osorno, fue uno de los detalles más comentados del recibimiento institucional.

La llegada del Pontífice marca el inicio de una gira que llevará a León XIV a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife en los próximos días. Es la primera visita de un Papa a España en quince años, un hecho que ha despertado una notable expectación entre fieles e instituciones.

En Madrid, el Santo Padre tiene previstos varios actos de gran afluencia, incluidos encuentros con jóvenes, celebraciones religiosas y citas oficiales.

Las autoridades han activado un amplio dispositivo de seguridad y movilidad ante la previsión de que miles de personas se desplacen a la capital para seguir los eventos.