Los socialistas Felipe González y Zapatero, por distintos motivos, se borran junto a Podemos y BNG del acto con León XIV en el Congreso

La visita de León XIV al Congreso de los Diputados debía ser una foto de unidad institucional.

Una imagen de España cohesionada, con sus expresidentes en primera fila, recibiendo al Papa americano que ha cambiado el tono del Vaticano.

Lo que se verá en cambio es un hemiciclo con butacas vacías y un escándalo judicial sobrevolando el acto como una nube que nadie quiere nombrar pero todos ven.

Dos expresidentes socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, han comunicado que no asistirán. Se les suman Podemos y el BNG, que rechazan la ceremonia por razones ideológicas relacionadas con la aconfesionalidad del Estado. El resultado es un acto pensado para proyectar consenso que exhibirá fracturas por todos los flancos.

Pero conviene no mezclar lo que no debe mezclarse. Las ausencias responden a razones completamente distintas y tratarlas como un bloque único sería un error de análisis.

Zapatero: el imputado que no quiere salir en la foto

La razón de Zapatero es judicial y no tiene vuelta de hoja. El primer expresidente de la democracia española imputado en un proceso penal se enfrenta a su declaración ante la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La UCO ha concluido en sus informes que el misterioso «one» al que se referían los mensajes de la trama es el propio expresidente. El sumario tiene 4.000 páginas, 60 investigados y 174 transferencias detectadas hacia su entorno.

En ese contexto, aparecer en primera fila del Congreso junto al Papa, sonriendo ante las cámaras de todo el mundo, habría sido una imagen difícil de sostener. No por razones de decoro personal sino por razones mediáticas muy concretas: cualquier fotógrafo del mundo habría puesto esa imagen junto a los titulares del sumario.

Fuentes cercanas al expresidente dicen que quiere concentrarse en preparar su defensa y que no considera apropiado proyectar una imagen de normalidad institucional mientras ultima su estrategia judicial. Es una explicación que tiene sentido desde el punto de vista de la gestión de imagen. Lo que huele mal, y mucho, es el trasfondo: un expresidente del Gobierno que no puede ir a recibir al Papa porque está siendo investigado por una trama de corrupción que la Guardia Civil describe como organización criminal. Eso no es normal. No debería normalizarse. Y el PSOE que lo ha mantenido como figura referencial del partido durante años tiene una explicación pendiente que ninguna butaca vacía va a proporcionar.

González: distancia calculada de quien lleva años incómodo

La ausencia de Felipe González responde a algo completamente diferente. No hay citación judicial, no hay investigación, no hay urgencia legal. Hay, en cambio, un malestar acumulado y perfectamente documentado con la dirección que Pedro Sánchez ha llevado al PSOE.

González lleva años expresando, con mayor o menor discreción según el momento, su desacuerdo con la deriva del partido: los pactos con Bildu, la relación con los independentistas, la gestión de las instituciones, el estilo de gobierno. Su presencia en un acto tan simbólico como la recepción del Papa en el Congreso habría sido leída como un respaldo visual al Gobierno que él no está dispuesto a dar.

Es un gesto político calculado de alguien que lleva décadas dominando los gestos políticos calculados. No se alinea con Podemos ni con el BNG en sus razones ideológicas sobre la laicidad del Estado. Se alinea consigo mismo y con su propio juicio sobre cuándo aparecer y cuándo no.

Podemos y BNG: el argumento laico

La posición de Podemos y el BNG es ideológicamente coherente aunque políticamente incómoda para el Gobierno. Consideran que la presencia del Papa en el Congreso vulnera la aconfesionalidad del Estado y convierte la sede parlamentaria en escenario de una ceremonia que no debería producirse allí. Es un argumento legítimo que tiene defensores en muchas democracias europeas. No es el mismo argumento que el de González ni remotamente el mismo que el de Zapatero.

Lo que el acto dirá sobre España

Internacionalmente, la visita de León XIV seguirá siendo un hito diplomático y religioso. El Papa estará en el Congreso y eso tendrá su relevancia simbólica independientemente de quién falte.

Pero dentro del país, las miradas estarán en las butacas vacías. Y una de esas butacas vacía dirá algo que ningún comunicado oficial puede tapar: que el PSOE tiene un expresidente imputado que no puede ir a recibir al Papa porque está preparando su defensa en un caso de corrupción que la Guardia Civil investiga como trama criminal.

La corrupción no necesita entrar físicamente al Congreso para estar presente en el acto.

Ya está allí, en la silla que falta.