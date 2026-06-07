Madrid distingue al papa León XIV con su máximo honor municipal

Almeida entrega la Llave de Oro de la Villa de Madrid al papa León XIV

El acto ha tenido lugar antes de la misa oficiada por el santo padre en la plaza de Cibeles y la procesión del Corpus Christi

Almeida entrega la Llave de Oro de la Villa de Madrid al papa León XIV
Papa León XIV - Martínez-Almeida PD.
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El Ayuntamiento de Madrid ha concedido este domingo su mayor reconocimiento institucional al papa León XIV, en un acto celebrado en el Palacio de Cibeles y encabezado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. La ceremonia ha contado con la presencia de los reyes de España, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Durante el evento, el pontífice dejó constancia de su paso por la capital firmando en el Libro de Honor municipal, donde expresó su deseo de que Madrid continúe siendo “un espacio abierto, integrador y guiado por valores humanos compartidos”.

La Llave de Oro de la ciudad simboliza la más alta distinción otorgada por el consistorio y se entrega tradicionalmente a jefes de Estado en visitas oficiales, como muestra de hospitalidad y vínculo institucional. La pieza, inspirada en las antiguas llaves de acceso a la muralla madrileña, mantiene una larga tradición protocolaria que ya incluyó a Benedicto XVI en 2011.

Este acto ha servido como antesala a la misa que el papa celebrará en la plaza de Cibeles, punto de inicio de la procesión del Corpus Christi, que recorrerá el centro de la ciudad hasta la iglesia de San José.

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Paul Monzón

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