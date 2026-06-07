El Papa León XIV visita el Centro de Acogida CEDIA de Cáritas

El Papa León XIV ha recorrido este domingo el Centro de Información y Acogida CEDIA 24 horas, gestionado por Cáritas en Madrid, donde se desarrolla una parte esencial del programa autonómico “Sal de la Calle”. Durante la visita estuvo acompañado por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

Este recurso asistencial funciona de manera ininterrumpida y tiene como objetivo ofrecer una alternativa inmediata a quienes se encuentran sin hogar, evitando que pasen la noche en la calle. Además de cubrir necesidades urgentes, el centro impulsa procesos de recuperación personal y facilita el acceso a soluciones residenciales.

A lo largo de 2025, la Comunidad de Madrid atendió a más de 2.400 personas en situación de exclusión severa a través de este programa, orientado a favorecer su reintegración social.

El complejo dispone de distintos servicios especializados. Entre ellos, un centro de día operativo entre las 08:00 y las 21:00 horas donde se realizan talleres y actividades formativas, así como recursos de convivencia que incluyen alojamiento y manutención. También cuenta con una línea de atención telefónica permanente para emergencias, un servicio específico para mujeres en situación de calle y una unidad dedicada al acompañamiento psicológico y social en procesos de inserción.