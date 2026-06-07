Sánchez chupa cámara a la sombra del Papa y lo deja plantado, para ir en Falcon al Primavera Sound

Pedro Sánchez se declaró ateo en una entrevista en 2018 con una convicción que le duró exactamente lo que tardó en necesitar una foto políticamente útil con una sotana de fondo.

Esta semana, mientras el sumario del caso Leire Díez describe lo que los analistas llaman una trama criminal operada desde las entrañas de su partido, el presidente ha descubierto repentinamente las virtudes del protocolo religioso.

Por la mañana, foto solemne en Barajas recibiendo a León XIV. Acto en el Palacio Real.

Cara de circunstancias, tono institucional, la mano extendida al Pontífice con la expresión del estadista que no necesita que le recuerden la importancia del momento.

Después de la foto con el Papa, el Falcon a cuenta del sufrido contribuyente.

Después de contaminar con el Falcon, la comitiva. Y después de la comitiva, los conciertos.

Sánchez y Begoña aterrizaron en Barcelona a última hora de la tarde procedentes de la base aérea de Torrejón de Ardoz, a la que habían llegado en Super Puma. En el aeródromo barcelonés les esperaba el dispositivo de seguridad movilizado para llevarles al festival Primavera Sound: siete vehículos, dos furgonetas, una patrulla de los Mossos d’Esquadra cerrando la comitiva y, sobrevolando el convoy desde las alturas, un helicóptero.

Todo ese operativo, financiado por los contribuyentes españoles, tenía como destino el Parc del Fòrum, frente al mar en Barcelona, donde el presidente y su esposa investigada compartieron reservado en la grada con el president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa.

Un ateo que ha pasado la mañana en los actos con el Papa y la noche en zona VIP de un festival indie, con escolta de helicóptero, mientras el sumario del caso Leire sigue engordando en los juzgados.

El Gobierno de la austeridad republicana. El presidente de la regeneración democrática.

Primavera Sound con Begoña Gómez, la misma Begoña que tiene causas judiciales abiertas y cuya asesora está procesada por malversación y tráfico de influencias.

El ateo presidente español, que quiere sacar la religión de las escuelas, que dinamita cruces y estatuas católicas, ahora va a distraer a su ganado con la visita del Papa. YO PASO pic.twitter.com/e1UsjN18pI — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) June 5, 2026

El ateo que no va a funerales pero sí al Papa

El historial de Sánchez con los actos religiosos institucionales es conocido y coherente: no asiste a los que no le convienen alegando sus convicciones laicas. No fue al funeral de Estado del expresidente Suárez en 2014, cuando era líder de la oposición. Ha evitado sistemáticamente actos con connotaciones católicas que no le proporcionaban ninguna ventaja política.

El mismo presidente que felicita el Ramadán con entusiasmo sincero y detalles culturales en sus mensajes institucionales, y que trata la Navidad con la frialdad del funcionario que cumple el trámite, ha encontrado esta semana razones para estar presente en cada acto de la visita papal con una puntualidad que sus convicciones ateas nunca le habían exigido antes.

La explicación no es espiritual. Es política y es obvia.

Con el sumario de las cloacas describiendo al PSOE como una organización que habría utilizado su estructura para presionar jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil, con la UCO señalando al presidente como «el one» que daba instrucciones, con Ábalos en prisión preventiva y con Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, aparecer junto al Papa sirve para tres objetivos simultáneos: ocupar el espacio mediático con imágenes institucionales que desplacen los titulares judiciales, proyectar normalidad y solidez ante una opinión pública que empieza a asociar su nombre con la corrupción, y construir una coartada de agenda de Estado para los días en que los sumarios aprietan más.

Ya lo ha calado el Papa al nosferatu.

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La cara de beato que pondrá en Barcelona

Porque la secuencia no termina en Madrid. Según informaciones sobre su agenda, Sánchez podría asistir a algún acto religioso en Barcelona durante la visita del Papa a la ciudad.

El mismo hombre que no va a funerales porque son religiosos y que se declara ateo con orgullo pondrá cara de feligrés agradecido ante las cámaras de medio mundo con el Mediterráneo de fondo y la Sagrada Família como decorado.

Y esa noche, o la siguiente, al Primavera Sound. Zona VIP. Begoña al lado.

El marido de Begoña navega entre la solemnidad vaticana y el indie internacional con la misma facilidad con que navega entre la promesa de regeneración democrática y la trama criminal que su partido habría organizado para protegerle.

A gastar, que paga EL SUFRIDO CONTRIBUYENTE https://t.co/wqeQe22mTe — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) June 7, 2026

El magistrado que dice lo que nadie en Ferraz quiere escuchar

El magistrado Joaquim Bosch declaró esta semana en televisión que el PSOE podría ser imputado como persona jurídica si se demuestra que su estructura fue utilizada para los fines descritos en el sumario y si falla su sistema de prevención de delitos. Es la primera vez que un jurista con ese perfil y esa visibilidad pública formula con esa claridad una posibilidad que hasta hace poco sonaba a exageración de la oposición.

El sumario menciona al presidente repetidamente como «el one», «el jefe» y «el presidente». La UCO ha concluido que era la única persona con autoridad para dar instrucciones a Santos Cerdán dentro del partido. Las notas de Leire Díez registran reuniones con sus iniciales. Bosch matiza que no hay pruebas suficientes para imputarle en este momento, pero no descarta que sea citado si el juez considera necesaria su declaración.

En ese contexto, la foto con el Papa no es un gesto de fe. Es un escudo.

Lo que el cinismo revela

La secuencia de esta semana, el ateo que recibe al Pontífice con devoción institucional y se va al festival indie con su esposa investigada, dice algo sobre Sánchez que sus propias palabras nunca dirían: que los principios, incluido el laicismo, son para él instrumentos al servicio del poder, no convicciones que guían la conducta.

Cuando el laicismo era útil para diferenciarse de la derecha católica o para no asistir a funerales incómodos, Sánchez era el ateo más consistente de la política española. Cuando la foto con el Papa sirve para tapar sumarios, Sánchez descubre que el protocolo religioso tiene su valor.

Mientras tanto, en los juzgados, el sumario sigue creciendo. Los términos que los analistas usan para describirlo, trama mafiosa, coacción, sicariato desde Ferraz, no desaparecen porque el presidente aparezca sonriendo junto a León XIV en el Palacio Real.

El Papa viene y se va. Los autos judiciales se quedan.