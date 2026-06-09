Visita institucional en plena gira papal

Ayuso se reúne en privado con el Papa León XIV durante su estancia en Madrid

El Pontífice entrega a la presidenta madrileña una medalla conmemorativa de su viaje apostólico, que continúa con actos multitudinarios en la capital

Ayuso se reúne en privado con el Papa León XIV durante su estancia en Madrid
Ayuso - Papa León XIV CM.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo este lunes por la tarde un encuentro reservado con el Papa León XIV en la Nunciatura Apostólica, en el marco de la visita oficial del Pontífice a España.

Durante la audiencia, el Santo Padre obsequió a la dirigente autonómica con una medalla conmemorativa diseñada con motivo de su actual viaje apostólico, que se desarrolla entre el 6 y el 12 de junio.

La pieza incorpora en su cara principal el escudo papal, mientras que en el reverso figura la imagen oficial de la visita junto al lema “Alzad la mirada”.

Tras esta reunión, el programa del Papa en la capital prosigue con una ofrenda floral a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña. Más tarde, está previsto un gran encuentro con la diócesis de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, uno de los actos centrales de su estancia.

Ayuso – Papa león XIV

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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