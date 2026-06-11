Madrid supera con éxito el mayor despliegue de su historia durante la visita de León XIV

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance del amplio dispositivo organizado con motivo del viaje apostólico del papa León XIV, un acontecimiento que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado como imborrable para la ciudad. Según ha señalado, la implicación de los madrileños y el trabajo coordinado de miles de empleados públicos han permitido que la capital afrontara con solvencia uno de los mayores retos logísticos de su historia reciente.

Más de 8.000 profesionales participaron en un operativo sin precedentes que, pese a las restricciones, mantuvo el pulso habitual de la ciudad. El alcalde ha subrayado que la respuesta de la ciudadanía fue clave para compatibilizar la celebración de los actos con la movilidad diaria, al tiempo que destacó la masiva asistencia y el ambiente de entusiasmo vivido durante los eventos.

Mientras la ciudad recupera progresivamente la normalidad con el desmontaje de infraestructuras, los datos reflejan cambios significativos en los hábitos de desplazamiento. El tráfico descendió de forma notable desde el inicio de las recomendaciones de teletrabajo, alcanzando caídas superiores al 30% en los días centrales. En paralelo, el sistema público de bicicleta eléctrica, bicimad, registró cifras históricas, superando los 80.000 viajes en una sola jornada y acumulando más de medio millón durante el periodo de gratuidad. Los autobuses de la EMT, también gratuitos, transportaron más de 10 millones de viajeros en una semana.

El dispositivo de seguridad y emergencias ha sido uno de los mayores desplegados por el Consistorio. Cerca de 4.000 agentes de Policía Municipal y un millar de sanitarios de SAMUR-Protección Civil cubrieron los actos, apoyados por bomberos y otros servicios. La coordinación permanente desde los centros de mando permitió gestionar la afluencia masiva sin incidencias relevantes, incluso en citas multitudinarias como la misa en Cibeles, que reunió a más de un millón de personas.

En el ámbito sanitario, las intervenciones fueron mayoritariamente leves, relacionadas con el calor y mareos. Los servicios de emergencia atendieron a cientos de asistentes tanto en espacios abiertos como cerrados, con un número reducido de traslados hospitalarios.

También destacó el operativo de limpieza, que permitió recuperar el aspecto habitual de las calles en pocas horas tras los grandes actos. En total, se recogieron cerca de 38.000 kilos de residuos, con una elevada proporción correctamente reciclada, lo que el Ayuntamiento interpreta como una muestra de civismo.

Por otro lado, los servicios sociales prestaron atención a casi 200 personas, ofreciendo apoyo a colectivos vulnerables, asistencia a mayores y ayuda en casos de extravío, especialmente de menores.

La visita papal también tuvo un fuerte impacto en el entorno digital, con millones de visualizaciones en los canales municipales, y dejó huella en la imagen de la ciudad gracias a la decoración especial instalada en distintos puntos emblemáticos.