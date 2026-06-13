Y llegó el Rey de España y lo arregló todo: El accidentado regreso del Papa León XIV a Roma

Y llegó el Rey de España y empezó la diversión… parafraseando una vieja canción cubana, de otro tono y sentido diferente.

Don Felipe vuelve a demostrar que su papel como Jefe del Estado va mucho más allá del protocolo.

No solo es un anfitrión ejemplar, sino que ha vuelto a probar su capacidad para resolver con serenidad situaciones imprevistas, especialmente cuando estas pueden proyectar una imagen negativa de España en el exterior.

La bandera que no se rindió

Hace apenas dos semanas, el Rey ya protagonizó un gesto similar durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, cuando la bandera nacional se desprendió del mástil justo en el momento de ser izada. Con una reacción serena e inmediata, Don Felipe ordenó al abanderado de la Guardia Real que colocara su propia bandera junto al mástil, permitiendo que esta presidiera la ceremonia en sustitución de la que había caído —imposible de volver a izar por la rotura de un elemento de sujeción—.

Tenerife: un final de viaje con sorpresa

Este viernes, el Monarca volvió a estar a la altura de las circunstancias, esta vez con un protagonista de mayor relevancia internacional: el avión del Papa León XIV, que sufrió una avería justo cuando debía despegar de regreso a Roma tras su histórica visita de siete días a Canarias.

Lo que había sido una agenda impecable corría el riesgo de quedar empañada por un imprevisto técnico de última hora. Sin embargo, la rápida intervención del Rey evitó que el Pontífice tuviera que esperar en el aeropuerto a que Iberia enviara una aeronave de sustitución.

Según relató el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una entrevista radiofónica, fue el propio Felipe VI quien advirtió el problema antes incluso de que se hiciera oficial. Mientras los presentes esperaban el inicio de la maniobra de despegue, el Monarca señaló que uno de los motores no estaba funcionando —una observación que minutos después confirmarían los técnicos del aeropuerto.

Del gesto de cortesía a la solución improvisada

Tras acompañar al Santo Padre hasta la escalerilla, Don Felipe permaneció en pista, como gesto protocolario, esperando a que la aeronave iniciara el rodaje. Fue entonces cuando se confirmó que uno de los motores no se había encendido. El Rey regresó de inmediato al avión, subió a bordo e invitó al Papa a esperar en la sala de autoridades del aeropuerto de Tenerife Norte.

Desde el primer momento, ofreció al Pontífice su propio avión oficial: el Falcon de la Fuerza Aérea Española que le había trasladado desde Madrid hasta la isla. León XIV, no obstante, confió inicialmente en que los técnicos pudieran solucionar la avería y pidió algo de tiempo. Solo cuando se confirmó que Iberia enviaría otra aeronave —que finalmente llegó a las 21:40 horas— el Papa aceptó el ofrecimiento real y emprendió su regreso a Roma, donde aterrizó a las 23:03 horas.

Felipe VI acompañó de nuevo al Papa hasta el Falcon y, una vez despegada la aeronave, permaneció en el aeropuerto esperando la llegada del avión que Defensa le envió desde Torrejón de Ardoz, que tomó tierra a las 22:14 horas. Mientras el avión papal aterrizaba en la capital italiana, el del Rey partía de Tenerife hacia Madrid.

Un patrón que ya tiene antecedentes

No es la primera vez que Don Felipe cede sus medios de transporte ante un imprevisto. En 2016, prestó su helicóptero al entonces presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, para que pudiera regresar a tiempo a Madrid desde Cuacos de Yuste (Cáceres) y no perder su vuelo hacia Estrasburgo.

Ambos habían asistido a la entrega del Premio Europeo Carlos V en el Monasterio de Yuste, pero unas intensas lluvias generaron tal cantidad de barro que el helicóptero no pudo aterrizar en el punto previsto, obligando a buscar un emplazamiento alternativo y retrasando la ceremonia.

Tras cederle el helicóptero a Schulz, el Rey regresó a Madrid por carretera, deteniéndose a mitad de camino para almorzar junto a su comitiva en un restaurante de carretera con un menú de 11 euros. Al finalizar, se fotografió con el personal del establecimiento y con los vecinos que se acercaron a saludarle.

Un cierre marcado por la solidaridad

Más allá del incidente técnico, la visita del Papa a Canarias quedará recordada por su fuerte componente social. La estancia concluyó con una misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz, a la que asistieron cerca de 40.000 personas, tras una intensa agenda que incluyó visitas a centros de acogida y encuentros con fieles.

Uno de los momentos más significativos tuvo lugar en La Laguna, donde el Pontífice agradeció públicamente la labor del archipiélago en la acogida de migrantes, subrayando la dignidad humana y recordando que «todos somos hermanos», en un mensaje centrado en la solidaridad y la convivencia.

A pesar del contratiempo técnico, el Papa logró finalmente regresar a Roma, cerrando así su primer viaje oficial a España con un balance marcado tanto por su mensaje social como por la gestión discreta y eficaz del Rey ante un imprevisto que, gracias a su intervención, apenas dejó huella en el recuerdo de la visita.