Alberto Fernández-Tresguerres: «En Bartimeo desconectas del ruido y descubres que Dios tiene un plan para ti»

En un contexto en el que cada vez más jóvenes buscan espacios de silencio y sentido en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana, el Retiro de Bartimeo se ha consolidado como una de las iniciativas de evangelización con mayor crecimiento entre los adolescentes en España. Inspirado en el pasaje evangélico del ciego Bartimeo, que recupera la vista tras encontrarse con Jesús, el retiro ofrece un fin de semana de oración, convivencia y reflexión para jóvenes de entre 15 y 18 años. Sin desvelar el contenido de la experiencia, quienes la han vivido coinciden en que supone un punto de inflexión en sus vidas. Alberto Fernández-Tresguerres, participante y servidor de Bartimeo, explica a PERIODISTA DIGITAL qué hace diferente este retiro y qué cambios ha visto en quienes deciden vivirlo.

Para quienes nunca han escuchado hablar de Bartimeo, ¿cómo les explicarías en qué consiste este retiro?

Bartimeo es, sobre todo, un fin de semana para hacer un parón con el Señor. Vivimos rodeados de ruido, de prisas, de redes sociales, de preocupaciones y de expectativas. En el retiro dejamos todo eso a un lado para centrarnos en nosotros mismos y en nuestra relación con Dios. Es un regalo que uno se hace a sí mismo: un tiempo de desconexión para volver a lo esencial.

¿Qué hace que el Retiro de Bartimeo sea una experiencia diferente a otros retiros espirituales?

La principal diferencia es que es un retiro de jóvenes y para jóvenes. Aunque contamos con la ayuda de coordinadores adultos —matrimonios o personas con mucha experiencia que nos acompañan durante todo el proceso—, quienes servimos el retiro somos jóvenes. Muchos, de hecho, acabamos de vivir Bartimeo unos meses antes.

Eso hace que entendamos muy bien las inquietudes, los problemas y las dudas de quienes llegan. Hablamos el mismo lenguaje, compartimos preocupaciones parecidas y eso facilita muchísimo el acompañamiento. Se crea un ambiente muy cercano y muy auténtico.

¿Quién puede participar en un Retiro de Bartimeo? ¿Existe algún perfil concreto?

Puede participar cualquier joven de entre 15 y 18 años, es decir, estudiantes de 4.º de ESO hasta 2.º de Bachillerato. No hay un perfil determinado.

Acuden chicos con una fe muy sólida, otros que están pasando por una crisis espiritual y buscan reencontrarse con Dios, e incluso jóvenes que se consideran completamente ateos. Algunos terminan convirtiéndose durante el retiro y otros no, pero hay algo que todos comparten: nadie sale diciendo que haya sido una mala experiencia. Creyentes o no, todos experimentan un ambiente de amor, acogida y respeto que les marca de alguna manera.

Sin revelar las sorpresas del retiro, ¿qué puede esperar quien decide vivir esta experiencia?

Creo que no hace falta desvelar nada para decir que cualquier persona que vaya a Bartimeo experimentará el amor incondicional que Dios tiene por ella. Descubrirá que el Señor tiene un plan para su vida y comprenderá que no pasa nada por aceptarlo, aunque a veces dé miedo.

También encontrará una acogida enorme por parte de los servidores y sentirá que no está solo. Jesús ocupa el centro del retiro, pero también está muy presente la figura de la Virgen María, que acompaña a todos los que viven la experiencia.

¿Qué cambios has visto en quienes participan en Bartimeo?

El cambio más evidente es la manera de mirar la vida. Aprendemos a abrazar nuestra cruz y a no pedirle a Dios una cruz más ligera, sino una espalda más fuerte para llevarla. Descubrimos que muchas cosas que nos suceden tienen un sentido y que la vida no es fruto de la casualidad.

He visto casos muy cercanos de jóvenes que llegaron siendo ateos y encontraron la fe durante el retiro. Otros quizá no dieron ese paso, pero sí cambiaron completamente su percepción de la religión y, sobre todo, aprendieron a mirar el mundo con otros ojos. Al final, Bartimeo deja huella en todos, porque nadie sale igual que entró.