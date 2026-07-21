Meritxell Abadía: «La fe no pertenece al pasado; responde a las preguntas más actuales de nuestra generación»

En una época dominada por el consumo inmediato, las modas efímeras y la hiperconexión, cada vez son más los jóvenes que vuelven la mirada hacia aquello que permanece. Meritxell, fundadora de MerydeMaria, forma parte de esa generación que ha decidido vivir la fe sin complejos y convertirla en el eje de un proyecto empresarial que trasciende la simple joyería.

Lo que comenzó como una iniciativa emprendedora terminó convirtiéndose, según ella misma explica, en una misión personal. Sus piezas —bendecidas en santuarios como Lourdes, Fátima o El Pilar y elaboradas por artesanos españoles— buscan recordar a quien las lleva que existe una realidad que va mucho más allá de lo material.

En esta conversación, Meritxell reflexiona sobre el auge de la espiritualidad entre los jóvenes, la necesidad de encontrar sentido en una sociedad cada vez más acelerada y el papel que puede desempeñar una sencilla joya como recordatorio permanente de la fe.

«Entré en una iglesia buscando ayuda sin saberlo y desde entonces no he salido de ella»

MerydeMaria nace, según usted misma ha explicado, de un acto de fe. ¿Qué la llevó a pensar que era el momento de reivindicar ese mensaje precisamente ahora?

La verdad es que nunca me senté a pensar que había llegado el momento de reivindicar un mensaje concreto. Ha sido algo mucho más natural. Siempre he creído en Dios, pero no de la manera en la que lo hago hoy. Aunque fue en un punto bajo de mi vida cuando comenzó a ocupar un lugar mucho más profundo en ella. Entré en una iglesia con mi madre y mi abuela buscando respuestas y ayuda sin saberlo y, desde entonces, no he salido de ella.

Aquí hubo un antes y un después positivo en mi vida: ahora camino cada día de la mano de Dios y de la Virgen, que me acompaña. Aquel instante marcó un antes y un después en mi camino. Desde ese momento hasta hoy, mi fe sigue creciendo cada día más y siempre he procurado caminar de la mano de Dios.

La fe con la que empecé no es la misma que vivo hoy. Ha ido madurando conmigo y me ha permitido comprender mejor el mensaje que Dios quiere transmitir a través de MerydeMaria. Siempre digo que le debo muchísimo a este proyecto, porque la gente piensa que soy yo quien lo ha construido, cuando la realidad es que él también me ha construido a mí.

Gracias a él he podido conocer a muchísimas personas, viajar a lugares que jamás habría imaginado, vivir experiencias tan especiales como el Jubileo en Roma o visitar santuarios como El Pilar, Lourdes y Fátima para bendecir las joyas. Todo ello me ha permitido descubrir una parte de mí que probablemente todavía no conocería.

Creo que, después de la pandemia y en un mundo cada vez más inmediato y digital, muchos compartimos la necesidad de volver a aquello que nos da paz y nos sostiene de verdad. Yo misma lo he vivido y me he dado cuenta de que no era la única. Hay muchísimos jóvenes que creen, que buscan y que necesitan esperanza.

Por eso siento que este mensaje tiene sentido precisamente ahora. Porque me he dado cuenta de que la fe no pertenece al pasado, sino que responde a preguntas muy actuales. Todos necesitamos sentirnos acompañados y recordar que hay algo más grande que nosotros mismos.

Además, siempre digo que este proyecto me ha sido concedido. Yo me encargo de trabajar muchísimo cada día, pero hay muchas cosas que han ocurrido en este camino que sé que no dependen solo de mí. Me siento profundamente afortunada de poder dedicar mi vida a algo que amo tanto y de comprobar, cada día, cómo este proyecto sigue llegando a las personas que tenían que encontrarlo.

«La fe no pertenece al pasado, sino que responde a preguntas muy actuales.»

En una época marcada por el consumismo y la inmediatez, ¿por qué cree que una joya con significado puede conectar más que una joya de lujo convencional?

Creo que vivimos en la época del «más». Queremos más cosas, más experiencias, más éxito y más reconocimiento. Y, sin embargo, nunca habíamos estado tan insatisfechos. Nada termina de saciar del todo esa sed que llevamos dentro.

Por eso pienso que aquello que nos recuerda lo verdaderamente importante conecta de una manera distinta. A veces es tan sencillo como mirar algo que llevas puesto y volver a poner el foco en lo que de verdad merece la pena.

Además, me gusta pensar que nunca estamos solos. Solemos creer que los momentos importantes nos pertenecen únicamente a nosotros, pero yo no lo vivo así. Cuando compartimos un café con alguien a quien queremos, cuando conseguimos aquello por lo que llevábamos tiempo rezando o cuando simplemente tenemos un mal día, siempre hay Algo más grande acompañándonos, aunque a veces se nos olvide.

Quizá el verdadero lujo hoy no sea tener más, sino necesitar menos para sentirnos plenamente felices.

Habla de «joyas con alma». ¿Cree que la sociedad actual está cansada de lo superficial y vuelve a buscar símbolos que trasciendan la estética?

Sí, absolutamente. Creo que estamos volviendo a valorar aquello que permanece. Vivimos rodeados de estímulos constantes y, paradójicamente, cada vez necesitamos más aquello que nos haga parar un momento. Creo que estamos volviendo a valorar las cosas que permanecen y que tienen un significado más allá de lo que vemos a simple vista.

Me hace mucha ilusión ver cómo muchos jóvenes ya no esconden aquello en lo que creen y se atreven a vivirlo con naturalidad. Al final, todos necesitamos recordar quiénes somos y qué es lo verdaderamente importante para nosotros.

Creo que nos hemos dado cuenta de que tenerlo todo no significa sentirnos llenos. Vivimos rodeados de cosas bonitas, pero seguimos buscando aquello que permanezca cuando pasa el ruido.

Hay cosas que no se pueden explicar del todo, simplemente se sienten. Y creo que eso también alimenta el alma.

«El verdadero lujo quizá no sea tener más, sino necesitar menos para sentirse plenamente feliz.»

MerydeMaria reivindica la belleza consciente. ¿Considera que hemos perdido la capacidad de encontrar belleza en lo sencillo y en lo cotidiano?

Creo que, muchas veces, se nos olvida todo lo que ya tenemos. Vivimos tan deprisa que dejamos de sorprendernos por las cosas más sencillas: despertarnos un día más, tener un hogar al que volver, poder abrazar a las personas que queremos o disfrutar de aquello que tantas veces damos por hecho.

Para mí, la belleza consciente tiene mucho que ver con el agradecimiento. Con aprender a mirar nuestra vida con más calma y descubrir que gran parte de ella ya es extraordinaria, aunque no siempre nos demos cuenta.

No necesitamos que nos ocurran cosas increíbles todos los días para ser felices. Quizá solo necesitamos aprender a mirar mejor.

¿Hasta qué punto la fe o la espiritualidad han influido en su manera de entender el diseño y el emprendimiento?

Al cien por cien. Llegó un momento en el que entendí que no quería separar mi proyecto de la parte más importante de mi vida. Si Dios ocupaba un lugar tan importante para mí, ¿por qué no iba a ocuparlo también en aquello a lo que le dedico tantas horas cada día?

Siempre me ha gustado la elegancia atemporal y crear piezas bonitas que pudieran acompañarte toda la vida, pero sentía que faltaba algo. No quería quedarme solo en hacer algo bonito, también quería transmitir aquello que a mí me había cambiado tanto la vida.

Además, MerydeMaria me ha permitido descubrir que compartir la fe es muchísimo más bonito de lo que imaginaba. He conocido a jóvenes maravillosos, he podido vivir experiencias que jamás habría imaginado y me he dado cuenta de que somos muchos más de los que pensamos.

Al final, es el reflejo de aquello en lo que creo y de la persona que intento ser cada día.

Sus piezas están elaboradas por artesanos y proveedores españoles. ¿Es también una forma de defender una determinada manera de hacer las cosas?

Sí. Vivimos demasiado acostumbrados a quererlo todo rápido y yo sigo creyendo en las cosas hechas con tiempo y con cariño. Me gusta poder conocer a las personas con las que trabajo, ir a verlas cuando podemos y construir el proyecto juntos. Al final, es un proyecto muy personal y quería que eso también se reflejara en la manera de hacer las cosas.

«La historia de MerydeMaria no nace de una estrategia de marketing; simplemente ha ocurrido.»

En su opinión, ¿qué puede decir una joya sobre la identidad de quien la lleva? ¿Puede convertirse en una declaración de principios?

Mucho más de lo que pensamos. Hay personas que llevan una cruz porque quieren expresar abiertamente su fe y otras que simplemente sienten que tenían que elegir esa pieza en ese momento de su vida. Y ambas razones me parecen igual de bonitas.

Me hace mucha ilusión cuando alguien me escribe diciéndome que no se quitó su collar para un examen importante, para una entrevista de trabajo o que duerme con él cada noche. Ahí entiendes que ya no es solo algo que te pones.

Creo que, de alguna manera, aquello que elegimos llevar cada día también habla de nosotros y de lo que es importante en nuestra vida.

Hoy muchas marcas venden una historia además de un producto. ¿Qué diferencia la historia de MerydeMaria de una estrategia de marketing?

He estudiado un doble grado de Marketing y me apasiona todo lo relacionado con las marcas y la comunicación, por lo que sé la importancia que tiene construir una buena historia alrededor de un proyecto. Pero también he aprendido que hay cosas que no se pueden diseñar.

La comunidad que se ha creado alrededor de la marca, las personas que han llegado al proyecto o todo lo que me ha regalado este camino son cosas que jamás habría podido planificar. Han ido sucediendo de una manera muy natural.

Creo que la diferencia está en que una estrategia de marketing se piensa; mi historia simplemente ha ocurrido. Es el reflejo de mi vida y ha ido creciendo conmigo desde el primer día.

¿Cree que existe un vacío de sentido en nuestra sociedad que explique el éxito de proyectos que apelan a lo simbólico y a lo trascendente?

Creo que hemos normalizado tenerlo todo al alcance de la mano, pero nos hemos olvidado de hacernos las preguntas importantes.

¿Quién soy? ¿Qué es lo verdaderamente importante para mí? ¿Qué lugar ocupa la fe, el amor o las personas que quiero en mi vida? Creo que todos, tarde o temprano, terminamos haciéndonos esas preguntas.

Por eso no me sorprende que cada vez más personas vuelvan a buscar aquello que trasciende lo inmediato. El ser humano sigue necesitando exactamente lo mismo que hace cien años: amar, sentirse amado y encontrar un sentido a su vida.

«Muchas veces creemos que somos pocos hasta que dejamos de vivir la fe en silencio»

Si tuviera que resumir en una sola idea aquello que MerydeMaria quiere recordar a quien lleva una de sus joyas, ¿cuál sería?

«Que nunca olvide levantar la mirada.»

Vivimos tan deprisa que, muchas veces, olvidamos detenernos, agradecer y recordar aquello que verdaderamente importa. Me gustaría que cada pieza fuera un pequeño recordatorio de eso.

Yo no sé qué necesita cada persona cuando recibe una de nuestras piezas; eso solo lo sabe el Santísimo y la Virgen. Para algunos será volver a empezar, para otros acercarse un poquito más a Dios, sentirse acompañados en un momento difícil o recordar cuánto son amados.

Quizá, en el fondo, MerydeMaria solo quiere recordarnos que hay que levantar la mirada un poquito más a menudo.

En los últimos años se percibe un renovado interés de muchos jóvenes por la religión y la fe. ¿Cómo interpreta este fenómeno?

He tenido la suerte de comprobarlo durante estos últimos años. He conocido a muchísimos jóvenes que viven su fe con muchísima alegría y naturalidad y me parece precioso ver cómo cada vez son más los que se atreven a compartirla.

Creo que mi generación no está mirando al pasado, sino buscando respuestas muy actuales a preguntas que todos nos seguimos haciendo. Y eso me parece profundamente esperanzador.

«Muchas veces creemos que somos pocos hasta que dejamos de vivir la fe en silencio.»

¿Cree que las nuevas generaciones viven la religión de una manera distinta a sus padres, más personal y menos cultural? ¿Puede la joyería convertirse también en una forma discreta de expresar esa identidad creyente?

Creo que sí. Lo bonito es que cada vez veo a más jóvenes acercarse a la fe desde la libertad y el convencimiento personal. Al final, cada uno la vive de una manera distinta y todas merecen el mismo respeto.

Y sí, creo que una pieza puede convertirse en una forma muy bonita y discreta de expresar aquello en lo que creemos. A veces una cruz inicia conversaciones maravillosas y otras simplemente le recuerda a quien la lleva algo que necesitaba recordar ese día.

Lo más bonito que me ha regalado este proyecto es descubrir que cada persona encuentra algo distinto en él. Yo no sé qué necesita quien recibe una de nuestras piezas, y creo que eso es algo que solo Dios y la Virgen saben. Mi trabajo simplemente consiste en poner todo el cariño posible en lo que hago y llevarlas a bendecir.

Me gusta pensar que cada una de ellas tiene un mensaje distinto para la persona que la recibe. Si consiguen acercarla un poquito más a Dios, recordarle que es profundamente querida o hacer que levante la mirada en un momento difícil, entonces habrá merecido la pena.