Sonia Llauró de Ibarra, la madre que ha tenido 12 hijos, de los que seis son sacerdotes y dos son monjas

En una modesta vivienda de Argentina, el apellido Ibarra se ha convertido en algo notable dentro del ámbito religioso: de sus doce hijos, seis son sacerdotes, dos son religiosas, tres han formado sus propias familias y uno falleció de niña.

Lo que comenzó como un matrimonio joven, con pocos planes más allá de criar una prole numerosa, ha evolucionado en una historia que ha dado la vuelta al globo: los hijos de Sonia Llauró y Diego Ibarra ejercen como sacerdotes y religiosas en lugares tan diversos como Filipinas, Polonia, Estados Unidos y Bolivia.

Sonia y Diego nunca llegaron a imaginar que se iban a convertir en auténticos semilleros de vocaciones.

The Power of Family Prayer: 8 Vocations from One Household Sonia Llauró de Ibarra’s family is a beautiful testament to faith. With 6 sons serving as priests and 2 daughters as religious sisters, she proves that the future of the Church begins at home.#XPortrait… pic.twitter.com/mJbHRfsd7a — SG News (@SGNews123) August 21, 2026

Un hogar normal que no parecía “de santos”

La imagen es casi de película: una madre, que describe su hogar como “absolutamente normal”, con disputas, una economía ajustada y el ruido habitual de doce infantes.

Ahora, al mirar hacia atrás, se sorprende al ver cómo ese bullicio cotidiano ha generado ocho vocaciones religiosas. No se trataba de escenas milagrosas ni de apariciones extraordinarias. Era una casa con fregaderos, lavadoras y el cansancio natural de la vida familiar.

Sonia subraya que nunca tuvo como objetivo “hacer sacerdotes”. Su perspectiva es más sencilla:

misa cada domingo y oración en el hogar

respeto a la libertad individual de cada hijo

un buen sentido del humor para sobrellevar la vida diaria

La fe se vivía en su hogar a través de pequeños gestos más que de discursos grandilocuentes: bendecir la mesa, hablar de Dios con naturalidad, acompañar a los hijos en catequesis y grupos juveniles, manteniendo un ambiente en el que la religión fluía como parte del día a día, y no como una carga pesada.

SONIA IBARRA: TESTIMONIO DE FE Y MISIÓN, MADRE DE 6 SACERDOTES, 2 RELIGIOSAS, 3 HIJOS CASADOS Y 1 HIJO EN EL CIELOhttps://t.co/j6QfesTJge No te pierdas esta impactante entrevista del canal “Un Sacerdote Millennial”, donde el Padre Byron conversa con Sonia Ibarra, madre de 6… pic.twitter.com/wbPrioer1D — Voz Católica (@Voz_Catolica) May 11, 2026

Doce hijos, ocho consagrados y tres casados

La configuración de la familia Ibarra permite comprender el eco social y eclesial de este hogar. En síntesis:

6 hijos fueron destinados al sacerdocio

2 hijas decidieron ser religiosas

3 hijos han construido sus familias como laicos

1 hija murió en la infancia

Esta combinación desafía los estereotipos: la vocación religiosa o sacerdotal no se ve como un alejamiento de la vida familiar, sino como un camino de entrega que forma parte de una misma narrativa. Los hijos casados son citados en la historia con el mismo respeto que los consagrados, y Sonia enfatiza que su mayor alegría es ver a cada uno en el lugar donde siente que Dios los llama.

La tabla a continuación resume, de manera concisa, la realidad vocacional de este hogar:

Tipo de vocación Número de hijos Sacerdotes 6 Religiosas 2 Casados 3 Fallecida en la infancia 1

Vocaciones repartidas por el mundo

Lo más sorprendente se revela al observar el mapa: los hijos sacerdotes y religiosas de los Ibarra están llevando a cabo su labor en diversos continentes:

en parroquias y misiones de Filipinas

en comunidades de Polonia

en diócesis de Estados Unidos

en obras pastorales de Bolivia

Para esta familia arraigada en Argentina, la situación resulta paradójica: aunque el hogar está vacío y en silencio, su vida cotidiana se ha expandido a miles de kilómetros. Sonia menciona la “soledad aparente” del hogar, que se compensa con mensajes, llamadas y la certeza de que sus hijos “están conquistando el mundo para el Señor”, una expresión que ha resonado en redes sociales y que ella pronuncia con una mezcla de orgullo y humildad.

Miedos, resistencia y sentido del humor

Sonia comparte anécdotas que muchos padres pueden identificar. No todo ha sido entusiasmo en la vocación:

algún hijo que expresa su deseo de ingresar al seminario, generándole a ella una sensación de vértigo

el temor a “perder” a los hijos debido a la distancia

inseguridades concretas sobre el futuro, la estabilidad y la salud emocional

En medio de esa tensión, el humor se ha convertido en una herramienta esencial. La madre relata historias de sobremesas, bromas entre hermanos sobre quién “fichará” primero para el seminario, y pequeños roces entre los hijos que finalmente se solucionaron con paciencia. La vocación religiosa no se presenta como un camino fácil, sino lleno de las mismas vulnerabilidades que cualquier decisión adulta.

Impacto en la Iglesia y en la conversación social

La historia de los Ibarra ha captado la atención internacional por tocar aspectos clave:

el debate sobre la viabilidad de las vocaciones sacerdotales en muchos países occidentales

el papel fundamental de las familias en la transmisión de la fe

la imagen pública de una Iglesia en transformación

Mientras diócesis en Europa y Estados Unidos anuncian el cierre de parroquias por falta de sacerdotes, este hogar argentino se presenta como un raro contrapunto: ocho personas dedicadas a tiempo completo a la vida eclesial, salidas de la misma mesa familiar. Más que un modelo a seguir, su experiencia plantea una pregunta crucial: ¿qué rol juega la vida familiar, la educación emocional y la práctica religiosa sencilla en el surgimiento de vocaciones en la actualidad?

Tres curiosidades sobre la familia Ibarra

Para finalizar, aquí algunas notas que humanizan esta historia: