UNA CASA ARGENTINA LLENA DE LLAMADAS

Sonia Llauró de Ibarra, la madre que ha tenido 12 hijos, de los que seis son sacerdotes y dos son monjas

En una familia argentina, seis hijos sacerdotes y dos religiosas han transformado un hogar sencillo en un inesperado vivero de vocaciones, entre temores, humor y una fe muy concreta.

La familia de Sonia Llauró de Ibarra.
La familia de Sonia Llauró de Ibarra. PD
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En una modesta vivienda de Argentina, el apellido Ibarra se ha convertido en algo notable dentro del ámbito religioso: de sus doce hijos, seis son sacerdotes, dos son religiosas, tres han formado sus propias familias y uno falleció de niña.

Lo que comenzó como un matrimonio joven, con pocos planes más allá de criar una prole numerosa, ha evolucionado en una historia que ha dado la vuelta al globo: los hijos de Sonia Llauró y Diego Ibarra ejercen como sacerdotes y religiosas en lugares tan diversos como Filipinas, Polonia, Estados Unidos y Bolivia.

Sonia y Diego nunca llegaron a imaginar que se iban a convertir en auténticos semilleros de vocaciones.

Un hogar normal que no parecía “de santos”

La imagen es casi de película: una madre, que describe su hogar como “absolutamente normal”, con disputas, una economía ajustada y el ruido habitual de doce infantes.

Ahora, al mirar hacia atrás, se sorprende al ver cómo ese bullicio cotidiano ha generado ocho vocaciones religiosas. No se trataba de escenas milagrosas ni de apariciones extraordinarias. Era una casa con fregaderos, lavadoras y el cansancio natural de la vida familiar.

Sonia subraya que nunca tuvo como objetivo “hacer sacerdotes”. Su perspectiva es más sencilla:

  • misa cada domingo y oración en el hogar
  • respeto a la libertad individual de cada hijo
  • un buen sentido del humor para sobrellevar la vida diaria

La fe se vivía en su hogar a través de pequeños gestos más que de discursos grandilocuentes: bendecir la mesa, hablar de Dios con naturalidad, acompañar a los hijos en catequesis y grupos juveniles, manteniendo un ambiente en el que la religión fluía como parte del día a día, y no como una carga pesada.

Doce hijos, ocho consagrados y tres casados

La configuración de la familia Ibarra permite comprender el eco social y eclesial de este hogar. En síntesis:

  • 6 hijos fueron destinados al sacerdocio
  • 2 hijas decidieron ser religiosas
  • 3 hijos han construido sus familias como laicos
  • 1 hija murió en la infancia

Esta combinación desafía los estereotipos: la vocación religiosa o sacerdotal no se ve como un alejamiento de la vida familiar, sino como un camino de entrega que forma parte de una misma narrativa. Los hijos casados son citados en la historia con el mismo respeto que los consagrados, y Sonia enfatiza que su mayor alegría es ver a cada uno en el lugar donde siente que Dios los llama.

La tabla a continuación resume, de manera concisa, la realidad vocacional de este hogar:

Tipo de vocaciónNúmero de hijos
Sacerdotes6
Religiosas2
Casados3
Fallecida en la infancia1

Vocaciones repartidas por el mundo

Lo más sorprendente se revela al observar el mapa: los hijos sacerdotes y religiosas de los Ibarra están llevando a cabo su labor en diversos continentes:

  • en parroquias y misiones de Filipinas
  • en comunidades de Polonia
  • en diócesis de Estados Unidos
  • en obras pastorales de Bolivia

Para esta familia arraigada en Argentina, la situación resulta paradójica: aunque el hogar está vacío y en silencio, su vida cotidiana se ha expandido a miles de kilómetros. Sonia menciona la “soledad aparente” del hogar, que se compensa con mensajes, llamadas y la certeza de que sus hijos “están conquistando el mundo para el Señor”, una expresión que ha resonado en redes sociales y que ella pronuncia con una mezcla de orgullo y humildad.

Miedos, resistencia y sentido del humor

Sonia comparte anécdotas que muchos padres pueden identificar. No todo ha sido entusiasmo en la vocación:

  • algún hijo que expresa su deseo de ingresar al seminario, generándole a ella una sensación de vértigo
  • el temor a “perder” a los hijos debido a la distancia
  • inseguridades concretas sobre el futuro, la estabilidad y la salud emocional

En medio de esa tensión, el humor se ha convertido en una herramienta esencial. La madre relata historias de sobremesas, bromas entre hermanos sobre quién “fichará” primero para el seminario, y pequeños roces entre los hijos que finalmente se solucionaron con paciencia. La vocación religiosa no se presenta como un camino fácil, sino lleno de las mismas vulnerabilidades que cualquier decisión adulta.

Impacto en la Iglesia y en la conversación social

La historia de los Ibarra ha captado la atención internacional por tocar aspectos clave:

  • el debate sobre la viabilidad de las vocaciones sacerdotales en muchos países occidentales
  • el papel fundamental de las familias en la transmisión de la fe
  • la imagen pública de una Iglesia en transformación

Mientras diócesis en Europa y Estados Unidos anuncian el cierre de parroquias por falta de sacerdotes, este hogar argentino se presenta como un raro contrapunto: ocho personas dedicadas a tiempo completo a la vida eclesial, salidas de la misma mesa familiar. Más que un modelo a seguir, su experiencia plantea una pregunta crucial: ¿qué rol juega la vida familiar, la educación emocional y la práctica religiosa sencilla en el surgimiento de vocaciones en la actualidad?

Tres curiosidades sobre la familia Ibarra

Para finalizar, aquí algunas notas que humanizan esta historia:

  1. Sonia recalca que no se considera “madre de héroes”, sino de personas comunes que un día respondieron a una llamada interior.
  2. El lema familiar podría ser esa frase que repite con una mezcla de risa y fe: “Nosotros ponemos el plato, Dios pone la vocación”, una forma sencilla de describir su enfoque de crianza.
  3. A pesar del recorrido mundial de sus hijos, el hogar de los Ibarra sigue siendo el lugar donde todo comenzó: un pequeño salón, fotos adornando las paredes y una madre que contempla ese mapa de destinos, susurrando que, desde allí, su familia continúa “conquistando el mundo” gracias a un servicio cotidiano y discreto.

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