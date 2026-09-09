De las matemáticas, la ingeniería y la investigación al seminario: cuatro jóvenes de Barcelona se preparan para ser sacerdotes

Hay historias que llaman la atención precisamente porque rompen con los tópicos de una época. Es el caso de cuatro jóvenes de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat que este curso han decidido dar un paso poco habitual: dejar temporalmente sus caminos académicos y profesionales para iniciar un proceso de discernimiento hacia el sacerdocio.

Álex Baró, Gaspar Gómez, Tomàs Subirà y Robert Villar comenzarán este curso su formación en el Seminario Interdiocesano de Cataluña. Los cuatro tienen entre 20 y 29 años y comparten, además de su pertenencia a comunidades parroquiales, una particularidad que ha despertado la atención: sus trayectorias están estrechamente relacionadas con las ciencias, la tecnología y la investigación.

La noticia ha sido recibida con satisfacción por la diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Su obispo, Xabier Gómez, ha definido a los cuatro jóvenes como «semillas de futuro», celebrando el paso que han decidido dar y poniendo en valor sus diferentes historias personales y vocacionales.

No se trata, además, de cuatro jóvenes que hayan seguido exactamente el mismo recorrido. Cada uno llega al seminario desde una experiencia diferente, con estudios, trabajos e inquietudes propias, pero todos coinciden en una misma decisión: dedicar un periodo de sus vidas a discernir si están llamados al sacerdocio.

DE LAS MATEMÁTICAS A LA VOCACIÓN

Uno de ellos es Álex Baró, de 22 años. Procedente de la parroquia de Santa María de Castelldefels, ha estudiado Matemáticas en la Universidad de Barcelona.

Su llegada al seminario supone un nuevo capítulo después de una formación universitaria eminentemente científica. Baró afronta ahora un camino de discernimiento en el que pretende descubrir con mayor profundidad cuál es la vocación a la que está llamado.

«Empiezo el camino en el seminario con la ilusión de discernir el llamado de Dios», explica.

Su caso representa una de las características que comparten los cuatro nuevos seminaristas: no proceden de perfiles ajenos a la formación académica, sino que han desarrollado estudios exigentes y especializados antes de plantearse su futuro dentro de la Iglesia.

UN DESARROLLADOR WEB QUE DECIDE DAR UN GIRO A SU VIDA

También tiene 22 años Gaspar Gómez, procedente de Vallirana y de la misma parroquia de Santa María de Castelldefels.

Su camino es especialmente singular porque antes de entrar en el seminario ya se encontraba trabajando como desarrollador web.

La tecnología y la programación formaban parte de su vida profesional, pero durante ese recorrido comenzó a plantearse una pregunta diferente sobre su futuro.

«En medio de mi trabajo como desarrollador web creo haber escuchado el llamado a entregar mi vida al Señor», afirma.

Su decisión supone, por tanto, abrir un periodo de discernimiento en el que tendrá que comprobar si esa llamada que percibe se concreta finalmente en una vocación sacerdotal.

INGENIERÍA MECÁNICA Y CONFIANZA EN LA PROVIDENCIA

Tomàs Subirà es el más joven de los cuatro. Procede también de Castelldefels y actualmente estudia Ingeniería Mecánica.

Con apenas 20 años, ha decidido comenzar esta nueva etapa poniendo su futuro en manos de la formación sacerdotal y del discernimiento.

Su entrada en el seminario está marcada, según sus propias palabras, por la confianza en la Providencia y en la Virgen.

Su historia vuelve a poner sobre la mesa una realidad que con frecuencia queda fuera de los debates sobre la juventud: existen jóvenes que, pese a vivir plenamente inmersos en el mundo universitario y tecnológico, se plantean dedicar su vida al servicio religioso.

DEL MUNDO DE LA INVESTIGACIÓN AL SEMINARIO

El cuarto caso es el de Robert Villar, de 29 años, procedente de la parroquia de Sant Cosme y Sant Damià, en El Prat de Llobregat.

Villar estudió Ingeniería Química y ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la investigación. De hecho, ha trabajado como investigador en la Universidad Politécnica de Barcelona.

Su decisión adquiere así un significado especialmente llamativo: después de una trayectoria vinculada a la universidad y a la investigación científica, ha optado por iniciar un proceso de discernimiento que podría llevarle al sacerdocio.

Su vocación, explica, está relacionada con una voluntad de servicio especialmente dirigida hacia quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

«Empiezo un camino de amor radical por los más pequeños, los sin nombre, con voluntad de servicio al mundo y a la Iglesia», afirma.

CUATRO HISTORIAS Y UNA MISMA PREGUNTA

La diócesis de Sant Feliu considera la llegada de estos cuatro jóvenes una noticia especialmente importante para el futuro de sus comunidades.

Juan Antonio Vargas, delegado diocesano para la formación de los seminaristas, ha definido su incorporación como una noticia que aporta «esperanza y futuro» a la Iglesia local y como un fruto de la fe vivida en comunidades, familias y grupos de pastoral.

La diócesis también ha pedido a los fieles que acompañen a los cuatro jóvenes con sus oraciones durante el proceso de formación, especialmente para que puedan mantener la fidelidad, la perseverancia y el discernimiento necesarios durante esta etapa.

Porque entrar en el seminario no significa convertirse automáticamente en sacerdote. Es el comienzo de un camino de formación y discernimiento en el que los candidatos deben comprobar su vocación y prepararse para una posible futura ordenación.

Precisamente por eso, el paso que han dado estos cuatro jóvenes no es todavía el final de una historia, sino el comienzo.

UNA IMAGEN DIFERENTE DE LA VOCACIÓN

Sus perfiles también permiten observar cómo la vocación religiosa puede aparecer en ambientes que, a primera vista, parecen alejados de la Iglesia.

Matemáticas, desarrollo web, ingeniería mecánica e investigación científica son los ámbitos de los que proceden estos cuatro jóvenes.

Sus historias desmontan así la idea de que quienes se plantean el sacerdocio pertenecen necesariamente a un único perfil social, académico o profesional.

En una época marcada por la tecnología, la universidad y las profesiones científicas, cuatro jóvenes han decidido detenerse y plantearse una pregunta de carácter radicalmente diferente: qué quieren hacer con su vida y al servicio de quién quieren ponerla.

El tiempo dirá cuál será la respuesta definitiva.

Por ahora, Álex, Gaspar, Tomàs y Robert han dado el primer paso. Este curso comenzarán su formación en el Seminario Interdiocesano de Cataluña, donde compartirán camino con otros jóvenes y también con Juan Eusebio Brea, seminarista de la diócesis que ya es diácono.

Cuatro jóvenes. Cuatro trayectorias científicas. Cuatro historias diferentes. Y una misma decisión: pararse, discernir y preguntarse si están llamados a dedicar su vida al sacerdocio.