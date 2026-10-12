El papa León XIV se someterá a una operación para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase temprana

El papa León XIV ha comunicado que, en los próximos días, se realizará una operación para extirpar un nódulo que le han localizado en un pulmón, hallado durante revisiones médicas.

Los médicos identificaron la lesión en una fase inicial y han considerado adecuada la intervención.

El pontífice hizo pública esta noticia el domingo, 11 de octubre, durante el Ángelus ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro, en Roma.

Según sus explicaciones, el nódulo está “bien localizado” y su equipo médico le ha sugerido someterse a una operación para retirarlo.

Una intervención programada para los próximos días

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, confirmó más tarde que la operación está planificada para los primeros días de la próxima semana. Hasta el momento, el Vaticano no ha revelado la fecha exacta ni ha precisado la técnica quirúrgica que se utilizará.

Según la información oficial, se prevé que el papa permanezca hospitalizado alrededor de una semana tras la intervención. El procedimiento se llevará a cabo en el Policlínico Gemelli, uno de los hospitales más importantes de Italia y el centro habitual de atención médica para los pontífices.

Los datos disponibles hasta ahora son los siguientes:

El nódulo fue descubierto durante unos controles médicos.

La lesión está situada en un pulmón.

Los médicos aseguran que se detectó en una fase inicial.

La intervención tiene como objetivo extirparlo.

La hospitalización posterior se calculará en aproximados siete días, según lo comunicado por el Vaticano.

La Santa Sede no ha aclarado si el nódulo es benigno o maligno. Igualmente, no ha proporcionado información sobre su tamaño, ni la zona específica del pulmón afectada, o si serán necesarias pruebas adicionales tras la operación.

¿Qué es un nódulo pulmonar?

Un nódulo pulmonar se define como una pequeña masa de tejido que puede ser visible en una radiografía o en una tomografía computarizada del tórax. La mera presencia de un nódulo no implica que se trate de un cáncer. Muchos de ellos son benignos y pueden originarse por infecciones pasadas, inflamaciones, cicatrices u otras alteraciones en el tejido pulmonar.

Antes de determinar el tratamiento, los especialistas consideran distintos aspectos:

El tamaño y la morfología de la lesión.

Su ubicación dentro del pulmón.

La evolución observada en exámenes previos.

La edad y el estado general del paciente.

Los antecedentes médicos y factores de riesgo que pueda tener.

Cuando la lesión presenta características que podrían indicar la necesidad de un estudio o una extracción, los médicos pueden optar por realizar una biopsia, llevar a cabo una operación quirúrgica o programar controles radiológicos periódicos. La decisión depende de las imágenes, la evolución del nódulo y el juicio de los profesionales de la salud.

En el caso de León XIV, el pontífice ha destacado que el hallazgo se realizó a tiempo y que está bien delimitado. No obstante, el Vaticano no ha proporcionado información suficiente como para establecer la naturaleza de la lesión ni para anticipar los resultados de los análisis posteriores.

El papa quiere transmitir tranquilidad

Durante su intervención, el papa ofreció un mensaje de serenidad a los peregrinos y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido. Este anuncio se produjo en el contexto habitual de la oración dominical, sin que la Santa Sede hubiera informado con anterioridad de problemas visibles de salud.

La información disponible tampoco indica que el pontífice haya tenido que suspender de forma inminente sus actividades públicas. Es posible que su agenda de los próximos días sufra modificaciones debido a la operación y el posterior periodo de recuperación, aunque el Vaticano todavía no ha especificado qué actos quedarán afectados.

Con 71 años, León XIV se enfrenta así a su primera intervención médica significativa comunicada públicamente desde que asumió el pontificado. Hasta ahora, la Santa Sede solo ha ofrecido detalles sobre la detección temprana del nódulo, la inminente operación y la expectativa de una hospitalización de aproximadamente siete días.

El Policlínico Gemelli, espacio habitual de atención para los pontífices, una vez más estará en el foco de la atención internacional mientras el papa se somete a la intervención y espera retomar su rutina habitual.